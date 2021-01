Serieledaren är den givna jackpotbanken

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

BÄSTA SPIKARNA

Formstarkt City är den givna jackpotbanken

2. Manchester City–Sheffield United 1

Oddset på ettan just nu är 1,13 och det kan mycket väl sjunka ytterligare fram till matchstart. Det är inte realistiskt att tro att Sheffield United ska lyckas med två megaskrällar samma vecka. Så som City ser ut just nu finns det inget lag som kan stoppa dem i England.

Har starkt nyförvärv – en rolig chansspik

3. Crystal Palace–Wolves 2

Det är en chansspik, uppenbarligen. Palace såg inte bra ut senast och har nu gått fyra raka matcher utan en seger. Wolves vann med 1–0 när lagen möttes nyligen i FA-cupen. Med inträdet av Willian José i laget har Wolves fått tillbaka spetsen som saknats under Jimenez frånvaro. Bra chans till låg spelprocent på bortasegern.

Formstarkt topplag vinner på bortaplan

7. Rotherham–Swansea 2

Swansea går från klarhet till klarhet. Trots att Naughton saknas i backlinjen så finns det en bra bredd i truppen som kan täcka upp. Gästerna känns starkare.

SKRÄLLDRAGEN

Villa har större chans än strecken visar

4. Southampton–Aston Villa 12

Aston Villa befinner sig bland topplagen när det kommer till de flesta statistikkategorierna. Laget spelar en väldigt vägvinnande fotboll och är roligt att titta på. Southampton ska vara favorit men 25% på tvåan lockar.

Defensiven kan fälla klara hemmafavoriten

9. Blackburn–Luton 1X2

Luton har skrällt upprepade gånger den här säsongen och är bekvämt utan boll. Blackburn har uppenbara problem defensivt som gör att man måste sätta frågetecken kring ettan. Tvåan måste med till 18%

Nykomlingen kan ta viktiga bortapoäng

11. Birmingham–Coventry 1X2

Att förlita sig på en favorit som snittar under ett mål per match är aldrig något man bör göra som spelare. Åtminstone inte när det kommer till att spika. Just nu är ettan dessutom överstreckad vilket den troligen kommer vara vid avspark också. Coventry fortsätter att spela sitt spel och ser vasst ut offensivt. Ta med flera tecken!

MATCH FÖR MATCH

1. Arsenal–Manchester United 1

Arsenal gjorde en av säsongens bästa matcher borta mot Southampton förra omgången. Det verkar som spelidén blir allt tydligare med Arteta. Nu tillkommer Ödegaard till laget som en välkommen förstärkning offensivt. Är det något Arsenal saknat så är det kreativitet från mittfältet. United förlorade överraskande mot Sheffield men trivs bättre på bortaplan, öppet!

2. Manchester City–Sheffield United 1

City gjorde processen kort med WBA i veckan. Det spelade ingen roll att varken De Bruyne eller Aguero kunde vara med. Sheffield kommer också från ett positivt resultat (för en gångs skull). Gästerna stod för en praktskräll borta mot United. Det ska mycket till om man skulle lyckas upprepa den bedriften. Ettan är en given spik på min kupong.

3. Crystal Palace–Wolverhampton 2

Wolves tog ett stort steg framåt när man kryssade mot Chelsea. Försvarsspelet såg ut precis så som vi lärt känna Wolves senaste säsongerna. Kan man upprepa den insatsen ska det räcka långt mot Palace. Detta ojämna Palace som blandar toppinsatser med riktiga bottennapp. Zaha spelade halvskadad i veckan men nätade ändå, öppet.

4. Southampton–Aston Villa 1

Southampton gjorde ingen dålig match mot Arsenal, gästerna var helt enkelt bättre. För Aston Villas del vill man nog bara glömma insatsen på Turf Moor. Southampton behöver involvera Ings mer i spelet än man gjorde senast om det ska leda till seger. Vestergaard saknas fortsatt i backlinjen hos hemmalaget.

5. West Bromwich–Fulham 2

När lagen möttes tidigare under säsongen var det inte Premier League-nivå på tillställningen. Fulham vann rättvist men det syntes att det är två lag som hör hemma i botten. Sedan dess har Fulham ryckt upp sig spelmässigt. Det var nära tre poäng borta mot Brighton trots att laget blev utspelat större delen av matchen. WBA ser ut att sakna lagmoral.

6. Cardiff–Millwall 1

Vi kan ha sett vändningen för Cardiff i veckan då läget såg hopplöst ut borta mot Barnsley. I andra halvlek lyckades man dock komma tillbaka från 0–2 till 2–2 och undvek därmed sin sjunde raka förlust. När Millwall spelar finns det alltid en uppenbar kryssrisk, men Cardiff är ett lag som hör hemma i toppskiktet sett till spelarmaterialet som finns i truppen.

7. Rotherham–Swansea 2

Swansea visade återigen sin styrka när man med en man mindre kvitterade mot Brentford. Inlånade Hourihane gjorde sitt första mål. Noterbart är att Kyle Naughton är avstängd efter sitt röda kort. Swansea är obesegrat i åtta raka matcher och får gälla som klar favorit även här. Det ska sägas att Rotherham sett bättre ut senaste matcherna.

8. Huddersfield–Stoke 2

Jag är inget större fan av sättet Huddersfield spelar fotboll på. Det är väldigt mycket bollinnehav och lite chanser. Risktagandet på egen planhalva blir gång på gång alldeles för stort då backlinjen saknar den tekniken som krävs för att spela den typen av spel. Hemmalaget har Eiting, Elphick, Koroma, Schindler och Stearman borta till det här mötet. Tvåa!

9. Blackburn–Luton 1

Blackburn är ett spikförslag för många men man får ha i åtanke att formen inte är den bästa. Man saknar dessutom Ayala, Evans, Rankin-Costello, Wharton och Williams. Offensiva trion Rothwell, Elliot och Armstrong håller hög Championship-nivå men längre bak i leden är det inte samma klass. Räkna inte bort Luton här!

10. Sheffield Wednesday–Preston 2

Dawson, Iorfa, Luongo och Flint befinner sig på skadelistan för hemmalaget. Gästerna saknar Bauer, Bodin, Moult och Rudd. Preston är knapp favorit hos oddsbolagen och det är förståeligt efter insatserna mot Birmingham och Reading. Försvarsspelet såg avsevärt mycket bättre ut. Sheffield har vunnit sina tre senaste hemmamatcher. Gaffla!

11. Birmingham–Coventry 1

Det är två lag på den undre halvan som har målsättningen att hålla sig kvar. Coventry har som nykomling gjort det bättre än Birmingham med sämre förutsättningar. Birmingham har problem med målskytt och med totalt 18 mål framåt efter 25 omgångar är det något som behöver förbättras. Rätt favorit men tidig gardering på raden.

12. Derby–Bristol City 1

Derby kommer från två raka segrar där man hållit nollan. Att hålla tätt mot Bournemouth imponerar och Rooney verkar verkligen fått ordning på försvarsspelet. Bristol City har mött ganska enkelt motstånd och är otroligt skadedrabbat. Hela tio spelare saknas ur den ordinarie truppen hos gästerna. Håller sig ettan under 50% är det en bra spik.

13. Nottingham–Barnsley 1

Nottingham saknar både Harry Arter och Colback på mittfältet. Hemmalaget har fått bekänna färg två matcher i rad nu men formen är fortsatt fin. Att Nottingham inte befinner sig på den övre halvan med den här truppen är ett klart underbetyg. Räkna med att laget avancerar i tabellen under andra halvan av säsongen. Tidiga pengarna har landat på ettan.