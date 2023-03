Londonlaget är en smart jackpotspik

Förutom Premier League-fotboll ska Vincent Kompany vända hem till Etihad med sitt Burnley för att spela FA-cupen. Det blir minst sagt ett eldprov för belgarens adepter. Man City är kupongens överlägset största favorit och känns tyvärr som en bank som bara ska spikas av.

I sedvanlig ordning tar The Championship kupongen i hamn innan det är dags för ett landslagsuppehåll.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Brentford lät inte snedsteget mot Everton (0–1) påverka moralen alltför mycket. I onsdags reste The Bees till St Mary’s och städade av Southampton med 2–0 efter mål och assist från den engelske landslagsmannen Ivan Toney. Anfallaren var nära att hitta nätet även mot Everton och i båda dessa fighter har Londonlaget vunnit xG med bred marginal. Thomas Frank har virkat ihop ett väldigt solitt lag av i sammanhanget kaffepengar och dansken kan faktiskt lotsa sitt herrskap till Europaspel om stjärnorna står rätt under våren. Försvaret ser så pass stabilt ut att lagkaptenen Jansson hålls utanför startelvan och faktum är att värdarna bara förlorat en ligamatch sedan slutet på oktober. Det är faktiskt sensationella siffror från ett lag som så sent som i fjol var nykomlingar i finrummet. Lugnt och metodiskt nöter Brentford ned sina motståndare och jag lutar åt att Leicester blir nästa aktör till rakning på Gtech Community Stadium.

The Foxes spåddes inför säsongen göra upp om samma placeringar som Brentford gör just nu, men inte mycket har gått Rodgers och companys väg. Ett rent skadehelvete har kombinerats av ett stundtals komiskt försvarsspel där baklängesmålen står som spön i backen. Endast två nykomlingar är sämre vad gäller antalet insläppta mål på resande fot och här fattas viktiga duon Faes/Tielemans. Den förstnämnde hade behövts mot en råstark Toney och utan Tielemans tvingas Maddison göra alldeles för mycket själv i Leicesters offensiv. Håller Brentford bara honom stången står de med utmärkt segerchans framför den egna publiken. Bara en förlust på hemmaplan är kusligt starka papper från värdföreningen och fler blir det inte denna lördag.

Jag kan leva med viss överstreckning på ettan. Detta löser The Bees och jag spikar.

■■ Match 13 . 1–0-segrar är en specialitet som inte sällan förknippas med lag från Italien. Milan och Inter tog sig båda vidare i Champions League via detta resultat och nu är det dags för nästa italienska lag – förlåt, jag menar Luton – att ge sig in i hetluften igen. The Hatters är såklart inget lag från pastastöveln men den senaste tiden har Rob Edwards med adepter kanaliserat sin inre italienare i The Championship. Fyra 1–0-segrar på de fem senaste imponerar stort och faktum är att gästerna hållit sina xGA-siffror nere på 1,0 eller mindre vid samtliga tillfällen. Däremellan finns en 2–2-match mot Millwall insprängd där det dock ska påpekas att Luton var det klart bättre laget. Att ligga lågt och vänta på att motståndaren går bort sig passar de tillresta utmärkt och jag tror att detta fäller avgörandet mot Sunderland.

Utan skadade skyttekungen Stewart har nykomlingens prestationer dalat rejält. Skottens frånvaro gör Sunderlands anfall betydligt kortare och frustrationen har varit uppenbar på slutet. Medan Luton har skapat sig häng på andraplatsen har de hemmahörande bara vunnit en av de sex senaste. Den underliggande statistiken är inte på de rödvitas sida och bortsett Stewart saknas även Diallo som varit en enormt bidragande orsak till värdarnas klart godkända säsong. Till play off kommer det dock inte att räcka och jag ser ett sargat Sunderland, som inte gjort några stordåd hemma på Stadium of Light, gå bort sig.

Till vad som ser ut att bli jämna streck tar jag ställning för högertecknet. Spännande spiktvåa.

■■ Match 4 . För det första vill jag slå fast att Wolverhampton ser betydligt bättre ut sedan Julen Lopetegui tog över skutan. Spanjoren har fått Wolves att kravla sig ovanför nedflyttningsstrecket tack vare ett gäng stabila insatser. För det andra tror jag inte att värdarna drar ifrån övriga bottenlag under våren. Framför allt för att det saknas en målskytt. Jiménez är en skugga av sitt forna jag och nyförvärvet Cunha har inte målskyttet i sig. Lägg därtill att Kalajdzic och Costa dras med skador och det är inte svårt att förstå varför Lopetegui suckar när hans adepter närmar sig motståndarnas straffområde. Mot ett defensivt förbättrat Leeds ser jag återigen problemen hopa sig för de orangeklädda.

The Peacocks stirrar däremot en ljus vår rakt in i själen. Javi Gracia visade att han är en taktiskt slipad herre när Brighton hölls i strama tyglar på Elland Road och det hade inte varit orättvist om The Whites fått med sig hela tårtan från den akten. Otillräcklig utdelning har så här långt varit melodin på gästernas säsong, men jag vill hålla dörren vidöppen för retroaktiv utdelning på Molineux. Bamford och Rodrigo ser ut att vara kvitt sina skador och det är två herrar som Lopetegui troligen hade gått över lik för att ha i sitt lag. Nu återfinns de på andra sidan och det mesta talar för att tipparna går bort sig i sin favorisering av ettan.

Leeds har sju poäng på de tre senaste inbördes mötena i Premier League och det är inget snack om att det är de vitklädda som behöver poängen allra mest denna lördag. Jag lutar starkt åt att de får med sig åtminstone en. Sett till oddsen värderas Wolves till dryga 40% vinstchans.

När svenska folket säger över 50% är det dags att gå emot. X2 är ett spelvärt drag.

■■ Match 5 . Det som i höstas och i viss mån fram till januarifönstrets slut såg ut som degradering har förvandlats till något annat för Bournemouth. Gary O’Neil har tålmodigt jobbat fram ett intensivt och vägvinnande presspel och med förstärkningar som Ouattara, Senesi och Neto har nyckelpjäser som Billing och Solanke också börjat se allt bättre ut. När Traoré är tillbaka från skada finns dessutom sparkapital. The Cherries var bara sekunder från poängplock mot Arsenal på Emirates och följde sedan upp det med att slå Liverpool med 1–0 på hemmaplan. Samma Liverpool som i omgången innan körde över Manchester United med 7–0. Ur led är inte tiden då Bournemouth är bra på riktigt och jag hävdar att även Aston Villa får se upp.

Unai Emerys gäng har skrapat ihop sju poäng på de tre senaste men marginalerna har med det sagt varit på värdarnas sida. 2–0 mot Everton speglade inte matchbilden alls, 1–0 mot Crystal Palace kom efter ett dråpligt självmål av Andersen och senast mot West Ham torskade de rödblå xG klart. När hela kontot hos Fru Fortuna tömts står Villa inför en jobbig uppgift denna lördag. När allt finns att förlora har det tidigare knutit sig och Bournemouth är inte ett lag som bara körs över hur som helst. Trots det ser ettan ut att nosa på minst 65% när 55 hade varit mer rimligt. Då blir mitt val att gå för de stora pengarna.

X2 är tecken som ska med tidigt i miljonjakten.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Brentford (match 3)

Brentford är otroligt starka framför hemmafansen och ett skadedrabbat samt bortasvagt Leicester får svårt att rubba ”Bina” i London. Jag lägger samtliga ägg i den solida rödvita korgen.

SKRÄLLEN

Bournemouth (match 5)

Gary O’Neil har fått styr på Bournemouth som känns underskattade av resterande lag i Premier League. Efter segern mot Liverpool stinker det självförtroende om gästerna som kan bli obehagliga på Villa Park. X2 är tecken som ger hugg på storkovan.

DRAGET

Leeds (match 4)

Leeds har förtjänat mer än vad säsongen givit men ”Påfåglarna” lägger sig inte ner och dör för det. Flera stabila prestationer har radats upp mot slutet och jag tror att gästerna får möda för besväret på Molineux. Wolves är en bräcklig favorit som gott kan chansas bort.