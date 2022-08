Norwich streckas lägre än förtjänat – jag spikar

Sex matcher från Premier League och sju från The Championship står på agendan denna Stryktipslördag. Som vi brukar säga i Stryktipspodden så är denna runda att betrakta som en 12-rätters. Det betyder att ett singeltecken kommer gratis, en match (3) där det bara är att spika och gå vidare.

Det är bra för det kommer behövas sparade tecken på andra håll. I övrigt är det nämligen betydligt lurigare, framför allt i The Championship där man kliver in i ett riktigt getingbo. Som vanligt övervärderas flera hemmalag i andradivisionen vilket skapar trevligt spelvärde.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3. Ibland ska man inte krångla till det, inte gå över ån för att hämta vatten. Lördagens Stryktips är, som oftast, svårt. Så när man får en spik ”gratis” är det bara att ta den. Det är inte värt att kasta bra pengar efter dåliga. Bournemouth seger i premiären mot Aston Villa i alla ära, men Villa gjorde verkligen en klappkass insats och nu väntar årets svåraste match. Jag har aldrig under mina år jag följt Premier League sett ett högre odds på en rak vinst. Bournemouth står i 40 gånger pengarna. Bollen är rund, men inte här och nu. Manchester City fick en fin start på säsongen när ett bra start West Ham besegrades med 2-0 i London. Ett extra plus att Haaland gjorde båda målen och visade att han kunde hantera PL-kostymen. Viktigt att den tilltänkta skyttekungen hittar självförtroende direkt. Här kommer det bli envägstrafik mot ett mål under 90 minuter. De tillresta körsbären kommer inte få låna bollen några långa stunder.

Större klasskillnad än så här finns inte i den här ligan när den sämsta nykomlingen lirar mot de regerande mästarna på bortaplan. Bankspika ettan!

■■ Match 10. Norwich klev in i Championship-säsongen som favoriter till att vinna ligan. Helt rätt med tanke på truppen som Dean Smith har att jobba med. Inledningen har dock varit en besvikelse med bara en pinne på två matcher, trots överkomligt motstånd. Det är ett klassiskt misstag att lägga för stor vikt på få matcher under inledningen av säsongen. Ett misstag det svenska folket ser ut att göra då de i nuläget undervärderar Kanariefåglarna. Sanningen att säga har de gulgröna gästerna haft en hel del oflyt och varit det klart bättre laget i båda matcherna. Att de förlorade borta mot Cardiff som lyckades vinna med 1-0 på ynkliga 0,09 i xG är rätt otroligt och hemma mot Wigan skapade Norwich återigen mest och bäst i 1-1-matchen. Tvärtom för Hull som fått med sig fyra poäng i två matcher där allt studsat rätt. 0-1 vändes till 2-1 på övertid i premiären hemma mot Bristol City och borta mot Preston förra helgen blev The Tigers helt utspelade men lyckades på något sätt hålla nollan (0-0). Nu är det dags för ett bakslag. Tur och otur brukar jämna ut sig och varför inte redan nu.

Norwich är det klart bättre laget och när de streckas klart lägre än de förtjänar är jag inte sen att utnyttja spelvärdet. Spiktvåa runt 40-45%.

■■ Match 2. Med Man City som given bankspik så gäller det dock att våga gardera andra stora favoriter för att ändå ge chansen för hög utdelning. Arsenal är kupongens nästa stora favve som lär hamna runt 75% när spelstoppet närmar sig. The Gunners har varit rejält hajpade inför säsongen sedan Gabriel Jesus anlänt. Det blev också vinst med 2-0 i en lurig bortamatch mot Crystal Palace. Men brassen fick inte iväg några skott på mål och totalt sett var det en helt jämn match där Arsenal på intet sätt dominerade. 2-0 kom i slutskedet genom ett självmål så det var nervigt hela vägen. Här vill jag inte se Arsenal som en given ettan till så hög procent. Leicester har haft ett väldigt speciellt sommarfönster där de som enda klubb i hela ligan inte värvat en enda spelare. Men förutom att Kasper Schmeichel har lämnat för Nice så är grundstommen från i fjol intakt. Det innebär en rätt vass och inspelad centrallinje med spelare som Tielemans, Ndidi, Maddison och Vardy. Första halvlek mot Brentford såg riktigt lovande ut, men rävarna slappnade av för tidigt i andra halvlek och tappade sin 2-0-ledning sent (2-2). Här har de förhoppningsvis lärt sig läxan. Vi lär se en annan matchbild där Leicester kommer få lägen till omställningar på fortsatt snabba Vardy.

Jag tycker det finns fog för att gardera hela vägen och försöka jobba in en storskräll. Alla tecken.

Annars är det i The Championship som de bästa skrällchanserna dyker upp. Som vanligt blir flera hemmalag rejält övervärderade nere i andraligan, någon eller några av dem bör chansas bort helt. Här är några bra lågprocentare som jag vill ha med på kupongen:

■■ Match 8. Swansea har fått en jobbig start med en pinne på två matcher. 0-3 i baken mot Blackburn senast speglade dock inte alls matchbilden där Swansea ägde bollen (70% bollinnehav), men Blackburn gjorde mål på precis allt. Tre baljor på 0,8 i xG. Swansea hade sjuka 74% bollinnehav i premiären (1-1) borta mot Rotherham och kommer dominera i den här matchen också. Blackpool gjorde en fin säsong i fjol, men är absolut inget extra och var faktiskt chanslösa mot Stoke senast.

Den övervärderade ettan kan slängas bort helt. 20-25% på tvåan är ett bra utgångstecken. X2.

■■ Match 11. Millwall är visserligen alltid starka hemma på The Den, men senast mot Sheffield U var Lejonen utspelade. På strecken ser det ut som de ska ta sig an ett bottenlag, men Coventry ska rankas på samma nivå. Gyökeres gjorde ett väldigt vackert mål i premiären mot Sunderland och går en fin säsong till mötes. Både Millwall och Coventry ska kunna slåss på den övre halvan.

Jämn match att vänta. Då är en bra bit över 50% på ettan alldeles för mycket. Spelvärda X2 inleder.

■■ Match 12. Luton har spelmässigt sett bra ut inledningsvis. Bolluslingen ville inte in trots spelövertag hemma mot Birmingham (0-0) och förra lördagen var The Hatters faktiskt det bättre lag borta mot Burnley (1-1). Inget ont om Luton alltså, men 60% är för högt. Särskilt då Preston har retroaktiv utdelning att hämta. Det var spel mot ett mål hemma mot Hull senast, men inte heller där ville bollen in (0-0). I veckans Ligacup borta mot Huddersfield blev det dock proppen ur och vinst med sköna 4-1. Bra för självförtroendet.

Jämnare match att vänta än strecken visar. Runt 20% på skrälltvåan är för bra för att lämna utanför.

• • •

• • •

Spiken

Manchester City (match 3)

En mer given spik än så här går knappast att hitta än när de regerande mästarna tar emot den sämsta nykomlingen på hemmaplan. Här handlar det inte om City vinner utan med hur mycket. Slösa inga tecken. Banketta!

Skrällen

Swansea (match 8)

Swansea har varit bättre än resultaten visar. Ägt 74% och 71% boll i sina två matcher hittills. Kommer dominera matchbilden även här mot ett överskattat Blackpool som inte alls kom upp i nivå senast mot Stoke. Tvåan runt 20% är ett måstetecken.

Favorit i fara

Millwall (match 11)

Hemma på The Den ska Millwall alltid ses med respekt. Men här överdriver det svenska folket streckningen på ettan. Coventry rankar jag som ett jämbördigt lag och här väntar troligen en jämn tillställning. Se upp!