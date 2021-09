Ö-laget kan svara för superskräll i VM-kvalet

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Efter förra lördagens urladdning med en riktigt bra kupong, hög jackpot och miljonutdelning så känns det som en liten mellanvecka när landslagsuppehållet infunnit sig. Ingen jackpot och flera stora favoriter på kupongen innebär att det känns lämpligt att gå för något mindre kupongstorlekar.

Åtta VM-kvalmatcher, tre drabbningar från svenska Ettan och avslutningsvis två tillställningar från den spanska andradivisionen står på agendan. Utmaningen denna lördag blir helt klart att hitta skrällar som kan få fart på utdelningen, för med flera bankspikar på kupongen måste det till en eller fler rensare någonstans om det inte ska sluta på några tusenlappar för 13 rätt.

Här är två skrällar som jag hoppas på:

■■ Match 4 . Jag spikade Cypern borta mot Malta i veckan. Det gick inte så bra. Ett rött kort i den 40:e minuten vid ställningen 0–0 fick cyprioterna att tappa konceptet helt.

0–3 i baken var inte vackert, trots en man mindre på bortaplan. Nu hoppas jag att det är ett revanschlystet Cypern som kommer ut framför hemmapubliken. För innan genomklappningen senast så har det, med Cyperns mått mätt, sett väldigt bra ut på hemmaplan. Den grekiska coachen Nikos Kosenoglou har fått till defensiven vilket lett till fyra poäng mot tufft motstånd i Slovenien (1–0) och Slovakien (0–0) i den här VM-kvalgruppen. Det visar ändå vad laget är kapabelt till en bra dag.

Ryssland är ett litet hack upp mot de två nationerna, men ryssarna gjorde ett tämligen slätstruket EM och har efter det gjort en hel del ändringar. Valeri Karpin har kommit in som ny förbundskapten och valt att peta tanken Artem Dzyuba, bland annat. Kanske behövs lite tid för att styrkorna ska dra åt samma håll igen. I veckan blev det 0–0 hemma mot Kroatien i en match där ryssarna mest slog ifrån sig och inte skapade speciellt mycket kreativt. Jag blev inte imponerad. Kan Cypern komma upp i den nivå som de gjort tidigare i detta kval så finns det absolut chans på poäng.

Jag tycker det finns bra mycket bättre favoriter att spika på annat håll än Ryssland. Helgardering och jobba ettan till låg procent är rekommendationen.

■■ Match 10 . Täby ligger under strecket, men det är ändå en rätt god känsla i klubben för tillfället. Formen pekar nämligen spikrak uppåt och den senaste tiden har oddsen för att lösa kontraktet ökat markant. Anledningen är starka sju poäng på de tre senaste omgångarna vilket gör att det bara skiljer en pinne upp IFK Luleå på kvalplats och två pinnar till säker mark. Ett par nyförvärv har under sommaren förstärkt truppen i Täby och sedan tidigare finns vasse Hugo Näslund på topp och formstarke vänsterbacken Christopher Redenstrand som nyligen slog till med ett hat trick mot Hammarby Talang. För någon vecka sen pressade Täby Sirius i Svenska Cupen där det blev en hedersam uddamålförlust (2–3).

Sollentuna var ett topplag i fjol, men har tappat flera centralfigurer och har inte fått till det på samma sätt denna säsong. Framför allt har hemmaspelet varit svajigt med bara två vinster på åtta matcher.

Sollentuna är en favorit i fara i min värld och jag är stenhård och chansar bort ettan helt. Tvåan till just nu låga 20% prioriteras.

■■ Ibland gäller det att inte kasta bra pengar efter dåliga. Här är två matcher där jag inte tycker att det är värt att krångla till det.

Match 9 . Hudiksvall åker till Norrköping med riktigt dålig form i ryggsäcken. Fyra raka förluster gör att nedflyttningsstrecket närmar sig med stormsteg. Här har tränare Benny Dahlin dessutom fler problem än dålig form att brottas med. Hela fyra spelare är nämligen avstängda till den här matchen, där tre av dem startade senast mot Sollentuna. Framför allt lär Hudiks bästa offensiva spelare och skyttekung Cihan Sener saknas rejält.

Sylvia, som får klassas som ett farmarlag till IFK Norrköping, brukar framför allt vara vasst på hemmaplan. På plastmattan har det radats upp fem raka vinster i alla tävlingar där 3–1-segern i Svenska Cupen mot superettangänget AFC Eskilstuna sticker ut. Det råder klasskillnad, särskilt med tanke på Hudiksvall avbräck.

Just nu streckas ettan under 70%, vilket faktiskt är lite lågt sett till hemmalagets chanser. Spiken är given.

■■ Match 7 . Efter en längre tid med medioker landslagsfotboll har Skottland gått framåt de senaste åren. I EM gjorde kiltlandet riktigt bra insatser, även om det inte räckte till avancemang från gruppen. Nu är det nya tag i VM-kvalet där skottarna är med och kampas i ett riktigt getingbo i Grupp F. Danmark är klar gruppetta, men där bakom stångas Skottland, Österrike och Israel om andraplatsen. Utan Scott McTominay på mittfältet var det inte så mycket att göra mycket att göra mot ett mycket bra Danmark på Parken i onsdags. Nu väntar en helt annan typ av motstånd där spelare som Fraser, Adams, Gilmour, Tierney och Robertson ska kunna ha lekstuga.

Moldavien rankas som en av de absolut sämsta nationerna av FIFA. En pinne (mot Färöarna) och 2–15 i målskillnad på fyra kvalmatcher har det blivit för gruppens slagpåse. Senaste gången blåbärsnationen vann en bortamatch var när världens sämsta landslag San Marino besegrades med 1–0 2018. Skottland har samtidigt inte råd att underskatta motståndet då poängen är vitala för fortsättningen i gruppen.

Ettan streckas hårt, men det kan inte hjälpas. Fram med hammaren och spika.

