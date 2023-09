Kontringsstarkt Japan roliga jackpotskrällen

EM-kvalet blir lördagens ”Premier League” när fem kvalmatcher hittas därifrån. Förutom Sveriges möte med Estland ska vi titta till England och Italien samt en vänskapsmatch där Tyskland är i farten. Någon, eller några, av dessa favoriter ska falla för att få utdelningen att skjuta i höjden.

Övrig underhållning hämtas från Svedala. Och pyttelite från Spanien. Ettan Södra, Ettan Norra och Segunda División tar hand om stafettpinnen när landslagen är färdiga. Det är bara att börja gnugga geniknölarna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . I fotbollssammanhang går man just nu inte runt och skryter om att vara svensk. I huvudstaden ska det slopas serier upp till tolv bast från och med nästa år och i EM-kvalet har Sverige glömt bort att det är vinster som leder till mästerskap. Bara en vinst på tre försök är inte bra nog, men med handen på hjärtat hade Blågult inte en suck mot varken Belgien eller Österrike. Tisdagens returmöte med de sistnämnda blir bokstavligen talat ett eldprov för Janne Andersson och hans adepter. Innan dess står Estland på menyn. Det är en nation som ska slukas i en enda tugga.

Balterna har Arsenals tredjeslips, Hein, mellan stolparna och den gamla Gnagaren Mets i backlinjen. Mycket roligare än så blir det inte. Jämförelsevis har Sverige klasspelare på varenda position. Hur varierande de blågula prestationerna än må ha varit har de så kallade enkla länderna nästan alltid spelats bort under Jannes ledning. Inget undantag ska råda denna lördag. Oavsett vad som väntar på tisdag. Här och nu och en match i taget är ett mantra som förbundskaptenen påtalat i flera intervjuer.

Är Isak, Forsberg och Kulusevski här och nu blir detta en ensidig historia. För en gångs skull tror jag att ett baissat Sverige kan stanna inom rimliga gränser. Då åker hammaren fram. Tvåa!

■■ Match 12 . Nästa spik flyger betydligt mer under radarn. I våras såg Nordic United ut som en given kandidat till superettan i Ettan Norra. Detta trots att grabbarna från Södertälje är nykomlingar i serien. Under sensommaren har verkligheten blivit en annan efter tre raka förluster. Man ska dock vara försiktig med att dra för stora växlar av detta. För två veckor sedan slog gästerna ut Jönköpings Södra (3–0) ur kvalet mot Svenska Cupen. Med tanke på att smålänningarna huserar i superettan var det ett styrkebesked som hette duga. Därefter var Nordic även det bättre laget mot Umeå trots att matchen förlorades med 2–3. Den röda formraden blir således en modifierad sanning. Spets finns bland annat i Michel Melki och Peter som har gott om rutin från allsvenskan. Shergo Shhab har dessutom häng på skytteligatiteln med sina 13 gjorda mål. Sett till underliggande statistik är United ett av de båda Ettan-seriernas absolut bästa lag. Tredje bäst enligt Expected Points.

Det är inte Örebro Syrianska i närheten av. Tappet av Cissoko – numera i Umeå – har gjort offensiven väldigt svag och förutom Alfred Ajdarevic finns inte mycket att hurra över. Närkingarna har förlorat över hälften av sina matcher och får svårt att hänga kvar i Ettan Norra. De får även svårt denna lördag.

Jag gillar tvåan och tror det blir en av de bättre spikarna i helgen.

■■ Match 6 . Så länge jag kan minnas har Tyskland varit en maskin som kopplat ur bromsarna och bara sköljt över sina motståndare. Die Mannschaft anno 2023 är ingen maskin. Långt ifrån. I de två senaste världsmästerskapen har Tyskland åkt ur redan i gruppen. EM 2020 blev heller ingen lyckad historia då England skickade hem tyskarna i 16-delsfinalen. I egenskap av värdnation slipper Flicks mannar kvala till nästa sommars mästerskap. Tul är väl det. 0-1-3 på de senaste vänskapsmatcherna har sett till att förbundskaptenen är enormt pressad. Defensiven är totalt ohållbar vilket nio(!) insläppta mål mot Belgien, Ukraina, Polen och Colombia vittnar om. Till denna samling är även offensiven ansatt. Musiala är inte med i truppen och Adeyemis djupledshot finns inte heller att tillgå. Då blir det inte lätt att bryta ned Japan. Något tyskarna blev varse om redan i vintras.

Japanerna vann då gruppspelsmatchen i Qatar med 2–1. Sett till matchbilden var det inte rättvist, men Japans omställningar är något i hästväg. Mitoma, Maeda, Kubo och Junya Ito har vansinnig fart under galoscherna och den här typen av matchbilder bara älskar gästerna. När Tyskland hoppas hitta tillbaka till grunderna kommer Moriyasus gäng att finnas där som en nagel i ögat och hugga på varenda chans som ges.

Till över 60% procent är ettan en stor varningstriangel. Särskilt i en vänskapsmatch. Jag gör snabbt plats för rensande X2.

■■ Match 10 . I våras sprang Dalkurd med gudarna när de, åtminstone enligt tabellen, såg ut som en given kandidat för superettan. Bakom den missvisande tabellen dolde sig dock en annan verklighet. Amir Azrafshan och dennes adepter hade nämligen tagit många fler poäng än vad prestationerna förtjänade. Under sommaren har verkligheten sprungit ikapp. Blott hälften av de åtta senaste seriematcherna har slutat med tre poäng och som en följd har Sandviken tagit över förstaplatsen i Ettan Norra. Jag blir inte förvånad om Dalkurd tappar ännu mer fart under hösten. Faktum är att ytterligare ett poängtapp kan inträffa denna lördag.

Stockholm Internazionale är faktiskt på samma nivå – till och med pyttelite bättre – sett till Expected Points. Lyckas gästerna strypa ytorna för Rodin Deprem är mycket vunnet. Dalkurds skyttekung sänkte senast seriens sämsta bortalag, Sylvia, i den 96:e minuten. Medan tipparna verkar tro att det blir värdarnas vändpunkt blickar jag hellre åt andra hållet. Stockholm Internazionale har revansch att utkräva efter 0–1 mot Motala. Med spetsspelare som Degerlund, Sterner och Rashidi stänger jag inte dörren för att ”Inter” studsar tillbaka redan här.

Spelvärda X2 är tecken som inte går mig förbi. Framför allt inte när ettan snuddar vid för höga 60%.

SPIKEN

Sverige (match 1)

Sverige har inte sett särskilt bra ut de senaste åren, men Estland är Estland. I grund och botten råder stor klasskillnad mellan Blågult och balterna där precis allting talar för tre svenska pinnar. Bortaplan till trots är tvåan en bank.

SKRÄLLEN

Japan (match 6)

Japan är kanske ett av de sista landslagen man vill ställas mot när grunderna ska sättas. Tysklands bedrövliga resultat har tvingat Hansi Flick tillbaka på ruta ett. Det gillar japanerna vars omställningar är ruskiga. Jag betalar gladeligen för rensande X2.

DRAGET

Israel (match 4)

Rumänien är ett lag som trivs när de får backa hem och spela på omställningar mot sina opponenter. Den medicinen kan rumänerna mycket väl få smaka på av Israel. Det finns både fart och spets i gästernas offensiv och jag gillar tvåan till låg procent.