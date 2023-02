Londonlaget är ett mäktigt skrällbud

Allt är som vanligt på Stryktips-menyn där Premier League och The Championship delar broderligt på ansvaret, men med 13 miljoner i jackpot vrids temperaturen upp rejält. Flera lag har varit i farten under veckan vilket kan innebära problem under lördagen.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Jag är den första att ställa mig i ledet och applådera säsongen som Newcastle hittills stått för. Eddie Howes resa efter degraderingen med Bournemouth tog honom bland annat till Wanda Metropolitano där Diego Simeones försvarsspel med Atlético Madrid studerades under lupp. Att Howe hämtat inspiration från argentinaren till sitt Newcastle är tydligt. Blott elva insläppta mål är överlägset bäst i Premier League och den största anledningen till att ”Skatorna” för närvarande har en Champions League-plats i egna händer. Offensivt finns däremot utrymme för förbättring och 2–1-vinsten i veckans returmöte i Ligacupen mot Southampton innebar inte bara segeryra. Bruno Guimaraes röda kort betyder att han är avstängd i de tre kommande ligamatcherna och det är sannerligen ett kännbart tapp. Brassen har varit Newcastles bästa spelare sedan han kom till klubben och utan honom får de offensiva leden ännu svårare att skapa målchanser än vad de redan har.

Jag tror att ett försvarsstarkt West Ham ska kunna hålla ställningarna på St James’ Park och jag vill också skjuta in att The Hammers förtjänat fler poäng än vad tabellen visar. Sett till Expected Points borde gästerna inte vara i närheten av bottenstriden och mot en sargad opponent med förmodat slitna ben går det inte att blunda för skrälläget. David Moyes gäng vann sitt senaste besök på denna arena och jag stänger minsann inte dörren för en favorit i repris.

Spelvärda X2 är prioriterade tecken i min bok. Hela spannet är till för den försiktige.

■■ Match 9 . Att Luton tvingades till ett ofrivilligt tränarbyte när Nathan Jones försvann till Southampton har knappt synts på ”Hattmakarnas” resultat. Rob Edwards har kommit in och fortsatt walesarens fina arbete genom att hålla värdarna kvar inom topp 6. Jag betvivlar inte att Luton har kapacitet för att stanna kvar i dessa trakter men inför lördagens möte finns faktorer som stör de hemmahörande. Veckans 1-0-seger mot Cardiff satt långt inne och tappet av Cornick till Bristol City har gjort att Edwards har färre alternativ att laborera med i de främre leden. Med förmodat slitna ben blir det heller inte enkelt att handskas med Stoke på Kenilworth Road. Luton har en förmåga att stå för spelmässigt undermåliga insatser när de förväntas föra en matchbild och Stoke är absolut inga duvungar.

Gästernas höst var mörk men mot slutet har det gått att skönja en förbättring efter tre segrar på de fyra senaste tävlingsmatcherna. I dessa segrar har The Potters vräkt in tio mål och även om två av motstånden varit sämre rankade lag i FA-cupen ska det boostade självförtroendet inte underskattas. Campbell, Brown och Baker är en påhittig trio som kan låsa upp lördagens kombattanter på egen hand och här gillar jag de rödvitas förutsättningar till en ansenlig prestation. Stoke har till skillnad från Luton underpresterat i Expected Points under vintern men här vädrar jag retroaktiv utdelning på en arena de gått riktigt bra på de senaste åren med två vinster och ett kryss på de tre senaste besöken.

När ettan överstreckas måste X2 in först.

■■ Match 4 . Temperaturen skruvas upp på Villa Park där viss rivalitet råder mellan Aston Villa och Leicester. Bägge klubbarna har underpresterat sett till respektive förväntningar och värst är läget för Leicester som bara har en poäng ned till giljotinen. ”Rävarna” har förvisso förtjänat ett par poäng fler än vad de hittills skrapat ihop men när jag bevittnar gästernas prestationer kan jag inte påstå att jag blir förvånad över den dystra tabellplaceringen. De blåklädda vill vara ett spelförande lag men med ett tungt skadeläge och tveksam kvalitet i truppen slutar det inte sällan med pannkaka. Souttar och Tete är vettiga förstärkningar men jag ser inte hur duon ska ta de tillresta till nästa nivå.

Muntrare tongångar råder hos Aston Villa som efter tio poäng på de fyra senaste ska kunna ta kommandot hemma i Birmingham. Publiken på Villa Park fungerar ofta som en tolfte spelare för The Villans som blir bättre och bättre för varje match som går under Unai Emerys ledning. Spanjoren förfogar över en trupp som är bördig den övre halvan och jag gillar framför allt innermittfältet med Kamara och Luiz. Duon behärskar spelets alla konster och vinner dessa herrar slaget om mitten ser jag även Villa vinna matchen.

2–1 slutade fjolårets motsvarande möte och jag spikar en favorit i repris. Spiketta!

■■ Match 10 . Sunderland har gjort det riktigt bra som nykomlingar i The Championship, men den här helgen är jag inne på att det kommer ett litet bakslag. Netflix-gänget fick kämpa hårt borta mot Fulham i FA-cupen där de faktiskt löste 1–1 och omspel i London. Det blev dock en dyrköpt match då skyttekungen Ross Stewart, som snittat en poäng per match i ligan den här säsongen, skadade sig och tvingas vila här. Ett tungt avbräck.

Millwall har å sin sida haft möjligheten att vila sig i form då de inte spelat match på två veckor. Jag förutsätter spelsugna spelare med pigga ben. Oliver Burke (Werder Bremen) och Duncan Watmore (Middlesbrough) har dessutom kommit in med mängder av rutin på den här nivån och spetsat till konkurrensen på anfallssidan. Med ett snudd på optimalt skadeläge har Gary Rowett välkomna problem med att plocka ut elvan. Jag gillar Millwalls chanser hemma på The Den där publiken brukar bjuda på bra tryck. Med tanke på Sunderlands fina vinter bör värdarna vara en av de hemmafavoriter som inte sticker iväg till en allt för stor överstreckning.

Jag är villig att köpa runt 50% på ettan och betraktar det som en bra spik.

SPIKEN

Manchester United (match 2)

Manchester United spelade förvisso match i onsdags men det krävdes ingen vidare ansträngning för att slå tillbaka Nottingham. Ten Hags gäng är på riktigt och mot ett taffligt Crystal Palace står ettan stadigt på Old Trafford där United nu tagit 13 raka segrar.

SKRÄLLEN

West Ham (match 1)

Jag tror att Newcastle är ett av lagen som får svårt att ladda om efter matchen i veckan. West Ham har piggare ben efter längre vila och när ”Skatorna” saknar Guimaraes är ettan inte att lita på. Den spelvärda högersidan är ett måste!

FAVORIT I FARA

Luton (match 9)

Luton hade svårt att ta sig igenom Cardiff kompakta försvar i veckan men löste segermålet i slutskedet (1–0). Segern satt dock långt inne och jag utesluter inte att de fysiska förutsättningarna påverkas när Stoke kommer på besök. The Potters visar gryende form och jag blickar först och främst åt höger.