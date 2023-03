Nye managern blir ett lyft – jag spikar direkt

Manchester City, Tottenham och West Bromwich sticker ut som tre tunga favoriter där det inte finns på kartan – bortsett Tips-SM – att spika alla om hög utdelning jagas. Jag tycker mig ha stakat ut en spännande väg mot storkovan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 9 . Även om Watford är stationerat ett par mil utanför huvudstaden är det inte fel att kalla mötet med Queens Park Rangers för ett Londonderby. Hypen inför kraftmätningen avtar inte heller när två, definitivt en, nytillträdda tränare ska mäta hjärnhalvor vid sidlinjen. Chris Wilder lotsade för inte många år sedan Sheffield United hela vägen till Premier League med underlappande mittbackar och samma taktik ska nu ta Watford tillbaka till världens bästa liga. The Hornets körde fast under Slaven Bilic men jag känner mig trygg i påståendet att Wilder mycket väl kan få igång Ken Sema och company. Svensken bildar tillsammans med Sarr och Pedro en spetsig anfallstrio som QPR får svårt att hålla i schack. 0–0 senast mot Preston var värt ett bättre öde, Watford vann bland annat xG ganska klart, och här är känslan att gästerna bara går och väntar på en islossning. Den kan onekligen komma mot en opponent som släppt in tre mål i fyra(!) raka matcher.

Gareth Ainsworth tog för några veckor sedan klivet från League One till andraligan när han lämnade sitt älskade Wycombe för The Hoops. Drömjobbet har snabbt övergått till en levande mardröm då de blåvita värdarna agerat sanslöst slaskigt under Ainsworths styre. Skadeläget är dessutom ansatt när tunga pjäser som Willock, Chair och Dykes riskerar att missa denna drabbning. Chris Wilders truppläge är desto bättre. Just nu finns det inga tendenser för en uppryckning för ligans mest formsvaga lag, QPR. Jag hoppas Watford får en tränareffekt.

Kommer gästerna upp i ansenlig nivå ska de ha toppchans här mot ett ihåligt försvar. Jag köper spiktvåan upp till 45%.

■■ Match 10 . Från ett Londonlag på främmande mark till ett annat när Millwalls utflykt till Select Car Leasing Stadium – eller Madejski Stadium som den kallas i folkmun – ska synas i sömmarna. Just resandet har länge varit ett aber för ”Lejonen” som är erkänt svårslagna på The Den, men den här säsongen hävdar jag att de blåtröjade höjt prestationsnivån utanför hemtrakterna. Sett till Expected Points har Millwall förtjänat fler poäng än de fått med sig på bortagräs och jag vill ge en stor eloge till Gary Rowett som tvättat bort stämpeln att hans adepter bara kan nå trepoängare via kamp och fasta situationer. Flemming är ett högklassigt nyförvärv som givit offensiven ytterligare en dimension och längst fram är Bradshaw en lirare som kan ge vilket försvar som helst huvudvärk. Duon utmärkte sig senast mot Norwich där 2–3 i nacken inte var rättvisa siffror. Millwall dominerade både matchbilden och xG klart och en annan dag hade ”Kanariefåglarna” blivit vingklippta av de play off-törstande gästerna. Jag ser således formen som fortsatt god hos Millwall som agerat starkt efter nyår.

Jag tror att ett svagt Reading får sota för detta. Under hösten överpresterade Paul Inces mannar så till den grad att känning fanns på play off-platser, men under vintern har verkligheten hunnit ikapp The Royals. Inces filosofi är sedan länge utdaterad och jag skulle vilja stämpla stora delar av spelartruppen som detsamma. Andy Carroll i all ära men anfallaren har sett sina bästa dagar. 0–6 i brakan på de två senaste skvallrar om sargat självförtroende hos Reading vars hemmastatistik ska tas för vad den är. Tio vinster på 17 försök kan tyckas imponerande men i flera av dessa fighter har de blåvita haft marginalerna på sin sida. Här blir det tuffare emot.

Readings på papperet fina hemmastatistik gör att det svenska folket verkar vilja gardera denna match fullt ut vilket gör tvåan spelvärd. Fräck spik i min bok.

■■ Match 8 . Efter Steve Morison blev Mark Hudson nästa före detta Cardiff-spelare som körde fast på samma tränarbänk. I ett sista desperat försök att skaka liv i säsongen vände sig walesarna mot Sabri Lamouchi. Fransmannen har onekligen fått The Bluebirds att flyga mot slutet. Den gamla Inter-spelaren har guidat Cardiff till tre segrar på de fyra senaste där nollan är intakt i samtliga triumfer. Detta trots att Allsop såg rött senast mot Bristol City. Förstaslipsen saknas således mot Preston men värdarnas beskedliga offensiv ska grabbarna från draklandet kunna klara av att hålla i styr ändå. Kaba och Wickham är resliga herrar på topp som inte tvekar på att gå rakt på mål och jag vill även höja spelskicklige Sawyers och talangen Colwill som pjäser till möjliga huvudroller på Deepdale.

Preston ståtar med fem raka utan förlust, men likt formtoppen i höstas tror jag att verkligheten snart ger The Lilywhites en örfil. Offensiven har svårt att få grejer att hända utan skadade målkungen Riis och den kanske enskilt största faktorn till att jag ifrågasätter det västliga favoritskapet är Prestons vantrivsel med att föra en matchbild. Mot en defensivt orienterad opponent riskerar det tröga anfallsspelet att blottas och den betrodda ettan lockar inte ett skvatt i Lancashire.

Jag rankar Cardiff minst lika högt som Preston och tvåan är en jättehäftig chansspik på mindre system när den just nu streckas till för låga 20%. På de större systemen är krysset en vettig följeslagare. Ettan kan gott chansas bort.

■■ Match 11 . Luton fortsätter att imponera. 1–0-vinsten förra lördagen mot Swansea var i kraftig underkant där The Hatters dominerade matchbilden kraftigt. En enda förlust på de två senaste månaderna och på bortaplan har Luton faktiskt inte åkt på däng sedan Middlesbrough besöktes i början på december då ett rött kort med 20 minuter kvar ledde till att Boro kunde lösa 2–1 på övertid. Starka papper minst sagt. Mot Swansea var Luton klar oddsfavorit, men nu kliver laget in i sitt rätta element som underdog.

Sheffield United borta är en av de tuffaste matcherna på hela säsongen, men The Blades har börjat svaja på slutet. Den där topp 2-placeringen ser långt ifrån så självklar ut längre. Det luktar lite frossa när ett formstarkt Middlesbrough jagar där bakom. Här har Sheffield U klart mest att förlora medan poäng för Luton snarare är en bonus. De här lagen spelade 1–1 i en jämn match på Kenilworth Road tidigare under säsongen och det mesta talar för en tät tillställning även denna gång.

När ettan då är uppe och snurrar runt 60%, 50% vore mer rimligt, så ska det garderas rikligt. X2 är spelvärda tecken som ska med tidigt.

SPIKEN

West Bromwich (match 13)

West Bromwichs facit på The Hawthorns är något i hästväg och mot ett undermåligt Huddersfield, som haft svängdörrar i försvaret på slutet, måste det bara bli vinst om play off-drömmen ska leva. Carlos Corberán ser till att hans nya adepter lägger de gamla på rygg.

SKRÄLLEN

Luton (match 11)

Luton är väldigt svårslagna för stunden och älskar att agera underdogs i tuffa bortamatcher. Sheffield United har pressen på sig, men har agerat ojämnt de senaste månaderna. När favoritettan blir för högt streckad vill jag ha med den spelvärda skrällen.

DRAGET

Cardiff (match 8)

Cardiff har spottat upp sig ordentligt under våren. Tre segrar på de fyra senaste glädjer Sabri Lamouchi som mycket väl kan coacha walesarna till ytterligare poängplock mot Preston. Jag lockas väldigt mycket av den spelvärda högersidan.