Passar som underdog – Burnley ett miljondrag

Det är dags att kavla upp och ta sig an årets största jackpot på Stryktipset.

25 miljoner finns att slåss om och det kommer sannolikt bli omsättningsrekord då stjärnorna korsar varandra med en löningshelg. Som Stryktipsnörd är det svårt att inte dras med i peppen.

Kupongen är som vanligt helengelsk med fem matcher från Premier League och resten från The Championship. Samtliga matcher utom Brentford–Liverpool (18.30) startar 16.00. Precis som vi vill ha det! Här finns det chans att följa oddsdroppar efter att elvorna släpps klockan 15.00.

Det är alltid värt att ha med sig att mina texter här i Expressen är tidiga tankar. Saker och ting kan alltid komma att ändras om ny info tillkommer. Spelare kan utgå, odds kan skena iväg. Därför rekommenderar jag alltid att lämna in systemen sent och följa utvecklingen. Sen ska man inte underskatta att ha gjort det tidiga jobbet med en grundrad och fräcka drag. Det är det jag försöker hjälpa till med här:

■■ Match 3 . Leicester har inte fått det att stämma hittills. Visserligen har det blivit två vinster på de fem första omgångarna, men de var knappast rättvisa mot varken Wolves eller Norwich. Intressant fakta är att Leicester har förlorat Expected Goals i alla sina fem matcher och är botten tre i ligan, bara Norwich och Newcastle är sämre, på den statistiken. Det samma gällde i 2–2-matchen i Europa League hemma mot Napoli där italienarna skapade betydligt mer och var närmast segern. Nu ställs rävarna ut som stor favorit mot Burnley. För stor. 75% köper jag inte på Leicester innan de börjar visa bättre tendenser.

Burnley har bara fått med sig en pinne så här långt, men spelmässigt har det inte alls sett så tokigt ut. De stod upp bra mot Arsenal senast och spelade även jämnt borta mot Everton. Burnley är som gjort för att kliva in som underdog i såna här matcher. Fysiskt starkt och bra på fasta situationer.

Till de här priserna kan jag inte räkna bort gästerna mot ett Leicester utan självförtroende. Det fina spelvärdet på X2 ska med i ett tidigt skede och rensar fint.

■■ Match 4 . Norwich har fått en hemsk start på säsongen med fem raka torsk. Ett stentufft spelschema är en förklaring och jag trodde de skulle ha bra chans hemma mot nykomlingskollegan Watford förra lördagen. Men insatsen där var en besvikelse. Nu får Kanariefåglarna återigen slå ur underläge borta mot Everton. Men de möter Liverpool-laget i helt rätt läge.

Rafa Benitéz har nämligen en uppsjö av tunga avbräck. Lagets två vassaste offensiva vapen Richarlison och Calvert-Lewin är skadade. Så är även förstamålvakten Pickford medan trion Coleman, Gomes, Delph är tveksamma till spel. Sedan tidigare är även Sigurdsson avstängd och i dagarna blev det klart att James Rodriguez lämnar klubben för spel i Qatar. 0–3 i baken mot Aston Villa senast var ord och inga visor och i veckan blev det respass mot QPR i Ligacupen trots en rätt stark elva. Förutom sex otroliga minuter som gav tre mål i den senaste hemmamatchen mot Burnley så imponerade Everton inte då. Men de blåklädda lär ändå bli väldigt högt streckade av det svenska folket på grund av tabelläget och motståndet.

Jag hoppas att Norwich kan överraska och sprattla till här. Kvalitet finns ändå i laget som var klart bäst i The Championship i fjol.

■■ Match 12. Liverpool blir den största odds-favoriten på kupongen och behöver faktiskt inte bli någon dåligt spik. Men jag väljer ändå att reka ut Stoke här. Jag ser framför mig hur gubbarna i kiosken kommer att spika Everton och Leicester före en mer ”oviss” match i The Championship. Stoke ser bättre ut än på flera säsonger. På hemmaplan har de radat upp tio poäng på fyra matcher och har en rätt fin blandning av unga hungriga och rutinerade spelare i truppen. I den enda poängförlusten på Bet365 Stadium som kom senast mot Barnsley (1–1) var Stoke tämligen överlägsna spelmässigt och vann Expected Goals överlägset med 3,70–1,12. Viktige Nick Powell, lagets bästa målskytt i fjol, var inte med då på grund av skada men är tillbaka nu. Han målade i veckans Ligacup-vinst borta mot Watford. Viktigt.

Här väntar en klart överkomlig uppgift när svaga Hull gästar. Nykomlingen rivstartade säsongen med en 4–1-seger borta mot Preston, men har sedan dess gått segerlöst och bara skrapat ihop två poäng på sju matcher. Offensivt har det sett väldigt trubbigt ut. Innan veckans hemmaförlust mot Sheffield United (1–3) hade tigrarna gått mållösa i sex raka ligamatcher. Det kommer bli väldigt tufft för Hull att lösa kontraktet som det ser ut för tillfället.

Hemmastarka Stoke ska vara numret för stort. Jag ”bankspikar” ettan runt 70%.

■■ Match 13. Siktar man på miljonvinster så måste alltid obekväma beslut tas på vägen. Sida måste väljas i på förhand jämna matcher för att spara tecken till skrällarna. Här tycker jag mig ha ett rätt intressant drag. Swansea blev helt överkört av Luton i den första halvleken förra helgen och låg under med 0-3 i paus. På något mirakulöst sätt lyckades de vanligtvis målsnåla svanarna hämta in till 3–3, sett till matchen i stort var det inte alls rättvist. Innan dess hade walesarna gått mållösa från två raka hemmamatcher, bland annat mot bottenlaget Hull, och har bara mäktat med en vinst efter åtta omgångar. Tappet av poängkungen André Ayew (17 mål i fjol) var blytungt inför säsongen och inte blev det bättre av att Jamal Lowe, näst bästa målskytt med 14 mål i fjol, lämnade för Bournemouth i slutet av transferfönstret. Michael Obafemi har hämtats in från Southampton för att täppa det offensiva hålet, men det känns som en ren chansning på en kille som kommer från ett långt skadeuppehåll och bara gjorde fyra A-lagsmatcher i fjol.

Då gillar jag Huddersfield mer. Visserligen blev det en lite oväntad förlust hemma mot Nottingham i veckan, men det är så The Championship fungerar där lagen har svårt att hålla en jämn nivå i det hårda matchandet. Innan dess har The Terriers totalt sett gjort det bra och kom från fyra vinster på de fem senaste. I förlusten borta mot Stoke (1–2) var de dessutom det bättre laget och skapade tillräckligt för minst en pinne. Bortaspelet har varit starkt med vinst mot truppstarka Sheffield U och senast 3–0 mot Blackpool.

Jag ser den här matchen som helt öppen trots att Swansea har hemmaplan. Med tanke på vad lagen visat hittills så chansspikar jag tvåan runt 30%.

SKRÄLLEN

Burnley (match 3)

Leicester har inte alls fått till det den här säsongen och är knappt värda de sex poäng de skrapat ihop hittills. Ändå övervärderas The Foxes kraftigt mot ett Burnley som en bra dag är väldigt jobbiga att möta. Jagas de stora pengarna chansas ettan till 75% bort helt.

SPIKEN

Stoke (match 12)

Nykomlingen Hull har inlett serien uselt med ett mål framåt på de sju senaste matcherna. Hemmastarka Stoke är tyngre på både framåt och bakåt. Stabil etta.

DRAGET

Huddersfield (match 13)

Huddersfield har sett intressanta ut så här långt och trivs bra på bortaplan där de stått för genomgående bra insatser så här långt. Swansea har tappat rejält med kraft från i fjol och hör hemma på den nedre halvan. Tvåan är en fräck chansspik till 30%.