Skrälltvåan ett måste i jakten på miljonerna

Dags för helg igen och en ny chans på 13 rätt. Det är fint att man alltid får en ny chans. Fem matcher från Premier League och åtta från The Championship är det som gäller denna lördag.

I PL finns det ett par klara favoriter där ett lag som Burnley (match 4) ser ut att bli alldeles för högt streckat och Chelsea (match 1) lär landa över 80%. Kan vi hitta någon skräll i finrummet luktar det hög utdelning. För i The Championship är det ett getingbo. I skrivande stund finns det inte ett enda lag som står i under två gånger pengarna. Det visar på hur svårtippat och jämnt det är. Något som alltid föredras framför favoritbetonade ”enkla” kuponger där 13 rätt bjuder på smågrus.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 2 . Brighton hade väldigt mycket stolpe ut och var värt betydligt fler poäng i fjol. Den här säsongen har börjat på motsatt sätt och Fiskmåsarna har istället haft flytet med sig och fått fler poäng än de förtjänat. Veckans match mot Crystal Palace var ett bra exempel på det när Potters mannar spelmässigt inte kom upp i nivå, men lyckades kvittera på ett dråpligt sätt genom Maupay i matchens sista spark. Viktige Bissouma saknades då och han är vital för tränare Potter. Mittfältsnavet är åter tveksam till spel här och jag uppmanar att hålla koll på elvan på lördag. Kommer han inte till spel blir den här reken än bättre.

Arsenal har nämligen börjat röra på sig efter en bedrövlig start. Truppläget är näst intill perfekt, förutom att Xhaka knäskadade sig i derbyt mot Tottenham. Matchen var ändå ett stort steg framåt för The Gunners som var helt överlägset och kunde kvittera ut tredje raka segern. Elvan ser nu riktigt intressant ut när Saka, Smith Rowe, Ödegaard alla var på spelhumör och Aubameyang äntligen visade gamla takter. Inget ont om Brighton, men håller Arsenal samma nivå på lördag så håller jag Londongänget i handen.

När matchen ser ut att streckas relativt jämnt, på grund av Brightons poängmässigt fina inledning, så är det läge att välja sida. Runt 40-45% är tvåan en vettig spik.

■■ Match 3 . Den tunga inledningen för Leeds fortsätter. Förra helgen lyckades The Whites inte hålla sin 1–0-ledning mot ett bra West Ham. Gästernas målmaskin Antonio lyckades till och med avgöra i den 90:e minuten. Det innebär noll vinster på de sex inledande matcherna för Leeds. Men nu är det väl äntligen dags? Ja, jag tror det. Skador på Bamford och Ayling är så klart inte optimalt, men Struijk återkommer i alla fall från sin avstängning och elvan mot West Ham med Phillips, Klich, Dallas, nye James och Raphinha på mittfältet har klar potential.

Framför allt är jag inte så imponerade av Watford. Förutom i premiären mot Aston Villa och bortamatchen mot jumbon Norwich så har det inte sett helt bra ut. Hemma mot Newcastle senast släppte The Hornets till mängder av farliga målchanser och ska vara glada att de inte var avhängda redan i paus. Nu höjs svårighetsgraden rejält mot ett uppretat Leeds på Elland Road. Jag tror inte att Watfords rätt skraltiga grund kommer att orka stå emot.

Förhoppningsvis håller sig ettan på en rimlig nivå runt 60% på grund av hemmalagets svaga start. Då är det en bra spik.

■■ Match 8 . En överstreckad favorit hittar vi i Bournemouth. Körsbären står visserligen utan förlust efter tio omgångar, men det har varit med en hel del marginaler med. Laget har bland annat mött alla de tre nykomlingarna (Hull, Blackpool och Peterborough) utan att vinna mot någon av dem. I den senaste hemmamatchen mot Luton förlorades också Expected Goals klart. Att de är favoriter mot fjolårets Premier League-lag Sheffield United på hemmaplan är inga konstigheter, men att ettan ska vara uppe och snurra över 60% är för mycket.

Sheffield United har efter en trög start börjat hitta allt mer rätt i The Championship. Truppen är i mångt och mycket densamma som höll till i det engelska finrummet och ska kunna klättra i tabellen. Att Robin Olsen tagits plats mellan stolparna gör inte saken sämre. Jag tror det passar The Blades rätt bra att få kliva in som underdog utan något att förlora här i stället för att ha pressen att föra spelet som ofta varit fallet i matcher det inte gått som det var tänkt.

Defensivt är Sheffield U starkt och ska ha ungefär 50% chans till poäng på Vitality Stadium. Som strecken sitter är X2 av högsta prioritetet till riktigt fint spelvärde.

■■ Match 1 . Jag avslutar där allt egentligen börjar. Match 1 är en vägdelare för hur stor utdelningen kommer bli denna lördag. Kupongens största favorit Chelsea kliver nämligen in som hemmalag på Stamford Bridge mot segerlösa Southampton. Ettan lär landa över 80%. Given spik? Nej. Efter en suverän start har Chelsea mattats på slutet. De har fått slita hund två gånger om mot Aston Villa, imponerade inte hemma mot Zenit i CL och var det klart sämre laget mot Manchester City. Och så kom torsken mot Juventus i veckans Europaspel. Chelsea är inne i ett väldigt tätt matchande som gör att det är svårt att hålla en jämn hög nivå. Här får laget bara två dagars vila från matchen i Turin. Kanté, Pulisic och Reece James är out och Mason Mount tveksam till spel. Det är tufft att bara städa av ett vettigt och utvilat Premier League-lag på beställning.

Southampton är som sagt segerlöst, men de har visat upp ett väldigt stabilt försvarsspel och är inte lätt att få hål på. Den jämna torsken mot Wolverhampton (0–1) senast var trots allt bara säsongens andra förlust. Poängen och den hållna nollan borta mot Man City var givetvis en imponerande insats och laget kom dessutom till en del lägen. Innan dess har poäng tagits mot formstarka West Ham och Manchester United. The Saints trivs uppenbarligen med att slå ur underläge mot bättre lag.

Jag väljer att gardera storfavoriten tidigt. De som jagar miljonerna helar upp och försöker jobba in tvåan, lägst streckad på kupongen.

• • •

SKRÄLLEN

Sheffield United (match 3)

Sheffield United har en trupp som ska ligga betydligt högre upp i tabellen. Börjar få igång maskineriet och har betydligt större poängchans än vad strecken säger. Tvåan till 17% måste prioriteras.

SPIKEN

Leeds (match 12)

Det är dags nu. Leeds ska ta hem säsongens första trepoängare. Watford kommer vara ett lag för bottenstriden och är en lämplig uppgift. Gästerna agerade virrigt i defensiven mot Newcastle. Nu höjs svårighetsgraden.

DRAGET

Arsenal (match 2)

Arsenal har förbättrat truppläget och maskineriet börjar röra på sig. Såg riktigt bra ut mot Tottenham. Brighton har fler poäng än de förtjänar och kan åter sakna vitale Bissouma på mitten. Vettig tvåa till rimlig procent.