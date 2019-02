Om storstjärnorna vilas kan planen störa City

Manchester City har haft en stark säsong och slåss för pokaler på fyra fronter.

Final i ligacupen.

Tvåa bakom Liverpool i ligan.

Gynnsam lottning i Schalke 04 i åttondelen i Champions League.

Och så åttondelsfinal i FA-cupen där League Two-laget Newport står för motståndet.

Laget från södra Wales har spelat respektlöst mot starkt motstånd tidigare.

Tvingade Tottenham till omspel förra säsongen.

Har slagit ut både Leicester och Middlesbrough i år.

Manchester City åkte ur i åttondelen mot Wigan i fjol och Pep Guardiola vill säkert undvika ett liknande fiasko.

Men gräsmattan på Valley Parade i Newport är under all kritik, nästan mer lera än gräs, och med tufft spelschema framöver kanske Guardiola inte vågar riskera stjärnor som Aguero, Silva och de Bruyne.

City blir kupongens största favorit och har naturligtvis stor segerchans.

Men skulle Guardiola vila merparten av sina startspelare så tycker jag att det är värt att gardera tvåan.

Med tanke på den undermåliga gräsmattan känns under 4 mål till drygt två gånger pengarna som ett starkt spel.

Varning för Wimbledon

I kupongens andra FA-cupmatch tar League One-jumbon Wimbledon emot Championship-laget Millwall.

Wimbledon, som kallades ”Crazy gang” på 80- och 90-talet är inte samma klubb i dag, men visade prov på skrällpotentialen när man besegrade Premier League-laget West Ham i förra omgången.

Gästande Millwall riskerar att sakna tre renodlade anfallare och har dessutom flera spelare som är ”cupspärrade”.

Wimbledon kan skrälla igen och tvåan garderas tidigt.

Cuphelger och under landslagsuppehåll gör League One sitt intåg på stryktipskupongen. Svårt att hitta info för oss spelare, och under landslagsuppehållen riskerar matcher att lottas.

Vore det inte bättre att fylla på med matcher från de större europeiska ligorna?

Europatipskupongen innehåller som vanligt flera rejält överspelade favoriter.

Real Betis var en positiv överraskning under första halvan av säsongen men verkar ha hamnat i en rejäl formsvacka.

Spelade tuff match i Europa League i går och returen spelas redan på torsdag.

Alavés kan vara på väg mot formen igen och tvåan till bara 14 procent måste streckas.

