Segerlöst efter fem matcher – nu spräcker Wolves nollan

Tipsgenomgången

Del 1: Stryktipset – stor genomgång

Del 2: Ligatabeller

Bästa spikarna

Pressat Wolverhampton sänker svagt Watford

6. Wolverhampton–Watford 1

Wolverhampton var en positiv överraskning i fjol. Den här säsongen är Wolves segerlöst efter sex omgångar. En poäng räddades i slutsekunderna mot Crystal Palace och sena poänggivande mål ger energi. Watford ska försöka ladda om efter 0–8 och det blir inte lätt. Etta.

Leeds är The Championships bästa lag

8. Charlton–Leeds 2

Leeds var överlägset Derby under stora delar av matchen och poängtappet på stopptid var orättvist. Charlton har efter en förtroendeingivande inledning dubbla nederlag. På lördag väntar The Championships bästa lag. Tvåan spikas.

Blackburn tar hand om alla poängen

9. Blackburn–Luton 1

Blackburn Rovers har visat bättre takter än Luton under de inledande omgångarna. Luton kommer från klar förlust och släppte in tre mål under den avslutande halvtimmen senast. Hemmalaget tar hand om poängen?

Skrällvarningarna

Se upp för ett formtoppat Burnley!

1. Aston Villa–Burnley X2

Burnley avgjorde första kvarten mot Norwich segern kunde varit större än 2–0. Aston Villas enda seger kom mot Everton. I helgen var man på väg mot skräll men trots ledning med 2–1 och en man mer på plan blev Villa poänglöst efter sent insläppta mål. Ta med 1x2.

Birmingham blir nog bortglömt av tipparna

10. Derby–Birmingham 2

Derby var inte långt från att ta steget upp i Premier League i våras. Truppen håller inte samma standard nu. Birmingham får troligen tillbaka flera spelare och är kapabelt att gå i närkamp med Derby. Se upp!

Försvagat hemmalag - se upp för Wednesday

12. Middlesbrough–Sheffield Wednesday X2

Sheffield Wednesday är bra nog att besegra alla lag i serien när man är befriat från skador. Det finns gott om rutin och offervilja i laget. Under nye managern Garry Monk är Sheffield Wednesday obesegrat. Middlesbrough har många spelare på skadelistan. Ta med tvåan.