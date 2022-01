Newcastle kan rensa rejält i kuponghögen

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Förutom två stora favoriter så ser Stryktipset denna lördag väldigt trevligt och öppet ut där fyra Premier League-matcher och nio fighter från The Championship ska analyseras. Jag är dessutom inne på att gardera den tyngsta favoriten av de alla.

Manchester City (match 1) har gått ruggigt starkt på slutet och måste klassas som världens bästa fotbollslag för tillfället. Här lär de streckas högt igen då många bara räknar med att de fortsätter vinna. Southampton är dock ingen enkel uppgift på St. Mary’s.

The Saints har sett riktigt bra ut på slutet, även i förlusten mot Wolves senast, och har redan visat att man är kapabla att ta poäng av City den här säsongen genom att spela 0–0 på bortaplan.

På större system är åtminstone skrällkrysset intressant. Det kan vara skillnaden på sex- och sjusiffrig utdelning.

Här är mina tidiga tankar i övrigt:

”Det är svårt att vinna fotbollsmatcher” är ett citat som ofta återkommer i vår Stryktipspodd som spelas in varje vecka, år in och år ut. Det är något jag tänkte ta fasta på i lördagens Premier League-omgång. Jag hoppas nämligen på flera favoritfall.

■■ Match 2 . Manchester United tog en skön 3–1-seger i veckan mot Brentford, där vår egen Elanga återigen fick starta och levererade dessutom sitt första PL-mål i karriären. Häftigt och spännande för framtiden. Den egna produkten som just nu går före 850-miljonersmannen Jordan Sancho, bland annat, är dock en av få ljusglimtar i United för tillfället. Stämningen sägs nämligen vara pressad och förutom vinsten fanns det inte mycket att glädjas åt senast heller. Stundtals såg det fullkomligt uselt ut på planen och Brentford tilläts skapa mängder av chanser. Någon spelmässigt uppåtgående trend gick således inte att skönja. Laget har stor individuell briljans men spelar inte som en enhet.

Annat i West Ham som just ser ut som ett lag. Insatsen mot Leeds senast var en av de sämre för året (2–3) men det finns en grundtrygghet i The Hammers så det ska inte vara någon fara på taket, sämre insatser kommer alltid. Viktige Soucek saknades då på grund av corona, men räknas vara tillbaka här. Viktigt då tjecken och Rice varit så bra ihop på mittfältet. När WH besökte Old Trafford i höstas för att spela Ligacupen vann en reservbetonad elva med 1–0. Här finns det god chans att stå upp igen.

Ettan lär streckas upp mot 60%, ett favorittecken som jag antingen vill gardera eller chansa bort helt. X2 är högsta prio.

■■ Match 3 . Leeds har haft en tung säsong där Bielsa fått stångas i motvind med skador under en längre tid. Då argentinaren har en uppoffrande spelstil och generellt går hårt på sin ursprungselva så drabbas han extra hårt av en sliten och tunn trupp. I de senaste matcherna har några spelare kommit tillbaka och det har direkt gett resultat med två raka blytunga segrar i ligan och poäng som gör att klubben kan lämna den absoluta bottenstriden. Vinsterna gör att det svenska folket dock verkar tro att The Whites bara ska gå ut och köra över igen. Det ställer jag mig väldigt tveksam till. Att lira Leeds som underdog är intressant, men som stora överstreckade favoriter är det inte lika kul. Vi ska också komma ihåg att det fortsatt saknas centrala pjäser. Lagkapten Cooper och den engelska landslagsmannen Phillips är fortsatt out, vilket tär på den defensiva tryggheten. Dessutom ser skyttekung Bamford ut att ha fått ett bakslag med en ny skada som håller honom borta en tid till. Det som finns kvar av det här laget ska inte streckas runt 60% på lördag, inte ens mot Newcastle.

Gästerna skulle gå för tre poäng förra helgen i sexpoängsmatchen mot Watford. 1–0 kom och spelat såg bra ut i första halvlek, men blev krampaktigt i den andra. 1–1 var hyfsat rättvist. Annat läge nu dock när The Magpies kan slå ur underläge. Det passar laget bra och jag tror de kommer stå för en bra insats. Med Trippier och Woods in ser truppläget betydligt bättre ut än för Leeds här.

Läge att chansa bort ännu en dålig favorit. X2 står för allt spelvärde.

Finns det några bra spikar då? Jodå. Match 13 . Jag vet inte om man kan kalla kupongens näst största oddsmässiga favorit för en bra spik. Men då jag chansar bort ett par andra höga tecken så är det lämpligt att hålla nere variansen med ett tryggt singeltecken. West Bromwich har gått resultatmässigt tungt på slutet med fyra raka ligamatcher utan vinst. Går man in djupare i de matcherna så har det dock varit rejält med stolpe ut för WBA. De har varit bättre eller klart bättre i alla de senaste tillställningarna, förutom mot QPR senast (0–1) som var en helt jämn match där Charlie Austin kom in och avgjorde i 89:e minuten. Viktige Mowatt är fortsatt avstängd på mittfältet. Tränare Valerien Ismael har dock tagit in Mowatts gamla Barnsley-lagkamrat från i fjol, Daryl Dike, som fick en halvtimme på plan senast. I fjol var han en av de stora anledningarna till Barnsleys fina andra halva på säsongen som räckte ända till play off. Det ska bli väldigt spännande att se vad Dike kan uträtta i ett bättre lag. Jag rankar WBA som topp 3 i den här ligan och ska det vända resultatmässigt går det knappast att få ett bättre läge än hemma mot Championships sämsta bortalag.

Peterborough är generellt inte mycket för världen, men framför allt inte på resande fot. 1-0-11 och 6–33 i målskillnad är häpnadsväckande usla siffror. Förra helgen blev de utklassade även på hemmaplan när Coventry hälsade på och vann med klara och rättvisa 4-1.

Här ska Peterborough inte räcka till. Spiketta!

Match 8 . En lite mer anonym spik hittas i just nämnda Coventry. Laget har fortsatt sikte på en play off-plats och med tanke på hur bra det såg ut senast mot Peterborough så finns chansen. Bortaplan då, men det är framför allt framför hemmafansen som Roland Nilssons gamla klubb gör sig bäst. När Viktor Gyökeres hamnat i en måltorka så har Matthew Godden tagit över. Anfallaren stod för två mål senast och är nu uppe på tio baljor på 17 matcher. Här ska den formstarke 30-åringen kunna ställa till problem för QPR i denna sexpoängsmatch. QPR är nämligen ett av de lag som ska jagas ikapp i jakten på play off.

London-laget ligger för närvarande på en stark fjärdeplats, men jag har svårt att se det hålla i hela vägen. QPR känns som en humla som inte ska kunna flyga men gör det ändå. De fortsätter vinna fotbollsmatcher som är helt jämna eller där de till och med är sämre. Mot sämre motstånd som Bristol City och Birmingham har de förlorat Expected Goals, men på något sätt lyckats vinna med uddamålet två gånger om. Här saknas fortsatt viktige Ilias Chair, som spelar Afrikanska Mästerskapen med Marocko. Han betyder mycket för offensiven.

Då QPR har fina resultat och en högre tabellplacering i ryggen skulle jag tro att det svenska folket i alla fall inte går all in på Coventry här och att ettan kan streckas rimligt. Då väljer jag sida och spikar.

SKRÄLLEN

Newcastle (match 3)

Efter två raka segrar så övervärderas Leeds rejält. Laget har fortsatt stora skadebekymmer på centrala pjäser och är inte en högt streckas favorit att hålla i handen. Newcastle är lite bättre än man tror och spelar bättre utan press som underdogs.

SPIKEN

West Bromwich (match 13)

WBA har haft stolpe ut på slutet, men är fortsatt ett av de bästa lagen i ligan. Perfekt läge att vända trenden mot urusla bortalaget Peterborough. Stark etta!

FAVORIT I FARA

Manchester United (match 2)

Vinst mot Brentford senast, men spelmässigt såg det återigen dåligt ut Man United. Brentford tilläts tillgång till stora ytor. West Ham vann här på Old Trafford i Ligacupen i höstas och kan absolut störa igen.