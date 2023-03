Sorry, Norge – det här slutar med en förlust

BÄSTA SPIKARNA

Kosovo kan göra matchen jämn

3. ISRAEL–KOSOVO 12

Skyttekungen Zahavi finns inte tillgänglig för Israel vilket gör det tunt på anfallssidan. Ett stort ansvar vilar på Fulham-stjärnan Solomons axlar. Kosovo har ett lag som kan mäta sig med Israel och med en formstark Muriqi längst fram ser jag det inte som omöjligt att man lämnar Israel med tre poäng i bagaget. Högt spelvärde i Kosovo.

Har presterat svagt på bortaplan…

4. ARMENIEN–TURKIET 1X2

Turkiet har vid upprepade tillfällen senaste åren slarvat bort poäng i bortamatcher mot lag som man förväntas vinna mot. Armenien har tillräckligt med kvalité i laget för att kunna störa Turkiet om turkarna gör en dålig match. Jagar man hög utdelning är ettan ett måste.

Hemmalaget blir för stor favorit

9. MK DONS–MORCEAMBE 1X2

Det är två jämna lag som möts i bottenskiktet av tabellen. MK Dons har inte imponerat nämnvärt trots att man vunnit två raka matcher. Ettan är för stor favorit här.

1. Spanien–Norge 1

Norge har en gyllene generation just nu med flera spelare på väg upp men resultaten har inte börjat komma ännu. Det är en lång bit kvar innan man befinner sig på Spaniens nivå. Gästerna har dessutom superstjärnan Haaland skadad vilket är ett enormt avbräck. Han brukar ligga bakom det mesta offensivt för Norge.

2. Kroatien–Wales 1

Det har snackats en del om att Kroatiens gyllene generation börjar bli gammal men faktum är att Modric (37) och Perisic (34) sticker ut, i övrigt är näst intill hela truppen mellan 20-30 år gamla. Wales kommer att få det otroligt svårt att ersätta Bale som valde att sluta efter VM. Ettan spikas på kupongen.

3. Israel–Kosovo 1

Vanligtvis hemmastarka Israel går in till matchen som favorit men man möter ett jämnstarkt Kosovo. Gästernas anfallsstjärna Muriqi har öst in mål för Mallorca den här säsongen och kommer att vara ett ständigt hot för Israels backlinje. Ettan överskattas på tipset och till låga 27% tycker jag att tvåan ska med på raden.

4. Armenien–Turkiet 2

Armenien saknar sin stora stjärna Mkhitaryan. Anfallsuppsättningen ser ändå spännande ut med Adamyan, Briasco och Ranos. Laget är präglat av spelare från den inhemska ligan och den ryska ligan. Turkiet får gälla som klar favorit om man ser till trupperna men bortaspelet har varit ett problem för turkarna i tidigare kvalspel.

5. Andorra–Rumänien 2

Rumänien behöver vinna den här typen av matcher om man ska ha något med toppstriden att göra i EM. Andorra är den förväntade slagpåsen i gruppen och ska Rumänien ha någon chans att gå vidare krävs det sex poäng från deras två matcher mot Andorra. Anfallaren Andone saknas i truppen för Rumänien.

6. Charlton–Wycombe 1

Charlton kommer från två raka segrar men båda har varit mot bottenlag. Deras säsong har överlag varit ett misslyckande med tränarbyte mitt under säsongen. Det skiljer 16 poäng upp till play off med nio omgångar kvar att spela. Wycombe däremot har allt att spela för med play off inom räckhåll. Motivationsfaktorn talar för gästerna. Spelvärdet ligger i bortasidan.

7. Exeter–Accrington Stanley 1

Exeter får tillbaka försvararen Hartridge efter avstängning. Exeter har i princip säkrat nytt kontrakt med behöver ytterligare några poäng för att vara helt klart. Accrington är ligans formsvagaste lag för stunden med en poäng på sina fem senaste matcher. Gästerna har en negativ målskillnad på minus 28. När lagen möttes i höstas blev det 0–0. Ettan får U-tecknet.

8. Fleetwood–Lincoln 1

Fleetwood kommer från en meriterande bortaseger mot Derby förra omgången. Den numera hårfagre Scott Brown var mycket extremt nöjd med lagets insats. Han pekade på lagets defensiva disciplin som nyckeln bakom segern. Båda lagen är fast i mitten av tabellen utan någon chans att ta sig till play off och långt ner till nedflyttningsstrecket. Vidöppet!

9. Milton Keynes Dons–Morecambe 1

MK Dons har haft en tung säsong med en målskillnad på minus 21. Laget ligger bara en poäng ovanför strecket. Man har visserligen två raka segrar men det har varit mot lag som ligger bakom MK Dons i tabellen. Ettan ser ut att bli en av kupongens största favoriter och det är svårköpt när det bara skiljer två poäng mellan lagen.

10. Peterborough–Derby 2

Peterborough jagar den där sista play off-platsen och har just nu fyra poäng upp till Bolton som ligger sexa. Offensivt har man varit ett av ligans bästa lag med Clarke-Harris i spetsen. Anfallaren toppar skytteligan med sina 22 mål. Det är defensivt som laget inte varit tillräckligt bra med hela 47 insläppta mål, mest av samtliga lag som ligger topp tio i tabellen.

11. Portsmouth–Port Vale 1

Efter två raka segrar för Portsmouth lever hoppet om play off igen. Det skiljer just nu sju poäng upp till play off med nio matcher kvar att spela. En bidragande orsak till Portsmouths fina placering är Bishop. Anfallaren ligger tvåa i den totala skytteligan och är ett ständigt hot för motståndarna. I det första mötet mellan lagen i höstas blev slutresultat 1–1.

12. Mansfield–Sutton 1

Mansfield har haft ett hektiskt spelschema på slutet och spelar nu sin tredje match inom loppet av en vecka. Sutton däremot har inte spelat sedan man förlorade mot Grimsby för snart två veckor sedan. Gästerna har haft längre tid på sig att förbereda laget medan Mansfield kommer att ha slitna spelare. Ettan ska vara favorit men skrällen ligger på lut – gardera.

13. Stevenage–Salford 1

Toppmöte i League Two med mycket på spel för bägge lagen. Stevenage ligger tvåa i serien och har varit ett av ligans bästa lag defensivt. Nu ställs man mot Salford som öst in mål framåt och står för helt annan typ av fotboll. Noterbart är att hemmalaget gått vinnande ur de fyra senaste matcherna mellan lagen två senaste åren. Stevenage får utgångstipset hemma.