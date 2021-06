ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Fotbolls-EM rullar vidare, men bara två mästerskapsmatcher får plats på lördagens Stryktips. Istället är det hela elva fighter från vår inhemska fotboll som tar plats. Superettan, Division 1 och 2 är det som gäller. Jag gillar dock upplägget. Det känns alltid fint att avgöra kupongen under en och samma dag. Dessutom brukar de här lägre divisionerna bjuda på riktigt fint spelvärde. Här gäller det att vara extra noga med att följa oddsutvecklingen framåt spelstopp, där går det att få riktigt fina drag ”gratis” då stora oddsdrop i de här divisionerna sällan är helt ute och cyklar.

En annan faktor är att omsättningen brukar bli lägre när kupongerna ser ut som denna lördag. Tipparna är inte lika intresserade av att lämna in bongar med matcher de har svårt att följa och lag de inte känner till. Med 6 miljoner i jackpot behöver det inte vara någon nackdel. Pengar finns i potten och kan vi få fördelen av att bråka med färre motståndare så är det bara bra. Men sen gäller det ju att sätta 13 rätt också...

Här är mina tidiga drag:

■■ Match 2. Jag inleder med min bombspik. Jag brukar inte slå på stora trumman, men nu är det dags. Spanien bara vinner hemma mot Polen på lördag. Det råder delade meningar om Spaniens insats mot Sverige, men jag tycker att spanjorerna såg fina ut och är en outsider i detta EM. Att de inte fick in bollen mot ett vilt kämpande Sverige var smått otroligt, framför allt i första halvlek när det var total dominans och svenskarna satt på knä i eget straffområde. Här lär Villarreals vasse Moreno ta målsumparen Moratas plats i startelvan. Knappast en försvagning. På hemmaplan i dryga 30 grader, är det få lag i världen som kan rubba det bolltrygga spanska bygget. Innan mötet med Sverige hade Spanien 37-3 i de 13 senaste landskamperna hemma, där de bland annat kört över Tyskland (6-0) och Ukraina (4-0) i Nations League. Jag tror att Polen kommer få sota för den där pinnen som Sverige fick med sig. Vi kommer få se klasskillnad den här lördagskvällen i Sevilla. Polen förlorade redan innan EM en offensiv kraft i Milik, som gjort en fin vår i Marseille, på grund av en knäskada. Med även Piatek out så hänger det mesta ansvaret på skyttekung Lewandowski. Han fick dock inte riktigt till det mot Slovakien och det här blir nog knappast den spelmässigt roligaste matchen för storstjärnan då det kommer bli fokus på defensiven. Insatsen mot Slovakien imponerade på det stora hela inte alls, även om jag tror Polen hade haft hyfsad chans på tre pinnar om Krychowiak inte blivit utvisad med halvtimmen kvar och 1-1. Att Krychowiak, det centrala navet i det här polska laget är avstängd, är så klart ett stort avbräck. Jag har väldigt svårt att se Polen orka stå emot över 90 minuter. Jag tror faktiskt siffrorna kan rinna iväg också.

Spanien vinner den här matchen komfortabelt. Spikettan är trygg runt 75%.

■■ Match 13. Den match som det svenska folket har absolut minst koll på är den här från Division 2 Norrland. Ytterhogdal har en skola och en biograf i Folkets Hus. Det är ungefär vad samhällets 461 personer har att tillgå. Plus ett fotbollslag så klart! Ytterhogdals IK tog för några säsonger sedan steget upp i Division 2 och har faktiskt varit en maktfaktor där. De senaste tre säsongerna har de varit ett topplag med en andra- och tredjeplats som bäst. Med tanke på den glesa befolkningsmängden så har framgångsreceptet varit att värva in spelare från hela Europa. I truppen finns representanter från exempelvis Spanien, Italien, Grekland, England och Frankrike. Spelare som kommer från lägre divisioner och juniorlag i sina inhemska länder och drömmer om ett äventyr och en eventuell proffskarriär. Friska Viljor från Örnsköldsvik jobbar helt tvärtom. Truppen är extremt ung och härstammar från trakten. Med en snittålder runt 19 år är det här ett projekt för framtiden. Det finns en hel del kvalitet, men laget är av naturlig anledning ojämnt. Ytterhogdals IK har inlett säsongen stabilt med en pinne mot topplaget Stöde och vinst mot Storfors. Tyngre för Friska Viljor som fått med sig en pinne. Här väntar gräs på Svedjevallen IP, något som lär ligga konstgräslaget Friska Viljor i fatet. Jag tror många kommer att säkra upp den här matchen med så många tecken som möjligt. Men Ytterhogdal ska vara klar favorit med sin större rutin och tyngd.

Ettan streckas just nu runt 50%, med spelvärde upp mot 60%. Det gör det till en riktigt intressant och dold spik i mina ögon.

Skrällarna då? Nja, superrensare är det ont om. Men då det istället finns en rad jämna och svårtippade matcher i Division 1-serierna så kan kombinationen ändå ge bra kräm. Här är två lågprocentare som jag tror lite extra på:

■■ Match 7. Jag är en av dem som inledningsvis har underskattat Hudiksvall. Nykomlingen är bättre än vad jag först trodde och bättre än tabellplaceringen. Poängen mot tippade topplaget Dalkurd senast var inget som tränare Benny Dahlin behöver be om ursäkt för. Sanningen att säga så har Hudiksvall varit bra med i samtliga matcher den här säsongen, förutom borta mot omöjliga Brommapojkarna. 0-1 mot vassa Umeå var inget att skämmas för och i senaste bortamatchen mot Assyriska var Hudik värda mycket mer än 1-2 i baken. Spelmässigt var de minst lika bra som värdarna men åkte på en tung straff i slutskedet som kostade poängen. Att Sollentuna har vunnit tre av de fyra senaste matcherna tror jag kan göra att det svenska folket övervärderar stockholmarna här. För segrarna i sig har kommit mot bottenlagen Hammarby TFF och Täby, samt Enköping i Svenska Cupen. Inför säsongen tappade Sollentuna två av lagets bästa spelare och målgörare i Taha Ali (Örebro SK) och Didi Rashidi (Haninge). Oliver Stojanovic-Fredin har visserligen hämtats in från Lund och gjort det bra, men i anfallsväg finns det frågetecken. Här saknar värdarna dessutom ordinarie backen Robin Sundgren som är avstängd.

Jag tycker tvåan till lite för låga 17% är spännande här och helgarderar.

■■ Match 8. Det vankas derby della Pelle Olsson i Sandviken. Pelle har nuförtiden inget med klubbarna att göra, utan agerar analytiker och scout åt Halmstad BK, men har under tränarkarriären lagt många år på dessa två klubbar. Det här är årets match för båda lagen då det råder rivalitet mellan klubbarna. Sandviken åkte lite förvånande på däng mot bottenlaget Hammarby TFF senast, vilket visar hur jämna de här serierna är. Även mot Umeå förlorade Sandviken rättvist nyligen och visst kan det sättas ett litet frågetecken för formen, även om succényförvärvet Mohammed Naeem (7 mål på 9 matcher) fortsätter att leverera. Där har Gefles försvar en spelare att hålla koll på. Kan de göra det finns dock alla chanser att lösa poäng här. Gästerna har nämligen sett riktigt bra ut på slutet med sex raka utan förlust och 13 poäng på de fem senaste. Rutinerade målkungen Leo Englund, som värvades in från just Sandviken inför säsongen, har äntligen fått igång målskyttet och lär vara extremt taggad mot sina gamla lagkamrater. Englund har bombat in 52 mål i den här serien under de tre senaste säsongerna (36 av dem i Sandviken) och är en klasspelare på den här nivån.

Derbyn spelar ofta sina egna liv och med tanke på Gefles formtopp och självförtroende känns det givet att få med skrälltvåan till runt 20%.

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

SKRÄLLEN

Gefle (match 8)

Sandviken förlorade senast mot bottenlaget Hammarby TFF och har torskat två av de tre senaste. Nu vankas derby hemma mot ett formtoppat Gefle. Derbyn lever ofta sin egna liv och det här känns mer öppet än vad strecken säger. Tvåan åker med till runt 20%.

SPIKEN

Spanien (match 10)

Ett rätt svagt Polen, där viktige Krychowiak är avstängd, kommer inte orka göra det Sverige klarade i Sevilla. Att stå upp mot ett kraftigt bollinnehav i hettan. Här får Blågult återupprättelse när Spanien vinner enkelt.

DRAGET

Ytterhogdal (match 13)

Få har koll på Ytterhogdals IK från det lilla samhället i Hälsingland. Men klubben har en häftig bredd av nationaliteter, är tunga och ska kunna slåss om en topplacering även denna säsong. Unga konstgräslaget Friska Viljor, med en snittålder på 19 år, får det tufft på Svedjevallens naturgräs.