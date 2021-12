Saints kan fälla en av storfavoriterna

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Efter två veckor med ensam vinnare på Stryktipset så var det åter tillbaka till verkligheten i lördags. Då blev det en favoritrad rakt igenom och futtiga två lax för 13 rätt.

Fyra Premier League-matcher och resten The Championship står för konfekten denna helg. Det negativa är att det är fyra stora favoriter som kliver ut i Premier League. Jag tror tyvärr tre av de fyra vinner vilket gör att det blir svårt att jaga de absolut största pengarna.

Det positiva är att det är hela 15 miljoner i jackpot och att The Championship alltid har ett par överraskningar i sina gömmor. Smäller det på rätt ställen så blir det kanske inte miljoner, men ändå en fin slant tillbaka om raden sitter.

Man behöver inte alltid vara girig och gå för hela kakan på 15 miljoner. En årslön in på kontot är helt okej det också…

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Två väldigt stora favoriter inleder kupongen i Chelsea ( match 1 ) och Liverpool ( match 2 ). Med tanke på den fina jackpoten så vill vi ju så klart hitta en skräll i någon av de här högprocentarna, men hur man än vänder och vrider på det så ska det mycket till.

Chelsea har visserligen en sämre period i ryggen där 3–3 borta mot Zenit i veckan var ett bakslag som innebär att de bara slutar tvåa i CL-gruppen bakom Juventus. Ett tätt matchande och skador på Kanté och Kovacic på mitten stör. Å andra sidan har Chelsea en otroligt bred trupp med en tung anfallsuppställning med Lukaku/Werner där den sistnämnda tysken ser allt bättre ut.

Hade Leeds haft bästa möjliga truppläge så hade jag gärna tagit med skrälltecken här, men så är tyvärr inte fallet. Viktige Bamford var tillbaka senast hemma mot Brentford när han hoppade in sista 20 och löste kvitteringen till 2–2 i den 95:e minuten. Han blev dock så spritt språngande glad att skadade sig igen i målfirandet och ser därför ut att missa den här matchen. Dessutom klev lagpapporna Kalvin Phillips och Liam Cooper ut skadade under matchen och är out. Tungt, tungt.

Med tanke på hur svårt Leeds haft även med ett mer ordinarie lag så tror jag de får väldigt tufft mot ett uppretat Chelsea som lär ha fått sig en del av Tuchels slev under veckan. Stark etta.

Liverpool är det inte så mycket att säga om. Just nu är det kanske världens bästa lag. Trots att Klopp roterade rejält borta mot Milan så är det som att laget inte kan förlora för tillfället. Vinst 2–1. Matchen lär inte heller ha tagit så hårt på laget rent fysiskt då spelare som van Dijk, Jota och Alexander Arnold nu kliver tillbaka in i elvan. Gerrard lär få stående ovationer som bortatränare framför sina gamla fans, men några poäng blir det inte.

Tråkig, men stabil, etta.

■■ Match 6 . Bournemouth har varit inne i en lite sämre period, men poängen borta mot Fulham senast imponerade. Detta trots att viktige Jefferson Lerma var avstängd. Mittfältskuggen är tillbaka i spel nu och betyder mycket. Här hemma på Vitality Stadium ska det mycket till för att rubba Körsbären. Coventry lyckades på ett mirakulöst sätt, efter att ha varit utspelat i 65 minuter, hämta in 0–2 efter Lermas röda kort. Innan dess körde Bournemouth fullständigt över Swansea med 4–0. Det är två lag som är hyfsat jämförbara i svårighetsgrad med lördagens motstånd Blackburn.

The Rovers har gått starkt efter den pinsamma 0–7-torsken mot Fulham. 13 poäng på de fem senaste gör att gästerna stämplar in på en play off-plats. Brereton fortsätter att ösa in mål, men totalt sett har poängskörden på slutet varit för stor sett till insatserna. Blackburn har vunnit matcher som varit jämna eller där de till och med varit det sämre laget. Det råder inte heller någon tvekan om att de blåvita trivs betydligt bättre på hemmaplan där de tagit merparten av sina poäng. När det svenska folket kikar statistiken över de fem senaste matcherna (en klassiker att göra) så gillar de givetvis vad de ser och övervärderar tvåan.

Själv gillar jag verkligen Bournemouth till väldigt trevligt spelvärde. Håller sig ettan runt 55% är det en riktigt bra spik.

■■ Match 4 . Vi måste ju försöka sänka någon av de stora favoriterna i Premier League. Liverpool och Chelsea är, som sagt, ruggigt svåra att störa på bortaplan. Med tanke på den minst sagt tama insatsen borta mot Everton senast så ska Arsenal inte vara lika omöjliga. Ledning i paus förvandlades till förlust på Goodison Park efter att The Gunners haft en alldeles för defensiv inställning i den andra halvleken och gav bort matchen. Emile Smith Rowe lämnar ett hål i offensiven och talangen ser ut att vara out igen. Martinelli är också tveksam till spel.

Nu har Southampton ännu tyngre avbräck då duon Salisu och Romeu är avstängd. Dessutom har The Saints målvaktsproblem och har tvingats ta in 40-årige Willy Caballero som ser ut att kliva in mellan stolparna här. Men jag hoppas att den rutinerade burväktaren står på huvudet och gör en stormatch. Totalt sett tycker jag att The Saints är ett stabilt lag som är svårslaget. Nu kommer de från två raka kryss mot Leicester och Brighton där Southampton varit värt mer i båda matcherna. Kan bollen studsa stolpe in nu så finns chansen. Gästerna har tagit poäng på Emirates båda de två senaste säsongerna och har ingen anledning att vika ner sig mot ett Arsenal som är svåra att lita på.

Jag helgarderar och jobbar in storskrällen till för låga 14%.

■■ Match 12 . Varför ändra ett vinnande koncept? Jag har rekat Middlesbrough en del på slutet och det har blivit vinst varje gång. Ändå fortsätter laget att bli undervärderat av tipparna. Dags att vakna säger jag, Boro är på gång. Saker ser bättre och bättre ut under nye tränaren Chris Wilder. Wilder som lotsade Sheffield United till Premier League vet vad som krävs på den här nivån. Totalt sett borde Boro redan nu ligga högre upp i tabellen sett till expected points, men jag tror de kan rätta till den saken. Med två raka vinster i ryggen är självförtroendet på plats.

Stoke innehar i sin tur den sista play off-platsen men blandat friskt på slutet. De var rejält tillbakapressade borta mot QPR senast men lyckades stå emot där. Innan dess gjorde en väldigt slätstruken insats hemma mot Blackburn där The Potters knappt skapade en målchans och förlorade rättvist. Skador på viktiga spelare som Bursik, Thompson, Powell och Souttar stör. I min bok är det här två helt jämna lag som möts i en match som kan sluta hur som helst. När Stoke då övervärderas rejält upp över 50% så blir det ett enkelt val att välja sida.

Den vågade går för skrällen rakt av och spikar tvåan till häftiga 22%. Annars är X2 ett vettigt val.

SKRÄLLEN

Middlesbrough (match 12)

Middlesbrough ser allt bättre ut under Chris Wilder och kommer med två raka segrar i ryggen. Gästerna undervärderas ändå mot ett Stoke som blandar och ger för stunden och saknar viktiga spelare. Den övervärderade favoritettan chansas bort helt.

SPIKEN

Liverpool (match 2)

Liverpool går på vatten just nu. Har de någonsin varit bättre? Roterade kraftigt borta mot Milan i veckan men vann ändå. Nu kliver bästa elvan in på plan igen. Aston Villa kommer inte få mycket att säga till om på Anfield.

FAVORIT I FARA

Arsenal (match 4)

Arsenal gjorde en väldigt slätstruken insats mot ett mediokert Everton tidigare i veckan. Har varit starka hemma på Emirates, men känns inte alls som ett lag att lita på för stunden. Southampton tvingas till en del förändringar i elvan men kommer från flera bra insatser och ska inte vara chanslösa.