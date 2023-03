”Körsbären” kan vara en magisk jackpotspik

Nykomlingsmötet på Vitality Stadium kombineras av ytterligare fem matcher från Premier League. I The Championship tornar sedan flera fina skrällägen upp där jag hoppas att en nybliven svensk landslagsman kan spela en huvudroll.

Här är mina tidiga tankar och drag:

På en lurig kupong med flera jämna och svårtippade matcher har jag valt just två sådana där jag gillar att välja sida i jämnstreckade drabbningar. Det öppnar upp för flera skrälldrag.

■■ Match 3 . Tre väldigt viktiga poäng står på spel i nykomlingsmötet på Vitality Stadium. Fulham har med en frejdig spelstil charmat sig hela vägen upp till känning på Europaplatser. Marco Silvas energiska ledarskap har smittat av sig på spelartruppen som verkligen inte bangar för att störa betydligt namnkunnigare lag högt upp i banan. Det bevisades inte minst i FA-cupmatchen borta mot Manchester United där The Cottagers var det bättre laget i 70 minuter. Därefter följde en dumdristig hands på Willian som renderade i straff för United och inte mindre än tre(!) röda kort till gästerna. I tur och ordning skickades Willian, Marco Silva och Mitrovic till Snickerboa där trion kommer att befinna sig även när resten av laget tar sig till Dorset denna lördag. Det är inte vilka tapp som helst och offensiven kommer vara märkbart naggad i kanten. När Londonlaget dessutom har överpresterat Expected Points flaggar jag för att eländet fortsätter även denna helg.

Bournemouth har länge sett ut som en given nedflyttningskandidat men efter ett starkt januarifönster anser jag att The Cherries numera är underskattade av den breda massan. Ouattara och Traoré är nyförvärv av ren och skär klass som ger Solanke välbehövliga vapendragare i de främre leden. Senast det begav sig på Vitality Stadium stod O’Neils gäng för en klockren insats mot Liverpool (1–0) och kan värdarna hålla sig till matchplanen över 90 minuter gillar jag värdarnas chanser. Fulhams framskjutna och missvisande tabellposition gör att ettan mycket väl kan stanna runt 40 procent närmare spelstopp.

Då tycker jag det är ett bra läge för att välja sida i en jämnstreckad match. Spiketta!

■■ Match 6 . När två av tre nykomlingar redan behandlats är det lika bra att riva av även den tredje när tillfälle ges. Nottingham har värvat, värvat och värvat för att försöka ro Premier League-kontraktet i hamn men när blott två poäng skiljer Forest från nedflyttning kan inte den grekiske ägaren sammanfatta sin satsning som annat än knappt godkänd så här långt. Jag tror dessutom att betyget kan vara än dystrare när säsongen går i mål. Blott 22 gjorda mål på 27 matcher är väldigt klena papper och när 18 av dessa kommit på egen mark säger det mycket om hur nykomlingarna gestaltas på bortaplan. Denna lördag tror jag dessutom att det blir tufft trots fördelen av publiken i ryggen. Truppläget är nämligen ansatt då Forest saknar en renodlad anfallare samtidigt som en hel backlinje sitter i rehabstugan. Steve Cooper tvingas således att försöka trolla med knäna mot ett spelskickligt Wolverhampton.

”Vargarnas” säsongsmelodi går hittills i samma stämma som Nottinghams – detta är de två offensivt sämsta lagen i ligan – men jag sätter betydligt större tro till att gästerna löser kontraktet. Lopetegui är en erkänt skicklig taktiker som tillsammans med sina adepter ska känna sig blåsta på tre poäng i matchen mot Leeds. Trots 2–4 i baken vann Wolves xG överlägset och utan ett visst VAR-rum hade utfallet varit ett annat. Revanschsuget efter debaclet räknar jag med ett taggat bortalag på City Ground där oddset känns väl tilltaget på tvåan. Jag håller besökarna högre trots att Nunes och Jonny saknas och när tvåan ser ut att hålla sig runt 35-40% faller jag pladask.

Tvåan singlas!

■■ Match 11 . Sett till resultaten har Stoke blandat och gett sedan säsongen drog igång. Sett till prestationerna anser både jag och den underliggande statistiken att The Potters är för bra för att tillhöra den nedre halvan av The Championship. Alex Neil förfogar över en trupp med gott om spetsegenskaper som verkligen visat sig mot slutet. Åtta gjorda mål och sex poäng mot Sunderland och Blackburn har följts upp av delade äror med viss mersmak mot starkt motstånd i Middlesbrough och Norwich. När gästerna får till det håller de topp 6-klass och kan Smallbone, Pearson och Campbell med flera komma upp i ansenlig nivå mot Coventry har värdarna mängder av problem framför sig.

Mark Robins mannar tycks ha lagt karbonpapper på föregående säsong då inledningen på våren varit urstark, men med det sagt har trepoängarna inte radats upp i modern nutid. Trots ett gynnsamt spelschema har The Sky Blues bara två triumfer på de fem senaste och har Viktor Gyökeres en sämre dag finns ingen plan B att luta sig mot. När de ljusblå förväntas föra en matchbild är trivselfaktorn heller inte lika hög och här gäller det verkligen att hålla i huvudbonaden då svenska folket drar upp ettan farligt nära 60%. 40% procent hade varit mer rimligt och till dessa streck blir det enkelt att välja sida.

Spelvärda X2 kan vara kupongens bästa tecken.

■■ Match 12 . Hull sadlade tidigt om till vinterpäls där en stark period med mängder av poängplock mer eller mindre säkrade kontraktet. Liam Roseniors gäng hade faktiskt chansen att blanda sig i kampen om play off-platserna, men när det gällde som mest visade sig ”Tigrarna” inte vara samma odjur som den kryddade resultatraden gjorde gällande. Verkligheten har kommit ikapp värdarna som med bara en seger på de åtta(!) senaste har en gäspig transportsträcka framför sig innan det är dags för semester. Den bristande motivationen tror jag blir en avgörande faktor mot ett förmodat tokladdat Rotherham.

The Millers har överlag haft både horribla resultat och hemsk underliggande statistik, men under de kalla temperaturerna har gästerna lyckats sluta samman framför brasan. Viktor Johansson har varit en av säsongens bästa målvakter i The Championship och när flera andra pjäser börjat leverera enligt den svenske landslagsmannens standard har prestationerna huxflux skjutit i höjden. Hjelde är en blivande Premier League-vänsterback och längst fram är rivige Hugill precis den målskytt som krävs för att lösa kontraktet. I en förmodat passande matchbild tror jag att den sistnämnda kan agera gubben i lådan på ett inte alltför högljutt MKM Stadium. Här blir tipparna återigen förblindade av tabellen och haussar upp ettan alldeles för högt. I skrivande stund målas minst en bortapinne ner till 35% vilket är drygt 15% för lågt.

Jag tackar och tar emot och inleder med X2.

SPIKEN

West Bromwich (match 7)

West Bromwich är väldigt starka på The Hawthorns. Millwall är i sin tur inget extra på främmande mark. Corberáns gäng visar var skåpet ska stå i kampen om topp 6. Stark favoritetta.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 12)

Rotherham har sett förbättrade ut mot slutet och ska absolut inte räknas bort mot ett till synes utcheckat Hull. Oerhört spelvärda X2 måste ges plats i jakten på de stora pengarna.

DRAGET

Bournemouth (match 3)

Fulham har överpresterat sina siffror hela säsongen och är inte så bra som tabellen visar. Med tunga avbräck i offensiven, Mitrovic och Willian är båda avstängda, så blir det ingen lätt match att gästa ett svårspelat Bournemouth. Gästerna har agerat stabilt efter nyår och slog bland annat Liverpool framför hemmafansen senast. Ett högmotiverat Bournemouth spikas till trevlig procent.