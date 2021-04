Skrällseger for Derby ger systemet miljonpotential

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

För fjärde veckan i rad är det en större jackpot på Stryktipset. 13 miljoner finns det att slåss om denna lördag. Tidigare veckor har det varit som förgjort att få till vettig utdelning då de överstreckade favoriterna bara fortsatt vinna.

Men, helgens kupong ser på förhand smått omöjlig ut. Med bara en enda favorit som stämplar in klart under två gånger pengarna (Chelsea) och mängder av svårtippade matcher i The Championship där lagen inte längre har mycket mer än äran att spela för. Det är således som upplagt för att äntligen få till en riktig smäll.

Jag kan personligen inte minnas någon svårare kupong att analysera det senaste året, men jag ska sannerligen ge det ett försök. Här kommer mina bästa drag:

■■ Match 1. Att hålla i taktpinnen mot lågt stående försvar är inte Brightons melodi. Det visades i förlusten borta mot jumbon Sheffield United senast där Potters mannar inte lyckades manövrera ut den framställda bussen. Det gör att Fiskmåsarna måste fortsätta kriga för att säkra kontraktet. Här lär vi dock få se en helt annan matchbild mot fräcka Leeds som för stunden lirar med ett stort självförtroende och inte tvekar på att gå framåt. Det kommer passa Brighton bättre som också vann på bortaplan på Elland Road tidigare i år.

Många experter är all in på Leeds här med tanke på deras senaste prestationer. Det svenska folket gillar också gästerna, det är sen gammalt. Då tycker jag det är ett riktigt intressant drag att gå emot då Brighton ska vara befogad favorit på hemmaplan men matchen streckas relativt jämnt.

När många andra ”slösar” tecken, eller till och med plockar bort ettan så går jag på spiken till runt 40%. Risken finns att jag får mycket skit för det här draget, men bara döda fiskar simmar med strömmen…

■■ Match 10. På så här svåra kuponger är det helt okej att spika någon överstreckad favorit. 13 rätt ska ändå sitta och kombinationen av spikar får totalt sett inte ha hur högt odds som helst för att det faktiskt ska finnas någon rimlig chans.

Mitt val av ”åsne-spik” blir Millwall. Lejonen kommer från en poäng på de fyra senaste matcherna, men spelschemat har varit stentufft där alla topplagen Watford, Bournemouth, Brentford och Swansea stått för motståndet. I den senaste bortamatchen i derbyt mot Watford stod Millwall upp riktigt bra och var värt poäng. Så nu vill de säkerligen avsluta säsongen snyggt. Det ska det finnas god chans till mot hopplös Bristol City.

The Robins ska tacka alla stolpe in under hösten för att de inte hänger under nedflyttningsstrecket nu. Senast tappade de in tre bollar i andra halvlek hemma mot Luton och torskade ännu en match. Både formen och moralen är nere i källaren.

Ett tyngre Millwall vinner på The Den. Spiketta!

■■ Så till skrällarna: Match 2. Vi har sett många exempel under säsongen på hur storlagen inte lyckats hålla ihop ligaspelet efter tunga prestationer ute i Europa. Chelsea gjorde exempelvis en riktigt dålig insats hemma mot Brighton nyligen, där de var en insida stolpträff från att förlora (0–0). Nu stod The Blues för en riktigt bra insats borta mot Real Madrid i veckan där de dominerade den första halvleken med eftertryck. Det slutade 1–1 och nu väntar årets viktigaste match hemma på Stamford Bridge nästa vecka. En drabbning som lär ligga i bakhuvudet på både spelare och tränare.

Fulham släppte in ett riktigt tungt mål i slutminuterna borta mot Arsenal senast och fick nöja sig med en pinne (1–1). Det gör att chanserna börjar ta slut, men laget har knappast gett upp. Med tanke på Chelseas fortsatta målsumpande förväntar jag mig ett tätt, jämnt och målsnålt Londonderby mellan två lag som båda är högmotiverade. Ettan är kupongens största favorit, men lite väl stor sådan runt 80%.

Jag helgarderar och jobbar de stora pengarna med skrälltvåan.

■■ Match 11. En av kupongens mest överstreckade favoriter hittas i Wales där Swansea får alldeles för stort förtroende av det svenska folket. Svanarna är efter en sen kvittering borta mot Reading senast (2–2) klara för play off, men sanningen att säga har spelet hackat på slutet. På Liberty Stadium kommer Swansea från en torsk mot QPR och innan dess en räddad pinne, efter underläge 0–2, mot jumbon Wycombe (2–2). Här ligger fokus främst på ett stundande play off och att hålla sig skadefritt.

Sånt har inte Derby råd med som efter en kall period i högsta grad är indraget i bottenstriden. Fyra poäng, men en match mer spelad, före Rotherham är ingen säker position. Det kommer högst troligt krävas fler poäng för att säkra kontraktet. Även om den poängmässiga formen är usel ska inte kvaliteten i truppen glömmas bort i spelare som Lawrence, Waghorn och inte minst Kazim-Richards som nätade i 1–2-förlusten mot Birmingham. Att Derby inte lyckats bättre den här säsongen är en gåta.

När tvåan streckas så lågt som 20% är det ett givet tecken att ta med. Den överstreckade ettan kan till och med chansas bort helt.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Derby (match 9)

Derby behöver fortsätta kriga för kontraktet och ska inte vara chanslösa mot ett Swansea som inte sett något vidare ut på slutet och dessutom redan är klara för playoff. Den understreckade tvåan prioriteras.

SPIKEN

Millwall (match 10)

Millwall har haft ett stentufft spelschema på slutet, men har nu chansen att studsa tillbaka och avsluta säsongen snyggt. Bristol City ser fortsatt ut att vara helt under isen och vill säkerligen bara att säsongen ska ta slut. Vettig favoritspik.

FAVORIT I FARA

Chelsea (match 2)

Chelsea har årets viktigaste match att se fram emot nästa vecka när semifinal-returen mot Real Madrid väntar i Champions League. Har ett tufft spelschema som tidigare försämrat lagets prestationer. Ett högmotiverat Fulham i ett Londonderby lär bjuda upp till bättre dans än vad strecken visar.