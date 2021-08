Leeds kan vara nyckel till jackpotmiljonerna

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det blev en favoritrad rakt över förra lördagen vilket betydde en väldigt futtig utdelning på ett par tusen. Varken 10 eller 11 rätt gav någon utdelning då raden blev så ”enkel”. Sånt händer ibland. Det vi kan ta med oss från det är att vi får en riktig fin jackpot på

15 miljoner denna vecka. Lärdomen blir också vikten av att inte spela rena favoritrader. För när 13 rätt väl kommer får du inte betalt för mödan. Det hade gett väldigt mycket mer att spela favoriterna på oddset istället.

Vi har en riktigt trevlig lördag framför oss med en kupong av engelsk fotboll rakt igenom. Fem matcher Premier League och åtta från The Championship. Samtliga utom Brighton - Watford (match 5) startar dessutom 16.00. Så det kommer plinga på alla håll och kanter, precis som vi vill ha det.

The Championship har varit hela stormar under inledningen och är väldigt svårtippat. Jag har kommit helt fel på flera matcher inledningsvis då lagen varierar så otroligt kraftigt i prestationerna. På denna kupong går jag därför rätt hårt på ett par fina drag i Premier League och sparar garderingar för andraligan, där det finns värde att hämta.

■■ En gigantisk favorit kliver ut i match 2 där Manchester City tar emot nykomlingen Norwich. Det bara vinner City och jag kommer spika rakt av. När Norwich senast var uppe och krigade i PL torskade de den här matchen med 0–5. Jag bryr mig inte om att City inlett säsongen lite tveksamt, chanserna till vinst är för stora här för att slösa några tecken.

Men kom ihåg, när en så här stor favorit spikas så gäller det att hitta fina drag i övrigt för att ha chansen på större pengar. Och det är precis vad jag har gjort:

■■ Match 1 . Leeds fick ingen rolig start på säsongen när de förlorade den heta rivalmatchen ”Rosornas krig” mot Manchester United på Old Trafford. 1–5 i baken ser ut att innebära att det svenska folket vänder Leeds ryggen när Everton gästar. De siffrorna var dock alldeles för stora sett till matchbilden. Man U hade faktiskt bara 1,27 i Expected Goals och var högeffektiva. Dessutom väldigt mycket bättre än vad Everton kommer vara denna lördag.

För Leeds del så lär klubbens hjärta och landslagsman, Kalvin Phillips, nu vara åter på plan. Han spelade inte en minut mot United och är väldigt viktig för balansen på mitten. Bielsas lag brukar alltid öppna säsongerna starkt efter minutiösa försäsonger så jag har stora förhoppningar på en bra insats i hemmapremiären. Att få den efterlängtade hemmapubliken i ryggen kommer ge en boost, särskilt på Elland Road.

Jag gick emot Everton förra lördagen, vilket var fel. Både Richarlison och Calvert-Lewin kom till start och målade i 3–1-segern. Southampton kom dock inte upp i nivå och stod inte för något vidare motstånd där. Här saknar Everton fortsatt Sigurdsson, som är avstängd av klubben, och troligtvis James Rodríguez på grund av Corona.

Då Everton ser ut att streckas för högt och tipparna lär måla på rejält med streck i den här matchen tycker jag det är en fräck idé att välja sida. Jag sparar tecken och spikar Leeds till dryga 40%.

■■ Match 4 . Brentford klev ut med en enorm energi i sin Premier League-premiär mot London-rivalen Arsenal. The Bees vann rättvist med 2–0. Sånt gillas av det svenska folket. Precis som för Evertons del kommer tipparna lägga för stor vikt på premiärsegern. Arsenal var faktiskt riktigt svagt och hade inga riktiga anfallsalternativ då både Aubameyang och Lacazette var out sjuka. Nu väntar ett nytt Londonderby mot en helt annan typ av motståndare.

Crystal Palace har bytt ut Roy Hodgson mot Patrick Vieira, gjort en del ändringar i backlinjen men fått behålla sin offensiva spets i Zaha. Det blev en väntad förlust borta mot ett väldigt bra Chelsea i premiären, men det är knappast där kristallpalatset ska ta sina poäng. Bolagen gick faktiskt ut och satte Brentford som favoriter i den här matchen, men när de rutinerade bettarna klev in så har oddsen ordnat upp sig och Crystal Palace står nu istället som rättmätig favorit. Det är trots allt en nykomling som kommer på besök där de flesta spelare har lite erfarenhet av den här nivån. Skyttekung Toney lirade exempelvis i League One för två år sen.

När den här matchen streckas relativt jämnt så är ettan en väldigt anonym och inte en särskilt omtyckt spik att ta för den stora massan. För att få tampas om miljonerna måste man dock gå sin egen väg, jag spikar till runt 40%.

■■ Match 10 . En match som vållar en del ångest på kupongen hittas också den i London. Fulham har inlett säsongen starkt och kliver ut som stora favoriter mot nykomlingen Hull. Lite väl stora favoriter. Ettan verkar landa på 75-80% och det är för mycket. Att spika ettan kommer således inte på frågan om det ska slåss om miljoner, särskilt inte när man som jag väljer att spika den andra storfavoriten på kupongen Manchester City. Förutom storsegern mot Huddersfield, där Hudds agerade total hönsgård, så har Fulham spelat två jämna matcher mot Middlesbrough (1–1) och Millwall (2–1).

Hull kommer visserligen från två sämre insatser, men visade borta mot Preston (4–1) att de en bra dag kan komma upp i högre höjder. I torsken mot Derby klev de ut som favoriter, nu får de återigen slå ur underläge utan press. Hull har absolut inget att förlora vilket passar bäst.

I jämna och svårtippade The Championship är det således bara att blunda, ta fram den breda penseln och jobba in en storskräll i det här läget. Ska det bli stora pengar så bör Hull ta poäng. X2 måste alltså med till totalt under 25%.

■■ Match 13. Nästa skräll som inte får missas hämtas i Stoke. Värdarna har också dem inlett säsongen lovande med sju poäng på tre matcher. Det har dock inte stått några förmodade topplag på andra sidan. I vinsten borta mot Swansea i veckan fick viktige Nick Powell kliva av med en skada i den andra halvleken. Powell var Stokes klart bästa målskytt i fjol och har inlett den här säsongen starkt också. Kan han inte delta här så är det ett tråkigt avbräck för Stoke.

Nottingham har haft rejält med stolpe ut under säsongsinledningen. De har knappast varit värda tre raka förluster då samtliga matcher varit jämna spelmässigt. Truppen ska absolut hålla för den övre halvan av The Championship så den här kräftgången ska inte behöva fortsätta. Det svenska folket lägger dock stor vikt på säsongsinledningen och undervärderar sherifferna rejält. Det här har potential att bli en tämligen jämn match.

Då smakar så klart skrälltvåan till 14% väldigt bra. Den åker med i ett tidigt skede. Stoke är en favorit som för den vågade kan skrotas helt.

SKRÄLLEN

Nottingham (match 13)

Nottingham har haft en hel del oflyt i säsongsinledningen. De har varit värda mer. Stoke har frågetecken på sin skyttekung Powell och övervärderas här. Tvåan är en riktigt fin skräll att få med.

SPIKEN

Manchester City (match 2)

City har inlett säsongen tveksamt, men här kommer Guardiolas mannar inte sätta några fingrar emellan. Norwich torskad den här matchen med 0–5 senast de var uppe i PL och här råder rejäl klasskillnad. Banketta!

DRAGET

Leeds (match 1)

Leeds var inte så dåliga som 1–5 i baken säger borta mot Manchester United. Nu bör viktige Kalvin Phillips vara åter på plan inför en hemmapublik i extas. Everton har Sigurdsson och troligtvis James Rodríguez out. Gästerna övervärderas efter vinsten mot ett tamt Southampton. Fräck spika etta till vettig procent.