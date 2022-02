Med ny manager är det en spännande chansspik

ANNONS: Lämna in expertens Tips-SM-system (64 rader)

Det är en riktigt kul lördag vi spelnördar har framför oss. Tips-SM drar igång där det gäller att få så många rätt som möjligt på en 64-raderskupong. Då det endast gäller att få så många rätt som möjligt, utan tanke på utdelning, så brukar de kupongerna vara väldigt favoritbetonade. Det betyder extra värde till potten då de är lätta att fälla med ett par skrällar. När det dessutom finns maffiga 15 miljoner i jackpot så gnuggar i alla fall jag händerna.

Två stora favoriter från Manchester inleder kupongen, där både United och City lär bli högt betrodda. Man U stod för en riktigt unken insats i veckans Champions League och kommer garderas på mina kuponger, trots skralt motstånd. Lägg dock märke till att taktiken i Tips-SM är en annan där stora favoriter till lågt odds bör spikas för störst chans till så många rätt som möjligt. Där har spelvärdet mindre betydelse och United kan således spikas.

I övrigt är det ett riktigt getingbo med mängder av oddsmässigt jämna matcher. Det bådar gott. Jag har denna vecka plockat ut flera spelvärda spikar. Ni kanske inte vågar nypa allihop till låg procent. Det fina är att ni inte behöver det heller. Det gäller alltid att gå efter eget huvud, men förhoppningsvis kan analysen i alla fall vara en hjälp på vägen.

Det är alltid ”lätt” att tipsa om spikar på de stora favoriterna till hög procent. Men det är inte där man vinner de stora pengarna på poolspel. De mer vågade värdespikarna är navet på kupongen som gör att det finns pengar över till skrällar. Här är tre sådana:

■■ Match 3 . Brentford har gått riktigt kallt på slutet. Bara en pinne på de sju senaste omgångarna innebär att nykomlingen plötsligt är indraget i nedflyttningsstriden. Till The Bees försvar har spelschemat varit tufft med stentuffa bortamatcher mot Liverpool, Manchester City, Arsenal och formstarka Southampton. Hemma i västra London tycker jag att klubben oftast står upp bra, har en rad riktigt bra insatser under säsongen och har fått med sig färre poäng än de varit förtjänta av. Här ser anfallsstjärnan Toney ut att kunna vara tillbaka i spel och Christian Eriksen förväntas göra debut till denna sexpoängsmatch mot Newcastle.

Gästerna har steppat upp med nyförvärven under januarifönstret och kommer från starka tio poäng från de fyra senaste. Det gör att det svenska folket gillar skatorna och streckar upp tvåan för högt. Här är det dock en hel del frågetecken i truppen där både Trippier och framför allt lagets trollgubbe Saint-Maximin är frågetecken. Skulle den sistnämnde fattas så förlorar de svartvita mycket kreativitet. Jag gillar att välja sida i såna här jämnstreckade matcher och tror att Brentford kommer stå för en bra insats.

Kan man få ettan under 40% så tycker jag det är vettigt att gå emot Newcastle-hysterin och chansspika.

■■ Match 6 . Jag gick emot Huddersfield på veckans Europatips där jag chansade bort den högt streckade favoriten helt. Det såg ut att vara ett klokt val fram till slutminuterna där Hudds vände 0–1 till 2–1 med mål i den 88:e och 96:e minuten mot stackars Cardiff. Det var inte rättvist någonstans och jag återupprepar mig från tidigare i veckan. The Terriers är inte värt den höga tabellpositionen sett till vad de presterat på plan denna säsong. Kollar man på underliggande statistik som expected points ska de snarare vara ett mittenlag. Det borde enligt konstens alla regler visa sig snart, även i resultatraden. Varför inte redan på lördag?

Före 1–2-förlusten mot Reading i veckan så var Birmingham inne i en positiv trend med två fina insatser i ryggen. 3–0 hemma mot Luton var en av säsongens bästa prestationer och ihop med en pinne med mersmak borta mot Stoke så har jag god känsla för att värdarna kommer upp i nivå på lördag. Nyförvärvet Lyle Taylor har varit en injektion och redan bombat in tre baljor sedan sin ankomst i januari. Ihop med två andra nyförvärv, Hernandez (Middlesbrough) och Bacuna (Rangers) bildar han ett helt nytt och spännande anfall. Totalt sett skiljer det inte alls så mycket mellan de här två lagen som tabellen visar. Det är dags för Huddersfield att bita i gräset.

Gästerna kan mycket väl bli streckade som favorit, men ska vara underdog. Det innebär fint spelvärde på ettan som är en riktigt kul värdespik.

■■ Match 13 . Vidare till ett bottenmöte i The Championship. För Peterboroughs del börjar del börjar goda råd bli dyra med hela åtta poäng upp till säker mark. Värdarna hade som väntat inget att sätta emot Fulham på bortaplan i veckan. 1–2 borde varit större siffror och bortaspelet är ett stort problem. Den enda bortavinsten mot säsongen kom dock mot, just det, Hull. Hemma på ABAX Stadion är det dock något helt annat. Här har 17 av säsongens 21 poäng tagits och ska det finnas någon som helst chans på nytt kontrakt måste segrar börja staplas framför hemmafansen. Peterborough har under säsongen gjort många fina insatser här. I de senaste matcherna mot Reading (0–0) och Preston (0–1) har de varit det klart bättre laget och vunnit xG klart. Jag tror på retroaktiv utdelning nu. Värdarna har dessutom ett ess i rockärmen. I veckan kontrakterades nämligen Grant McCann som ny tränare. Han blev för en kort tid sedan, under märkliga former, sparkad från just Hull. Det finns således få som har bättre koll på lördagens motstånd och det bör McCann kunna utnyttja.

Hull har i sin tur tagit ett steg tillbaka under Arveladze. Insatserna har varit dåliga och två poäng på de sex senaste speglar det hela rätt bra. Torsken hemma mot jumbon Barnsley (0–2) i veckan var ytterligare ett bottennapp. Där tvingades en vinglig debutant, i 19-årige Cartwright, ställas i mål och då båda målvakterna före honom i hierarkin fortsatt är tveksamma kan det bli samma visa igen.

Här är ännu ett utmärkt läge att välja sida i en match där det svenska folket strösslar tecken. Under 40% på ettan är taget!

■■ I skrällväg är det läge att kika åt The Championship där flera hemmalag, som vanligt, blir för högt värderade. Match 9 . Blackpool har gjort en väldigt fin säsong som nykomlingar och har i stort sett redan säkrat kontraktet. Laget sitter ihop bra och är svåra att besegra. Men utan några stora kreatörer i truppen gör de sig helt klart bäst som underdog där de inte behöver föra något spel. Som favorit är Blackpool inte alls lika roligt att hålla i handen. Här ser det ut som att de dessutom blir övervärderad favorit när ettan i skrivande stund streckas upp mot 60%, vilket är 10% för högt. Formen är inte heller på topp med fyra raka utan vinst.

Reading har däremot vaknat. Två raka vinster är precis vad laget behövde för att ta sig upp ur den värsta krisen. Både borta mot Preston och hemma mot Birmingham har det dessutom varit helt rättvist och The Royals har skapat mycket framåt. Att tidigare långtidsskadade skyttekungen Lucas Joao äntligen är tillbaka i full matchform har varit en stor nyckel. Portugisen visar storform med fyra mål på de fyra senaste. Här kommer han återigen vara ett orosmoment, var så säkra. Fotbollsmatcher avgörs inte på papperet men gästerna har helt klart en trupp med mer potential.

Spelvärdet ligger på X2 som är första tecken att rita ner. Den riktigt vågade kan till och med kosta på sig att spika tvåan till dryga 20%.

SKRÄLLEN

Reading (match 9)

Blackpool har en fin säsong bakom sig som nykomlingar, men lever främst på ett starkt kollektiv som trivs med att slå ur underläge. Som överstreckade favoriter är mittengänget inget att hålla i handen. Reading har kommit ur svackan med två raka rättvisa segrar och har skyttekung Lucas Joao i toppform. Öppet och fin skrällchans!

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Manchester Citys torsk mot Tottenham senast är inget att bry sig om. Inget lag kan vinna tjugo raka matcher på beställning. Ingen fara med formen här och med 5–0 att gå på mot Sporting i kommande veckas CL-spel så är det fullt fokus med bästa laget mot ett defensivt darrigt Everton. Tvåan är kupongens säkraste tecken.

DRAGET

Peterborough (match 13)

Grant McCann fick sparken från Hull för några veckor sedan och efter det har det gått utför för Tigrarna. Nu har tränaren fått ett nytt jobb i Peterborough. Han kan således lördagens motstånd utan och innan. Peterborough gör det bra hemma och måste gå för vinst med tanke på tabelläget. Formsvaga Hull är en lämplig uppgift till trevlig procent.