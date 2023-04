”Körsbären” har fin skrällchans i London

Stryktipset övergår denna lördag till vanligt skrud efter påskhelgens Europatips-liknande variant. Färre än tio omgångar återstår av Premier League och The Championship vilket gör att det är aktuellt att hålla koll på vilka lag som fortfarande har något att spela för.

Just motivationsfaktorn påverkar flera av mina drag på en – bortsett Manchester Citys förväntade skrattmatch mot Leicester – inte helt lättlöst kupong.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Efter delad pott mot både Southampton och Everton var Tottenham mer eller mindre piskade till tre poäng mot Brighton för att fortfarande ha vettig chans på topp 4. Spurs klarade testet när The Seagulls besegrades med 2–1, men det är inte en triumf som de liljevita gör om överdrivet många gånger. Dels på grund av att Brighton var det bättre laget i matchen och framför allt på grund av att Stuart Attwell och hans domarteam faktiskt skänkte tre poäng åt värdarna. En utebliven straff och minst ett ytterst tveksamt bortdömt mål är fördelar som Spurs inte kommer att ges i varenda omgång. Oförmågan att kontrollera en matchbild är slående och när ett välorganiserat och klart förbättrat Bournemouth kommer på besök dubbar jag Tottenham som en favorit i fara.

Under våren har jag åtskilliga gånger höjt The Cherries som efter förlusten mot Brighton studsade tillbaka med en helgjuten insats mot Leicester. Där satt för övrigt tvåan väldigt fint på förra veckans system! Gary O’Neils matchplan följdes till punkt och pricka och faktum är att de rödsvarta kunde lämnat King Power Stadium med större siffror än 1–0. Underskattade Billing blev matchvinnare med sitt påpassliga mål och tillsammans med Ouattara och Solanke kan dansken sätta griller i huvudet även på Spurs som sällan imponerar som spelförande lag. Den förväntade matchbilden tycker jag talar för Bournemouth som i rådande slag grejar kontraktet.

Ettan blir kanske svår att nonchalera, men när högersidan (X2) finns till under 30% betalar jag mer än gärna för alla tecken. Mustigt skrälldrag!

■■ Match 9 . All eloge till Luton som med små medel fortsätter att plocka poäng och hänger på i den absoluta toppen av The Championship. Någon direktplats till Premier League kommer det inte att bli, men med nio poäng ner till Preston på sjundeplatsen så känns play off i hamn. Resultaten har pekat åt rätt håll en längre tid, men jag har ändå börjat ana en liten dipp. 0–0-matchen borta mot Millwall var ingen bra prestation där Hattarna ska vara nöjda med en pinne. Den första halvleken senast hemma mot Blackpool var också den väldigt lam, men Ruddocks kvittering till 1–1 precis innan halvlek var moraliskt välkommet och Luton kunde höja sig och avgöra rättvist i andra halvlek. Jag har skrivit det innan, Luton är inte ett lag som trivs som bäst i favoritkostymen. Det är vad de ikläder sig här borta mot Rotherham.

Värdarna har dock gjort flera fina insatser på slutet. Inte minst hemma mot WBA senast där The Millers faktiskt körde över det tippade topplaget, skapade långt över 4 i xG och vann med 3–1 när Hugill gjorde två baljor. Här måste de hålla uppe ångan för att säkra kontraktet och jag spår en jämnare matchbild än vad både odds, men framför allt strecken säger.

Luton kommer att bli brutalt överstreckat här vilket gör att tvåan är ett tecken som faktiskt kan chansas bort. 1X blir min givna och spelvärda utgång.

■■ Match 3 . Fulham har, som jag redan skrivit, tagit tidig semester. Nykomlingen hade i början av kalenderåret häng på en Europaplats, men då Marco Silvas adepter överpresterat sin underliggande statistik sedan starten på säsongen var det bara en tidsfråga innan verkligheten skulle komma ikapp. Mars inleddes med 2–3 i nacken i derbyt mot Brentford och sedan dess har Fulham förlorat varenda tävlingsmatch de tagit sig an. Den naiva spelstilen öppnar upp hektar av ytor för motståndarna och utan avstängde Mitrovic finns inte alls samma spets att luta sig mot i de offensiva leden. Serben saknas även mot Everton och ett Fulham på halvfart intresserar inte mig för fem öre på Goodison Park.

Everton har däremot allt att spela för då bara målskillnad håller The Toffees ovanför nedflyttningsstrecket och jag räknar med en klart bättre prestation än den mot Manchester United. Sean Dyche hymlade inte med sin besvikelse efter 0–2 i nacken på Old Trafford och ”The Ginger Mourinho” kommer se till att de blåklädda agerar mer inspirerat framför den egna publiken. Hemmaspelet har sett stabilt ut (3-1-1) sedan Dyche tog över och även om Doucouré är avstängd kan Onana, Iwobi och Gueye se till att värdarna vinner den viktiga kampen om mittenriket. Lyckas de med det är mycket vunnet.

Motivationen väger tungt till vänster där jag kan leva med marginell överstreckning på ettan. Everton är en fullgod spik!

■■ Match 7 . Drabbningen på The Den har alla förutsättningar att bli något extra när de båda 62-poängarna Millwall och Preston drabbar samman. Att det är ett gäng utpräglade hemmakatter, Millwall, som tar emot ett skickligt bortalag, Preston, syns om man tittar på tabellen men det är inte en fälla jag tänker gå i. Underlaget för den underliggande statistiken är definitivt något att luta sig mot när säsongen nästan är färdigspelad och i densamma ser Prestons siffror allt annat än vackra ut. The Lilywhites har tagit drygt 15 poäng fler än vad deras prestationer förtjänat och mot ett Millwall som inte tar några fångar på sin hemmabana anar jag ugglor i mossen för Ryan Lowe och company.

Fyra raka utan seger är så klart underkänt för ”Lejonen” men det går att argumentera för att de varit det bättre laget i samtliga av dessa fighter. Att Hull höll nollan mot de hemmahörande i den senaste omgången var ett smärre mirakel och här blir jag inte förvånad om en islossning ligger i korten. Rowetts mannar är både tyngre och spetsigare där firma Bradshaw/Flemming har matchvinnaregenskaper som inte motsvaras hos lördagens kombattanter.

Jag gillar verkligen Millwalls segerchans och är beredd att spika ettan upp till 55-60 procent.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Manchester City spelar som i trans just nu och jag har faktiskt svårt att se något lag på planeten hålla jämna steg med de ljusblå. Dean Smith tar över ett Leicester i spillror och inleder knappast med poängplock på Etihad. Ettan är bankränta.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 9)

Rotherham har höjt sig rejält under våren där förvandlingen avspeglades i överkörningen av West Bromwich (3–1). The Millers är på riktigt och mot ett Luton som inte fungerar som bäst i favoritkostym är spelvärda 1X en given utgång.

FAVORIT I FARA

Tottenham (match 4)

Tottenham tog hjälp av domarteamet i segern mot Brighton men så som Spurs agerar för tillfället är det bara en tidsfråga innan nästa poängtapp kommer. Bournemouth kan mycket väl ge värdarna en lavett i London.