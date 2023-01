Solklart spelvärde – är en häftig spik

Premier League och The Championship delar som vanligt på kakan och det som utdelningsmässigt lovade så mycket förra helgen hoppas jag kan komma denna lördag istället. Potentialen finns onekligen där på en svårtippad bong.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 7 . Det återstår drygt 20 omgångar av The Championship men jag blir inte slagen av häpnad om nuvarande bottentrion – Huddersfield, Blackpool och Wigan – får kämpa för nytt kontrakt hela vägen in på våren. Blackpool har haft det kärvt ett tag och faktum är att The Seasiders är utan trepoängare sedan klockan slog november. Den underliggande statistiken vittnar inte om att bättring ligger i korten och bortsett Rotherham släpper värdarna till flest chanser i hela ligan. För att råda bot på detta gjorde sig ledningen i dagarna av med tränaren Michael Appleton. I hopp om en effekt är det kanske rätt beslut att fatta men truppen som ersättaren Mick McCarthy får till sitt förfogande håller med handen på hjärtat ingen vidare nivå.

Huddersfield har inte heller ligans vassaste material men The Terriers har åtminstone höjt sig under Fotheringham. Bara en förlust på de fyra senaste är ett kvitto på detta och jag tror att den förmodade matchbilden på Bloomfield Road passar de blåvita som handen i handsken. Rhodes och Holmes är lirare som kan såra Blackpool på egen hand och det psykologiska övertaget efter två segrar på de tre senaste inbördes mötena ska inte heller underskattas.

Jag går emot den hårt streckade ettan omgående. Den spelvärda tvåan går först och på större system räcker det med krysset som sällskap.

■■ Match 10 . Förra veckan bollade jag upp Swansea som det trevligaste draget och 3–1 mot Sunderland var siffror som hette duga. Det ska föras till protokollet att walesarna hjälptes av en tidig utvisning, men jag hävdar samtidigt att gästerna hade tjänat ihop till det efter att dessförinnan radat upp ansenliga insatser utan att skörda tillräckligt många poäng. Russell Martins manskap kan spela skjortan av vilken motståndare som helst när de har sin dag och det gick ingen nöd på prestationen i veckans omspel av FA-cupmötet med Bristol City trots att det slutade med uttåg efter förlängning. Swansea var det klart bättre laget och borde avgjort den fighten under fulltid. Kommer gästerna upp i ansenlig nivå mot formsvaga Queens Park Rangers tror jag att värdarna får det tufft.

Neil Critchley har inte lyckats styra den blåvita skutan åt rätt håll sedan han tog över. Drygt 8,0 Expected Points på sex matcher under dennes styre vittnar om detta och jag lutar åt att The Hoops får spendera merparten av denna kamp åt att jaga walesiska skuggor. Swansea är väldigt tryggt i sitt bollinnehav som förr eller senare ska leda till att de sågar sig igenom QPR:s svajiga försvar.

Spelvärdet landar solklart till höger och jag lockas mest av tvåan. På mindre system är det en häftig spik.

■■ Match 8 . Bristol City är ett av lagen som vaknat till liv efter julfirandet. Samtliga spelare gav lojalitet till matchplanen i julklapp till tränaren Pearson som kunnat glädjas åt flera gedigna prestationer mot slutet. 4–2-segern mot Birmingham var pricken över i:t där The Robins belönades för sitt chansskapande. Extra skönt var att de rödvita visade att de kan bärga trepoängare även utan viktige Weimann. Det finns helt klart vettiga ersättare på topp då Semenyo, Sykes och Wells är lirare som kan skapa mycket i de främre leden och jag blir absolut inte förvånad om trion lirkar upp ett mer än lovligt darrigt Blackburn.

Jag har skrivit spaltmeter om gästernas överpresterande av deras underliggande statistik och 0–4-förlusten senast mot Rotherham var faktiskt en efterlängtad lavett för Tomassons gäng. Bara Wigan och Huddersfield har förlorat fler matcher än Rovers som kommer att rasa i tabellen framöver. Det vågar jag utlova. Blackburns bortaspel har hittills resulterat i nio förluster på 14 försök och jag tror att den kolumnen blir tvåsiffrig på Ashton Gate.

Ettan är en slamkrypare till spik och så länge den håller sig runt 50 procent greppar jag spikklubban.

■■ Match 2 . Brighton fortsätter att imponera under De Zerbi. Fansen var oroliga när Graham Potter lämnade för Chelsea mitt under brinnande säsong, men med facit i hand är Brighton en klubb med så pass solid organisation att de klarade av ett tränarbyte galant. Faktum är att spelet faktiskt sett ännu bättre ut under italienaren. 3–0 senast hemma mot Liverpool var ord och inga visor. Att Fiskmåsarna hade vettig chans på hemmaplan trodde jag, men att de i princip skulle spela ut Liverpool såg jag inte riktigt komma. Mycket imponerande och trots att en missnöjd Trossard skeppats iväg till Arsenal så tror jag att Brighton kommer hålla ångan uppe. Mittfältet är väldigt starkt med Mac Allister och Caideco som stabila stommar, succémannen Mitoma på ena kanten och tvåmålskytten mot Pool, March, på den andra. Dessutom har 18-åringen Evan Ferguson överträffat alla förväntningar när han fått chansen på slutet med två mål och två assist på sina senaste 166 minuters Premier League-fotboll.

Lika glada mungipor är det inte i Leicester. Jag hade rävarna som drag förra veckan borta mot Nottingham, men de var en liten besvikelse. Jag fortsätter hävda att elvan inte är så pjåkig men med en lång skadelista där bland annat Maddison saknas blir det slitsamt. Här borde Leicester få det svårt igen. Brighton körde över Leicester hemma med 5–2 tidigare under säsongen och tilläts skapa mängder av chanser då. Jag har svårt att se gästerna gå mållösa denna lördag heller.

På en svår kupong är Brighton en vettig spik, trots att procenten antagligen blir något för hög.

SPIKEN

Bristol City (match 8)

Sakta men säkert visar Bristol City gryende storform. Nigel Pearson har funnit en formel som på stabilt vis leder till trepoängare och just stabilitet blir nyckeln mot ett Blackburn som är överallt och ingenstans. Jag håller ettan i handen till vettig procent.

SKRÄLLEN

Huddersfield (match 7)

Blackpool genomgick i dagarna ett tränarskifte där värdarna hoppas på samma effekt som Huddersfield fått på sitt. Jag tror den uteblir. The Terriers har höjt sin prestationsnivå och jag kan inte för mitt liv förstå ettans kryddade procent. Värdet till höger är prio ett.

DRAGET

Swansea (match 10)

Swansea fick äran att iklä sig rollen som drag förra helgen och jag passar på att smida medan järnet är varmt. Walesarna är bra mycket bättre än vad de senaste resultaten visar och den spelvärda tvåan är ett ypperligt utgångstecken.