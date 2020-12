Pressat Arsenal kan svara för derbyskräll

ANNONS: SPELA STRYKTIPSET MED EXPRESSENS EXPERTER

BÄSTA SPIKARNA

Formstarkt City den givna jackpotspiken

2. Manchester City–Newcastle 1

I takt med att skadesituationen lättat för City så har spelet börjat flyta på. Defensivt ser det otroligt bra ut nu. På slutet har även anfallsspelet börjat klicka. Newcastle saknar några spelare men även med ordinarie lag ska det mycket till om man ska kunna få med poäng härifrån.

Saints är det bättre laget – spelvärd spik

4. Fulham–Southampton 2

Fulham har inte alls samma spets i truppen som Southampton. Gästerna kommer in till mötet med gott självförtroende i truppen trots förlusten mot City förra omgången. Southampton känns strået vassare.

Svagt Sheffield går mot ny förlust

5. Sheffield united–Everton 2

Everton har bara fem poäng upp till serieledande Liverpool. Gästerna har dragits med skador på nyckelspelare under hösten men har ändå lyckats leverera starka resultat på planen. Mycket är tack vare Ancelotti på tränarbänken. Sheffield har inte alls fått till spelet i år.

SKRÄLLDRAGEN

Hett derby kan trigga Arsenal till en skräll

1. Arsenal–Chelsea 1X2

Arsenal har bara blivit sämre och sämre desto längre säsongen gått. Chelsea har övertygat men det har kommit några oförklarligt dåliga insatser. Det här ett derby och om något ska tända Arsenal ur den dvalan som laget tycks befinna sig i så är det just en sådan här typen av match.

Ettan blir överstreckad – plocka med krysset

9. Derby–Preston 1X

Derby har visserligen imponerat på slutet men man saknar fortfarande en klar spelidé offensivt och känslan är att krysset ska med. Ettan kommer troligtvis bli tungt streckad på kupongen vilket gör att spelvärdet på ett oavgjort resultat i matchen blir högt!

Ingen pålitlig favorit – tvåan en miljonskräll

12. Nottingham–Birmingham 12

Nottingham kommer från poäng i två raka matcher vilket inte tillhör vanligheterna för klubben den här säsongen. Det ska dock sägas att Nottingham inte är att lita på som favorit. Birmingham kan mycket väl vinna.

MATCH FÖR MATCH

1. Arsenal–Chelsea 2

Arteta lämnade vit flagg i veckan mot City då han ställde upp med B-laget i cupen. Det är derby och vi får se var procenten landar på tvåan men visst ska Chelsea vara favorit. Gästerna har radat upp starka resultat under större delen av hösten. James, Chilwell och Ziyech är uppsatta som frågetecken. Arsenal har Xhaka avstängd.

2. Manchester City–Newcastle 1

Aguero ser ut att vara tillbaka och redo för att starta till det här mötet. City briljerade i veckan då man enkelt avfärdade Arsenal. Newcastle valde att rotera i elvan mot Brentford i cupen. Lagets två senaste matcher i ligaspelet har varit allt annat än imponerande. Nu har flera spelare i truppen dessutom drabbats av Corona. City givet spikförslag.

3. Aston Villa–Crystal Palace 2

Crystal Palace blev förnedrat hemma mot Liverpool förra omgången. Palace kan vara seriens mest ojämna lag sett till prestationer. Aston Villa har hållit nollan tre matcher i rad men ettan kommer dra till sig spel. Värdet finns istället i bortasidan då några favoriter behöver falla för att det ska bli utdelning på kupongen. Skippa ettan helt och hållet på raden.

4. Fulham–Southampton 2

Southampton stod upp länge och väl men räckte inte till mot ett formstarkt City. Det säger ändå en del om vart man befinner sig som lag. Även om Fulham sett bättre ut på slutet håller jag Saints nivån över. Ings och Romeu saknas hos gästerna. Andersen och Kongolo är borta för hemmalaget. Tete och Cavaleiro tveksamma till spel. Tänkbar spik!

5. Sheffield United–Everton 2

Everton befinner sig på fjärdeplats i tabellen efter segrar mot Arsenal, Chelsea och Leicester. Man får tillbaka Coleman här. Även Gomes och James är aktuella för spel igen. Digne och Allan saknas. Sheffield fick med sig en poäng senast mot Brighton vilket får anses vara ett steg framåt, men defensiven ser verkligen inte bra ut i nuläget.

6. Watford–Norwich 1

Norwich toppar tabellen nio poäng före Watford. Gästarna har fem raka segrar i ryggen och gör mål i princip varje gång man är på planen. Watford kommer från två sämre insatser men det kommer vara ett motiverat hemmalag i toppmötet. Jämför man startelvorna är dessutom Watford snäppet över Norwich. Det är väldigt jämnt på förhand men börja strecka från vänster.

7. Cardiff–Brentford 2

Brentford är obesegrat i 14 raka matcher. Nu valde man att vila fem spelare ur den ordinarie startelvan i veckans cupmöte med Newcastle. Det kommer gynna laget här, att man dessutom vann mot ett Premier League-lag stärker lagmoralen. Cardiff har sett okej ut på slutet utan att glänsa. När man ställts mot topplagen har det saknats något. Fördel Brentford!

8. Barnsley–Huddersfield 1

Huddersfield tog en meriterande seger senast mot Watford. Det innebar också fjärde raka hemmasegern. På bortaplan har det inte gått lika smärtfritt. Gästerna har gått fyra raka bortamatcher utan att göra mål. Barnsley har visat god form på slutet och behöver inte skämmas för bortaförlusten senast mot Swansea. Ettan är en potentiell spik till under 45%.

9. Derby–Preston 1

Derby förlängde den förlustfria sviten till sex matcher när man hemmaslog Swansea förra veckan. Fick vila i helgen då matchen mot Rotherham blev framskjuten. Kazim-Richards och Jozwiak målade senast. Kan man få igång den anfallsduon är mycket vunnet då defensiven ser klart bättre ut än under säsongsstarten.

10. Queens PR–Swansea 2

QPR kontrollerade matchen mot Wycombe och hade segern i sin ask till slutminuterna då man tappade in en kvittering. Det är inte första gången QPR imploderar den här säsongen. Laget har tagit en seger på tio senaste matcherna. Även om man stundtals spelat bra så saknas det vinnarmentalitet i London-klubben för tillfället. Swansea ska vara favorit i det här mötet.

11. Reading–Luton 1

Readings frejdiga offensiv har inte gett samma utdelning nu som tidigare under säsongen. Senast mot Brentford var matchen över redan i halvtid då man låg under med 0–3. Luton har bara släppt in ett mål på fyra senaste matcherna och ska inte ses som chanslöst. Vill man hitta en lågprocentare är tvåan här ett bra alternativ. Readings formkurva pekar nedåt.

12. Nottingham–Birmingham 1

Efter att ha släppt in sju mål i sina två senaste matcher kan vi räkna med att Birmingham kommer lägga fokus på försvarsspelet. Nottingham som har svårt att skapa något på egen hand lär bli bollförande. Ettan blir överstreckad och man gör bäst i att ta med flera tecken. Birmingham saknar inte offensiva vapen.

13. Coventry–Stoke 2

Coventrys två senaste insatser mot Huddersfield och Sheffield Wednesday kan inte beskrivas som annat än undermåliga. Stoke däremot jagar sin fjärde raka nolla. Det vimlar av kvalité hos gästerna, spelmässigt har det inte sett klockrent ut men det finns tillräckligt med matchvinnare. Coventry har överraskat som nykomlingen hittills, nu verkar dock formen sina.