Målkalas att vänta i Londonderbyt

Tottenham – Brentford

■■ Tottenham har varit lite av ett mysterium under hösten. Laget ligger fyra i tabellen men känslan är att det hade kunnat vara betydligt bättre än så. I flera av sina matcher har man gett bort första halvlek för att sedan börja spela i andra halvlek. När Tottenham lättar på handbromsen så är det otroligt bra lag men Conte har spelat väldigt försiktigt med riskminimering i samtliga delar av planen. När Kulusevski har varit på planen har man kunnat skapa ändå men när han saknats har det sett fantasilöst ut offensivt. Nu är Kane, Son och Kulusevski tillgängliga för spel så vi kan förvänta oss att samtliga tre startar vilket blir en tuff utmaning för Brentfords backlinje.

■■ Brentford har stått för några riktigt bra insatser under hösten men överlag har bortaspelet varit för svagt. Man skrällde mot ett ofokuserat City men i övrigt har man inte plockat tillräckligt med poäng i bortaspelet. Det har blivit sju poäng på åtta bortamatcher. På hemmaplan har man visat upp en helt annan stabilitet men alla skador i backlinjen har tvingat tränaren till att byta uppställning från match till match. Om inte samarbetet funkar till hundra procent blir man straffade när spelare som Kane och Son är motståndarna.

■■ Om Tottenham vågar spel ut och höjer tempot istället för att sänka det vinner man den här matchen. Tottenham har bättre spelare på i princip varje position i startelvan. Det är Toney som hade kunnat konkurrerat om en plats i Spurs startelva bredvid Kane, i övrigt håller Brentford spelare inte samma nivå. Tottenham att vinna matchen finns att spela till oddset 1,94.

Skador

Brentford: Jansson, Baptiste, Ajer, Strakosha och Hickey är alla på gränsen till att kunna spela. Beslut tas på matchdagen om man kan vara med eller inte.

Tottenham: Richarlison är enda bekräftade avbräcket hos Spurs. Bentancur och Skipp är båda tveksamma inför mötet.

Speltips

Tottenham att vinna.

Odds: 1,94

Leicester – Newcastle

■■ Newcastle har tagit över Leicester roll i Premier Leagues näringskedja. Leicester har varit ett lag som prenumererat på topplaceringar precis utanför CL-platserna säsong efter säsong senaste åren. Efter en horribel start har man börjat känna igen Leicester igen och innan uppehållet hade man fem segrar på sina sex senaste matcher. Enda förlusten kom hemma mot Manchester City i en match där man var ytterst nära att få med sig poäng. Leicester har varit upp och ner i ligan men James Maddison har konstant hållit en otroligt hög nivå och varit ligans kanske bästa mittfältare hittills.

■ Storsatsande Newcastle har radat upp segrar och befinner sig på en tredjeplats i tabellen. Ser man till truppen så har laget sprungit lite för bra hittills. Man har fått maximal utdelning med både Bruno Guimaraes och Almiron som nått nya höjder i sina karriärer gentemot vad vi fått se tidigare år. Frågan är om det kan hålla hela säsongen. Mycket talar för att Leicester kommer att klättra i tabellen medan Newcastle kommer att sjunka. I nuläget värderar man Newcastle lite för högt. Att Leicester ska stå i 3,20 hemma mot Newcastle ligger i överkant.

Det finns spelvärde att hämta i hemmasegern.

Skador

Leicester: Justin och Pereira är borta sedan tidigare tillsammans med ytterbacken Bertrand. Evans och Soyuncu är uppsatta som frågetecken.

Newcastle: Isak, Krafth, Ritchie och Dummett missar mötet för Newcastle.

Speltips

Leicester att vinna.

Odds: 3,20

Aston Villa – Liverpool

■■ Liverpool är den stora besvikelsen i Premier League hittills trots att man befinner sig på en sjätteplats i ligan. Det fanns förhoppningar inför säsongen om att man skulle kunna utmana City om titeln. Nu ser det ut att bli Arsenal istället. Skador är en av huvudorsakerna till att det inte blivit den där succésäsongen fansen hoppats på. Det har varit väldigt tunt på mittfältet då man valt att inte värva någon i den positionen. Liverpool är i dagsläget extremt beroende av Thiago och Salah för att spelet ska fungera. Allt eftersom säsongen har gått så har också spelet sett bättre ut och mycket talar för att vi får se Liverpool bland topp fyra när säsongen ska summeras.

■■ Aston Villa har en bra trupp men man besitter inte samma typ av spets som Liverpool. Laget underpresterade kraftigt under starten men har fått en nytändning sedan Emery tog över som tränare.

■■ Det är viktigt poäng som står på spel och Liverpool har inte råd att tappa något mer i toppstriden om man ska vara med i kampen om guldet. Känslan är att vi får se Klopps lag växla upp kommande veckorna inför en rejäl slutspurt. Aston Villas svagheter defensivt är någonting som Salah och Nunez borde kunna utnyttja.

Liverpool att vinna matchen rekommenderas till oddset 1,72.

Skador

Aston Villa: Coutinho och Diego Carlos saknas sedan tidigare för Villa.

Liverpool: Liverpool saknar Luis Diaz, Arthur, Diogo Jota, Jones, Firmino och Milner. Alexander-Arnold och van Dijk är båda osäkra till spel.

Speltips

Liverpool att vinna.

Odds: 1,72

Arsenal – West Ham

■■ Arsenal har varit det stora utropstecknet i Premier League den här säsongen. Laget leder ligan med fem poängs marginal ner till Manchester City och är det laget som släppt in minst mål tillsammans med Newcastle. Artetas spelfilosofi har gett utdelning och spelet utvecklas för match. En nyckel till framgången defensivt har varit Saliba som kom in i laget under sommaren. White har flyttats ut på högerbacken för att ge plats till Saliba i mittförsvaret vilket gett en helt annan stabilitet bakåt. Nu är Saliba halvskadad och osäker på om han kan spela.

■■ West Ham har flera kontringsskickliga spelare och har visat vid upprepade tillfällen att man kan stå upp mot topplagen. Deras spetsegenskaper på fasta situationer med spelare som Soucek och Rice gör West Ham till ett väldigt svårt lag att möta. Arsenal kommer att vara bollförande i matchen men det är någonting som West Ham trivs med. Tre av fyra senaste matcherna mellan lagen har gått över 2,5 mål. Med tanke på Arsenals fina målfacit i ligan talar mycket för att vi får se nya mål även i kvällens match. Över 2,75 mål Asian betalar 1,98 gånger pengarna.

Skador

Arsenal: Gabriel Jesus, Zinchenko och Nelson missar mötet. Smith Rowe, Tomiyasu och Saliba dras med mindre skavanker och kommer att testas sent inför matchen.

West Ham: Mittbackarna Aguerd och Zouma är borta för West Ham. Det finns frågtecken kring Antonio, Scamacca, Cresswell och Cornet.

Speltips

Över 2,75 mål Asian.

Odds: 1,98

