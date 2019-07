ÖFK har normalt god chans på tre poäng här

Tipsgenomgången

Del 1: Stryktipset – stor genomgång

Del 2: Europatipset och ligatabeller

Bästa spikarna

Östersund tar hand om alla poängen

2. Östersund–AFC Eskilstuna 1

Östersund är svårslaget och endast Örebro har lyckats med att besegra ÖFK i Jämtland. AFC Eskilstuna var chanslöst mot Hammarby och tongivande Felix Michel har skrivit på för AIK. Kommer Östersund upp i sin normala nivå är chansen till tre poäng god.

Fulham inleder med full pott?

5. Barsnley–Fulham 2

Fulham spelade upp sig under våren men låg alldeles för långt efter och åkte ut ur Premier League. Londonlaget hoppas att sejouren i The Championship endast ska bli ettårig. Barnsley ser svagt ut och kan vara seriens sämsta lag. Fulham inleder med full pott.

Brentford brukar leverera på hemmaplan

7. Brentford–Birmingham 1

Det var bara Sheffield United och Norwich som tog fler poäng än Brentford på hemmaplan under fjolåret. Och den duon spelar numera i Premier League. Brentford kommer vara hemmastarkt även i år. Spik.

Skrällvarningarna

Falkenberg är svårslaget på hemmagräset

1. Falkenberg–Helsingborg X

Det är på hemmaplan poäng ska bärgas och ska kontraktet räddas måste Falkenberg fortsätta att spela bra på hemmagräset. Det blev poäng i Helsingborg och FFF säljer sig dyrt till helgen. Ta med alla tecken.

Preston har kapacitet att sänka Millwall

8. Millwall–Preston 2

Millwall låg pyrt till i fjol men räddade sig kvar i The Championship med några poäng till godo på Rotherham. Preston tappade mycket under den andra hälften när skadorna avlöste varandra. I grunden har man ett bättre lag än Millwall. Tvåan är given på lappen.

Helgardera omgångens mest öppna match

9. Reading–Sheffield Wednesday X2

Reading hade marginalerna med sig flera gånger mot bottenlagen under våren och tog många poäng efter sena mål. Sheffield Wednesday hade otur med skador. Om avbräcken varit färre hade S.W. varit bland de sex främsta. Alla tecken kommer med på kupongen.