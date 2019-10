Segerlöst Watford en bra jackpotspik

Tipsgenomgången

Del 1: Stryktipset – stor genomgång

Del 2: Ligatabeller

Bästa spikarna

Segerlöst länge – nu måste det bli tre poäng

2. Watford–Bournemouth 1

Watford var inte långt från efterlängtad seger i omstarten. Ett sent misstag av målvakten Ben Foster kostade segern borta mot Tottenham. Watford är pressat efter blott fyra poäng – ingen seger – av 27 möjliga. Spelmässigt ser det allt bättre ut och ettan lämnas allena.

West Ham har toppchans på hemmaplan

3. West Ham–Sheffield United 1

West Ham förlorade mot ett riktigt bra Everton i helgen. Nykomlingen Sheffield United väntar på hemmaplan och kommer Hammers upp i rätt nivå är chansen till tre poäng god. Sheffield United är välorganiserat och gör det bra men har svår uppgift framför sig.

WBA ser spännande ut och blir att räkna med

7. West Bromwich–Charlton 1

West Bromwich sänkte Middlesbrough i omstarten och toppar The Championship. Trots att nyckelspelare försvann under sommaren har WBA god offensiv besättning. Charlton blir poänglöst i Birmingham.

Skrällvarningarna

Ska det lossna för Everton nu?

1. Brighton–Everton 2

Efter en lovande försäsong var förväntningarna stora på Everton. Men inledning har varit trög. Prestationen i omstarten lovade gott och 2–0 kunde/borde varit mer mot West Ham. Gör Everton en liknande insats kan det bli ny seger trots bortaplan.

Middlesbrough är lite på gång

6. Middlesbrough–Fulham 1

Middlesbrough har endast två trepoängare av tolv möjliga. Managern Jonathan Woodgate är pressad efter den usla starten och var – med all rätt – besviken efter förlusten mot WBA i lördags. Avbräcken är färre än tidigare och ettan ska tidigt med på lappen.

Formstarkt Stoke kan ta ny trepoängare

11. Millwall–Stoke 2

Att släppa in sena mål är aldrig bra. Millwall föll ihop helt i omstarten och släppte in tre mål under de avslutande sex minuterna. Stoke kommer från efterlängtad seger och har inlett klättringen i tabellen.