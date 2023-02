Kan inte jämföras med Real Madrid

Det blev en smått omöjlig rad att sätta förra lördagen då i stort sett ingen favorit höll för pressen. En ensam vinnare på 10 miljoner då när raden som satt stod i ett odds på hisnande 40 miljoner. Helgens kupong ska förhoppningsvis bli lättare att sätta. Jag tycker det finns flera trevliga spikar och många olika vägar att gå. Sex Premier League-matcher och sju från The Championship finns på menyn där ett läckert skrälläge uppenbaras i Norfolk.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Det lär ha varit mängder av psykologer och kvartssamtal på Melwood, Liverpools träningsanläggning, efter tisdagens Champions League-match mot Real Madrid. 2-0 förvandlades till mardrömslika 2-5 när engelsmännen föll ihop som ett korthus. Klopp vägrade att balansera sin uppställning trots att ”Marängerna” forsade fram i omställning efter omställning, ett misstag tysken inte har råd att göra på Selhurst Park om Liverpool ämnar delta i Champions League även nästa säsong. Jag tror nämligen att returen mot Real nedprioriteras för att maximera förutsättningarna i Premier League. 2-0-segern mot Newcastle gav vind i seglen och inför helgen skiljer det bara sju poäng upp till tabellfyran Tottenham. Gästerna har dessutom minst en match tillgodo på aktörerna inom topp 4. Salah, Gakpo och Núnez kan alla lirka upp Palace på egen hand och värdklubben har sannerligen inte rosat marknaden sedan uppehållet. Prestationerna har snarare vittnat om bottenstrid trots att resultatraden lyder 0-4-1 på de fem senaste. I tre av de fyra oavgjorda kamperna har ”Örnarna” dock haft maxflyt som fått med sig poäng. Mot både Newcastle och Brighton har de varit klart underlägsna här hemma i London och kommer Liverpool upp i nivå lär matchbilden bli en liknande nu. När nyckelspelaren Zaha fortfarande saknas tror jag att en retroaktiv förlust hänger i luften för kristallpalatset mot ett förmodat väldigt revanschsuget Liverpool. Palace har inte vunnit hemma mot lördagens kombattanter sedan 2014 och gör det inte nu heller. Jag räknar med godkänd procent på tvåan då många lär vara för nervösa för att spika gästerna efter veckans kollaps. Landar den runt 60% är det bra och blir en vettig spik i min bok.

■ Match 10. Jag har skrivit spaltmeter den här säsongen om humlan som inte vet att han inte kunde flyga, så han flyger ändå. Det vill säga Blackburn. Nu börjar det bli tröttsamt att återupprepa sig, men till den här lördagen finns det så många faktorer som gör att jag vill spela emot Rovers så det går inte att komma undan. Jon Dahl Tomassons lag har efter sex raka utan förlust återigen dragit sig upp på playoff-plats. Fyra står det i tabellen, minus 2 finns i målskillnaden. Anmärkningsvärt. Blackburn ser inte bra ut och har skapat minst målchanser i hela ligan över säsongen, men fortsätter på något sätt att kryssa eller vinna med uddamålet. Laget har levt mycket på att skyttekung Ben Brereton stått för det lilla extra, samt att Bradley Dack blivit skadefri och presterat bäst i laget på slutet. Nu är dock båda dessa centrala pjäser out, uppsatta på en lång och diger skadelista. Visserligen står Championships mest formsvaga lag, Queens Park Rangers, på andra sidan. Men truppmässigt håller Londonlaget ändå relativt hög klass och nu är det dags att knyta näven i fickan. Annars väntar snart en kamp om kontraktet. Misslyckade Neil Critchley fick precis sparken som tränare och in har istället QPR-bekantingen Gareth Ainsworth (151 matcher som spelare i klubben) kommit. Han har de senaste tio åren gjort det väldigt bra i lilla Wycombe och kan förhoppningsvis bygga något stabilt även i London. Jag vädrar en tränareffekt. Hemma på Loftus Road ska QPR vara klara favoriter under dessa förutsättningar, vilket också spelbolagen håller med om. Det svenska folket lär dock fastna i tabelltittandet och strecka den här matchen relativt jämnt. Runt 40-45% är ettan en riktigt fräck värdespik.

■ Match 8. Bristol City återstartade The Championship med en förlust mot West Bromwich på Boxing Day. Sedan dess har The Robins inte förlorat en enda ligamatch, något som lett till lätt känning på en playoff-plats mot Premier League. Jag vill med det sagt vara elak mot de rödvita och deras supportrar genom att påstå att topp 6 är ett alldeles för stort steg att hoppas på. Under den förlustfria perioden har bara tre fighter renderat i segrar och föras till protokollet bör också att värdarna sprungit en bit över sin förmåga sett till Expected Points. Förr eller senare är jag övertygad om att Bristol City stöter på bekymmer och när ettan övervärderas mot Hull tar jag höjd för att trendbrottet kan komma denna lördag. Lyckas gästerna stänga ner firma Sykes/Scott är mycket vunnet och jag gillar framför allt den förmodade matchbilden. Den bör passa ”Tigrarna” som handen i handsken där lirare som Pelkas, Ebiowei och Estupinán får härja i omställningarna. De orangesvarta har inget monsterfacit utanför hemtrakterna men mot en opponent som inte är så vassa på att föra matchbilder är det svårt att hålla fingrarna borta från den lågt streckade tvåan. I en akt som mycket väl kan komma att avgöras via små marginaler är spelvärda X2 prioriterade tecken i min bok. Ettan är till och med ett möjligt avslag.

■ Match 9. Norwich var ett av lagen som var i farten i veckomatcherna i The Championship. 3-1 mot Birmingham innebar att The Canaries tog rygg på topp 6 och i firma Pukki/Sargents frånvaro klev Núnez fram med två mål. Det ena var ett sagolikt vackert volleymål som försatte hela Carrow Road i extas. Den förstnämnda duon ser med det sagt ut att saknas även denna lördag och det är blytunga offensiva avbräck då de två gjort överlägset mest mål i laget och tillsammans stått för nästan hälften av Norwich målskörd. Jag är, till skillnad från tipparna, inte alls lika övertygad om att Norwich får en promenad i parken när Cardiff kommer på besök. The Bluebirds har knappt fallit ur en matchbild under hela säsongen och efter sju svåra år ståtar walesarna plötsligt med två raka segrar. 2-0 mot Birmingham och 1-0 mot Reading har tagit Sabri Lamouchi och company upp på säker mark och den välorganiserade defensiven är nyckeln till vägen mot nytt kontrakt. Allsop är en skicklig sista utpost och längst fram finns numera ett brett urval att laborera med. Kaba, Etete, Wickham och Robinson besitter olika spetsegenskaper som tillåter Lamouchi att kunna förändra scenerna över 90 minuter. Jag ser det inte som omöjligt att någon ur kvartetten blir gubben i lådan i Norfolk så länge Cardiff sköter helheten lika bra som i de två senaste omgångarna. Norwich har bara vunnit två av de fem senaste och medan Cardiff inte lirade i veckan så har värdarna bara några få dagars vila. När ettan streckas utom reson, upp mot 70 procent är för mycket, landar mitt intresse österut. Det här är en dålig favorit som ska jobbas bort för utdelningens skull. X2 prioriteras!

Spiken

Liverpool (match 1)

Liverpool föll ihop mot Real Madrid men spanjorerna ska inte jämföras med Crystal Palace. Londonlaget är i en svacka och min förhoppning är att veckans debacle gör att tipparna inte vågar spika Liverpool. Då åker min hammare fram.

Skrällen

Cardiff (match 9)

Cardiff har äntligen lyckats styra skeppet åt rätt håll. Två raka segrar är starka papper och mot ett skadedrabbat och möjligen slitet Norwich får X2 inte missas. Den spelvärda högersidan är rent socker.

Favorit i fara

Bristol City (match 8)

Hull har bytt skepnad under Liam Rosenior och ska inte känna sig slagna på förhand mot Bristol City. The Robins har fått resultaten med sig mot slutet men riskerar att gå bort sig denna lördag. Den lågt streckade tvåan är av hög prio!