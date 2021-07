Norsk jumbo oväntat nog den bästa stryktipsspiken

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Helgens Stryktips är av det anonymare slaget. En match från Allsvenskan inleder, men sedan ska det svenska folket ge sig i kast med att tippa fem matcher från den norska Eliteserien och sju drabbningar från svenska Division 1. Svårt, javisst. Men det är nästan alltid en garanti för spelvärde.

Med 6 miljoner i jackpot och en troligen modest omsättning i sommarvärmen så innebär det ännu större chans på bra utdelning, då vi inte behöver slåss mot lika många system som vanligt.

Från min synvinkel är det således en finare kupong än vad det yttre ger sken av. Division 1-matcherna brukar dessutom kunna bjuda på en hel del trevliga oddsförändringar framåt spelstopp som en god hjälp på vägen. Ha därför is i magen och försök vänta med inlämningen så nära inpå 15.59 som möjligt för att inte gå miste om värdefull information.

Här är några av mina tidiga drag:

■■ Match 2. Det fortsätter att gå kämpigt för Brann. Senast hade de återigen ledningen i en tuff match, borta mot topplaget Kristiansund, men tappade i slutskedet till förlust (2-3). Det börjar så klart bli tröttsamt att stå för bra insatser och inte få betalt. Men jag är övertygad om att vinsterna ligger runt hörnet för jumbon. Brann har spelmässigt stått upp riktigt bra i de flesta matcherna och skapat chanser för att ta betydligt fler poäng. En bra liknelse är Brightons säsong i Premier League som när det kom till Expected Goals borde varit ett lag på den övre halvan, men fick slåss för kontraktet. Ibland jämnar tur och otur inte ens ut sig på en hel säsong. Nu väntar en måste-match för Brann när ett annat bottengäng, Tromsö, gästar i detta nykomlingsmöte. Vinst för värdarna här och det skiljer bara en poäng mellan dessa klubbar. Tromsö är Eliteseriens nordligaste lag och har alltid tunga resor i benen när de landar för bortamatch. Här väntar drygt 120 mil fågelvägen (176 mil med buss) ner till Bergen på den norska västkusten. Det finns en anledning till att Trömsö brukar ta merparten av sina poäng under säsongerna hemma på konstgräset i norr. Här väntar naturgräs på Brann Stadion. Tromsös två senaste bortamatcher har slutat i klara förluster mot Haugesund (0-3) och Odd (0-3). Jag tror Brann samlar ihop sig och får lite retroaktiv betalning för tidigare insatser här mot ett klart överkomligt motstånd.

Streckningen på ettan ser ut att bli vettig på just nu 46%, håller den sig under 50% finns det spelvärde. Bra och lite anonym spik.

■■ Match 10. Assyriska IK har fallit igenom på slutet. 1-5-förlusten senast hemma mot Lund var ett riktigt magplask där Jönköpingslaget blev regelrätt utspelade hela matchen. Siffrorna kunde ha varit ännu större. Innan dess blev det en pinne mot formsvaga Torns och förlust mot jumbon Linköping. Framför allt försvarsspelet har varit ett stort frågetecken för Assyriska den här säsongen med 29 insläppta på 14 matcher. Offensivt har det dessutom varit snudd på omöjligt att ersätta fjolårets skyttekung Simon Adjei (Varberg) som var en given nyckel med sina 25 mål på 29 matcher. Att ett av Södra Ettans sämsta försvar ska stå upp mot ligans bästa hemmalag i Oskarshamn har jag väldigt svårt att se. Hemmalaget hade visserligen lite svårare än väntat hemma mot ett Linköping som lyft sig senast, men sju raka hemmavinster och 25 gjorda mål imponerar stort. Här råder rejäl klasskillnad mellan två lag som det mycket väl kan skilja två divisioner på nästa säsong.

Ettan streckas högt, men det är befogat. Oskarshamn vinner detta enkelt med ett par bollar.

Skrällarna hittar jag i det svenska seriesystemet:

■■ Match 1. Ett sargat AIK, med spelare som Bahoui, Milosevic, Lustig och Seb Larssons out, förlorade den allsvenska återstarten borta mot Häcken. Här bör de två sistnämnda EM-spelarna vara tillbaka på plan. Men jag är ändå tveksam till den höga streckningen svenska folket sätter på Gnaget här. De gulsvarta har nämligen sett rätt tveksamma ut på slutet och imponerade inte heller i träningsmatcherna under uppehållet där det bland annat blev förlust mot Östersund (0-1). Nederlagstippade Varberg stod i sin tur upp riktigt bra mot vårens positiva överraskning Kalmar (1-1) och hade till och med bud på vinstmål i en jämn match. Jocke Persson kräver främst en sak av sina spelare, att spela med hjärta och som ett lag. Kommer hallänningarna in rätt i matchen så utesluter jag inte att de kan knipa poäng igen. Som min gode vän ”Giganten” brukar säga: Det är svårt att vinna fotbollsmatcher.

Över 70% på ett AIK som vunnit en av sina senaste fem tävlingsmatcher är ingen spik som tilltalar mig. Jag smäller på med tecken hela vägen och hoppas på storskrällen.

■■ Match 11. En annan potentiell storskräll som jag gärna chansar med hittas i Västergötland. Sedan Linköping rensade ut ledar-trojkan med Carlos Banda i spetsen har den förfärliga säsongsinledningen bytts ut mot ett gäng solida insatser. En moralhöjande vinst mot Assyriska IK borta följdes upp av hedersamma förluster mot IFK Malmö och Oskarshamn. Insatsen borta mot seriens bästa hemmalag Oskarshamn (1-2), där Linköping faktiskt hade ledningen och ett 2-0-mål bortdömt för offside, var riktigt imponerande av tabelljumbon som ser ut att ha hittat rätt i defensiven. Lägg därtill att det finns rejäl kvalitet på topp i Christian Moses som på egen hand kan hålla ett försvar i arbete på den här nivån. Hittills har 27-åringen, med spel i den danska högstaligan på meritlistan, gjort åtta mål. Skövde, ledda av den gamle landslagsmittfältaren Tobbe Linderoth, är starka hemma på Södermalms IP men har också visat upp ett par svajiga prestationer under säsongen. Kan Linköping hålla koll på stjärnan Viktor Granath är mycket vunnet.

Jag är inte beredd att spika Skövde till en streckning runt 75% utan målar på hela vägen i hopp om rejäl kupongrens.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Linköping (match 11)

Linköping har lyft sig på slutet och var inte alls långt borta från poäng i årets kanske tuffaste bortamatch mot Oskarshamn. Skövde är också vassa hemma, men har varit ojämna. Med en klasspelare som Christian Moses på topp kan ett Linköping på gång mycket väl överraska.

SPIKEN

Oskarshamn (match 10)

Klasskillnad råder när topplaget Oskarshamn, som sopat rent hemma på östkusten, tar emot ett nästjumbon Assyriska IK med stora problem i defensiven. Banketta!

FAVORIT I FARA

AIK (match 1)

Med tanke på AIK:s senaste prestationer förtjänar Gnaget inte att streckas upp över 70%. Varberg är långt efter när det gäller spelarmaterial, men imponerade mot Kalmar senast och är jobbiga att möta med sitt uppoffrande spel.