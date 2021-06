Motståndet passar – J-södra spikas

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

• • •

Bästa spikarna

Spanien får utdelning – spik

2. Spanien–Polen 1

Spanien kunde dra nytta av värmen i Sevilla mot Sverige och det kommer laget att kunna göra även här. Det presspelet som Spanien satte upp imponerade och mot stabbiga polska försvarare lär det bära frukt.

J-Södra tar tre pinnar mot Gais

3. Jönköping–Gais 1

Jönköping har en bra offensiv men mot lag som packar den defensiva planhalvan har man svårt att skapa chanser på egen hand. GAIS är ett lag som gärna vill spela sitt eget spel och backar inte. Det är ett motstånd som jag tror passar Jönköping väldigt bra – stark spiketta.

Landskrona är en intressant chansspik

4. Vasalund–Landskrona 2

Vasalund är oddsfavorit hos spelbolagen men efter att ha sett båda lagen spela håller jag Landskrona betydligt högre. Det finns en anledning till att Landskrona toppar tabellen. Sett till oddsen kommer det inte vara speciellt högt värde i tvåan men jag gillar den som en chansspik.

Skrällvarningarna

Portugal ska inte underskattas

1. Portugal–Tyskland 1X

Portugal är just nu favorit på streckningen men det kommer att förändras fram till matchstart. Portugal har ett lag som passar Tyskland väldigt illa. Matchen spelas visserligen i Tyskland men tyskarna imponerar inte...

Klart bortavärde på Gefle

8. Sandviken–Gefle 1X2

Sandviken har presterat bättre över hela inledningen men på slutet har Gefle missar upp minst likvärdiga kvalitéer i spelet. Det är ett derby och jag köper helt enkelt inte att Sandviken ska gå in till mötet som en klar favorit. Procenten på ettan lär öka och då ökar värdet.

Ettan är överstreckad – gardera

9. Assyriska–Linköping 12

Det är ett ovisst bottenmöte mellan två jämna lag. Linköping har genomfört ett tränarbyte som förhoppningvis kan ge önskad effekt till laget. Det finns potential hos gästerna bara man får defensiven att sitta. Ettan är alldeles för stor favorit i streckningen just nu.

• • •

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Portugal–Tyskland 1

Portugisisk klass. Portugal är ett lag som underskattats på oddsmarknaden. Offensiven med Jota, Ronaldo, Bernardo Silva och Bruno Fernandes håller världsklass. På bänken finns alternativ i form av Joao Felix och André Silva. Tyskland har sett bleka och ser ut att sakna Goretzka då Löw verkar köra på samma uppställning som mot Frankrike.

2. Spanien–Polen 1

Spansk spik! Spanien stånkade och pustade i 90 minuter men det svenska huset vägrade falla samman. Jag är inte säker på att Polen har samma motståndskraft. Polens försvar lämnade en hel del frågetecken efter insatsen mot Slovakien. Matchen är i Sevilla och Polen har brist på offensiva alternativ med Piatek och Milik skadade. Spanien är en given spik!

3. J-Södra–Gais 1

Formstarkt Jönköping tippas. Jönköping har visat upp ett riktigt fint spel senaste matcherna. Senast mot Örgryte ville inte bollen in men insatserna mot Landskrona, Sundsvall och Akropolis övertygade. GAIS gjorde en svag insats mot Sundsvall och saknar nu försvararen Ousou efter sitt röda kort senast. Jönköping ska ses som en solklar favorit.

4. Vasalund–Landskrona Bois 2

Serieledarna chansspikas. Nykomlingsmöte i Superettan mellan två lag som överraskat. Framförallt Landskrona får man säga som toppar tabellen efter att drygt en tredjedel av serien spelats. Deras kompakta försvarsspel och sylvassa kontringar har varit ett vinnande koncept. Vasalund har dock spelat upp sig rejält efter en svag inledning. Känslan säger Bois.

5. Sylvia–Haninge 1

Svårtippat mittenmöte. Intressant matchning i Norrköping då två helt olika spelstilar drabbar samman. Målrika och underhållande Sylvia ställs mot defensivt kompakt och något tråkiga Haninge. Haninger har fått med sig några fina resultat på slutet genom sina kompakta defensiv men vi sätter fortsatt frågetecken kring bortaspelet. Sylvia får mitt utgångstips i den här matchen.

6. Dalkurd–Karlstad 1

Hemmastarkt Dalkurd. Det är två lag som befinner sig på den övre halvan av tabellen men deras formkurvor pekar åt helt olika håll. Dalkurd har en seger på fem senaste matcherna medan Karlstad radat upp fina resultat på slutet. Det som faktiskt talar för Dalkurd är att laget fortfarande är obesegrade på hemmaplan. Ettan ska vara favorit men 27% på tvåan lockar - ta fram penseln!

7. Sollentuna–Hudiksvalls Förenade 1

Högt värde i bortasidan! Det är en något överskattad favorit i match sju. Två av Sollentunas fyra segrar har kommit mot bottenlagen Täby och HTFF. Hudiksvall har haft ett betydligt svårare spelschema. Nyförvärvet Wallin fortsätter att glänsa defensivt för Hudik. Jag håller Sollentuna som en alldeles för stor favorit. Vill man chansa går det att plocka bort ettan helt på kupongen.

8. Sandviken–Gefle 1

Vidöppet Derby garderas. Hett derby i Gästrikland mellan två tippade topplag. Gefle kommit igång på allvar med flera fina resultat och bra spel. Sett till truppen ska Gefle befinna sig i toppen av tabellen men den svaga säsongsinledningen gör att man är sjua. Sandviken har varit stekheta och blir en svår nöt att knäcka, men värdet ligger i Gefle.

9. Assyriska IK–FC Linköping 1

Ovisst bottenmöte. Bottenmöte mellan två lag som haft förtvivlat svårt att vinna matcher. Linköping har släppt in 35 mål på elva matcher! Det är ett snitt på över tre insläppta mål per match. Då spelar det ingen roll att man har en målspruta som Moses. Det finns mer potential i gästernas trupp vilket gör att jag tar med tvåan på raden.

10. Tvååkers–Skövde AIK 1

Defensiven avgör. Defensivt skickliga Tvååker tar emot Skövde på hemmaplan. Tvååker har seriens bästa försvara med endast sju insläppta mål och smyger med precis bakom topplagen Oskarshamn och Trollhättan. Skövde får tillbaka Teddy Bergqvist in i truppen efter avstängning. Så som Skövde presterat på bortaplan den här säsongen är det väldigt lite som talar för tvåan.

11. Utsikten–Åtvidabergs 1

Given hemmafavorit. Utsikten kommer in till mötet med fem raka matcher utan förlust och brukar vara väldigt svårslagna på hemmaplan. Åtvidaberg har både Bragg och Petersson borta från spel. Utsikten får tillbaka Hedenquist efter avstängning medan Eriksson är osäker till spel med sjukdom. Håller sig procenten under 75% är ettan en bra spik, jag tror dock procenten stiger.

12. Österlen–Trollhättan 2

Skadeproblem hos favoriten. Österlen inledde säsongen svajigt men har sett bättre och bättre ut. Laget har kryssat fyra raka matcher och borde kanske till och med att vunnit förra hemmamatchen mot Ljungskile. Trollhättan har öst in mål men saknar viktige Aliev som är lagets näst bäste målskytt bakom skytteligaledaren Fellrath. Hur mycket kommer Aliev att saknas hos gästerna?

13. Ytterhogdal–Friska Viljor 2

Tidig garderingsmatch. Det är fortfarande väldigt tidigt inne på säsongen i division 2. Några enstaka matcher har spelats och vi har inga odds att gå på ännu. Det man ska ha med sig är att friska Viljor spelade en tuff cupmatch i veckan mot Hudiksvall som kan sitta kvar i benen så här pass tidigt in på säsongen. Jag väljer ändå att gå på bortasidan på grund av procenten, gardera!