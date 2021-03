Tvåan är ett häftigt drag till 20 procent

Det känns som jag har återupprepat mig de senaste lördagarna för det har varit i stort sett samma grund på Stryktipset. Svårtippat, om man är ute efter de stora pengarna och behöver gardera ett gäng favoriter. Och det är vi ju.

Det är bara en Premier League-match på kupongen då FA-cupen och League One sällskapar tio stycken drabbningar från The Championship. I den engelska andraligan kliver 3-4 stora favoriter in i match 9 till 12 när hemmalagen Coventry, Norwich, Barnsley och Watford alla streckas högt. Här gäller det att inte spika ettorna rakt av om man ska ha chans på de större slantarna.

***

Match 1. Däremot tänker jag inte göra om förra helgens misstag att gardera Manchester City. Det slutade med att det gav miljonutdelning, trots att City ökade takten i andra halvlek mot Fulham och vann med klara 3-0. Framför allt föll raden så att det inte ens skilde särskilt mycket mellan en Fulham-skräll och favoritseger. Stryktipsets vägar äro outgrundliga, vilket är häftigt! Nu är det FA-cupen som gäller för Pep Guardiola som efter ett par sagolika månader bakom sig har satt sig i en position att han kan få vara med om en historisk kvadrupel. Ligatiteln är i stort sett redan säkrad så räkna med att demontränaren kommer gå all in på alla cuper.

Här kommer bästa möjliga lag att mönstras då det efter denna match väntar ett landslagsuppehåll. Inget krut att spara på alltså. Senast City gästade Goodison Park, för dryga månaden sedan i Premier League, var det klasskillnad när de ljusblå vann med 3-1 efter att ha dominerat all möjlig statistik. Everton är fortsatt svajiga och blandar derbysegrar mot Liverpool med förluster hemma mot lag som Burnley och Newcastle. James är fortsatt osäker till spel och på målvaktssidan är Pickford out och Olsen tveksam vilket gör att det ser ut som om tredjemålvakten João Virgínia som får vakta kassen. Jag tycker det finns bättre skrällchanser på kupongen och tror inte att Everton kommer orka stå emot. Spiktvåan står klar.

ANNONS: HÄR GÅR DET ATT SPELA MED PROFFSET

***

Match 2. Jag kan inte släppa Brighton. Vinsterna har varit sparsmakade, men jag är av tron att bra prestationer lönar sig i längden. Få människor förstår sig på varians till fullo när det gäller spel. Alldeles för många stirrar sig blinda på resultaten och verkar tro att resultatet av en match är facit på om man gjort ett bra spel eller ej. Eller att de som vinner alltid är förtjäna av segern. En fotbollsmatch innehåller otroligt många faktorer där slump och tillfälligheter spelar en stor roll. Brighton har haft tillfälligheterna emot sig stora delar av säsongen.

Ser man till statistiken Expected Points borde Brighton snarare slåss om Europaplatser än om nytt kontrakt. Nu kom en viktig seger mot Southampton, i en match som Brighton för en gångs skulle inte dominerade. Otroligt skönt för Potter i kampen om att lämna bottenstriden. Fiskmåsarna har haft lätt för Newcastle de senaste säsongerna och vann med klara 3-0 i bortamötet. Newcastle visar i sin tur inte mycket just nu där framför allt offensiven är svag när de två klart bästa offensiva spelarna Saint-Maximin och Wilson är skadade. När ettan ser ut att streckas till behaglig procent (55) är det en bra spik i min bok.

***

Match 8. Bristol City kom hem med andan i halsen efter veckans match mot Blackburn där de spelmässigt blev rejält tillbakatryckta men ändå kom undan med en pinne (0-0). Bristols säsong känns tämligen över efter raset efter nyår och det finns egentligen inget att spela för längre med tanke på mellanmjölksplaceringen i tabellen. Viktige Weimann saknas fortfarande och offensiven är begränsad.

Rotherham har istället allt att spela för då jakten på nytt kontrakt går vidare. Laget ligger under strecket med sex poäng upp till Birmingham, men har å andra sidan hela fyra matcher mindre spelade. Så slaget är långt ifrån avgjort. Det visades inte minst i sexpoängsmatchen borta mot Sheffield W där Rotherham lyckades avgöra trots spel med en man mindre.

Jag tycker Rotherham är underskattade av gemene man, laget är gediget och svårslaget. När Bristol City gästade New York Stadium i vintras blev det vinst med 2-0 och med tanke på att motståndet visar sämre form nu ska det finnas god chans på en repris. Värdarnas fem raka förluster på hemmaplan gör mig inte mindre sugen på att gå all in på spelvärdet åt höger. När tvåan streckas ner till alldeles för låga 22%, i en helt öppen match, väljer jag sida och spikar.

ANNONS: HÄR GÅR DET ATT SPELA MED PROFFSET

***

Match 13. Sunderland fortsätter att prenumerera på en plats på kupongen när League One får äran att gästa. The Black Cats har gått starkt på slutet och även hunnit med att vinna en titel, EFL Trophy, förra helgen. Sedan Lee Johnsson tog över i december har trenden gått spikrakt uppåt. Den efterlängtade direktplatsen till Premier League hägrar, men frågan är hur länge bollen kan fortsätta studsa stolpe in i jämna matcher?

Här streckas Sunderland upp väl högt med tanke på att det inte är något dussinlag som står på andra sidan, utan ligafyran Lincoln. Även om formen varit lite dalande på slutet så är gästerna ett av de starkaste bortalagen i serien och har faktiskt bara förlorat två av 16 matcher. Starkt i en så jämn liga som League One. Framför allt är försvaret blytungt med elva insläppta mål på de 16 fighterna. Dessa lag möttes faktiskt i EFL Trophy för bara en månad sedan.

Då spelades en helt jämn match (1-1) där Lincoln tog ledningen men till sist fick ge sig på straffar. Jag tror på ytterligare en tajt tillställning och köper inte de höga strecken på Sunderland. Tvåan till 17% ska med, även om det ska in fler tecken.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Guardiola har siktet inställt på en historisk kvadrupel och kommer satsa allt på den här kvarten i FA-cupen. Med landslagsuppehåll runt hörnet kommer inga spelare sparas. Everton håller inte alls samma nivå och gjorde en mycket tam insats senast mot Burnley. Stabil spiktvåa.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 8)

Motivationen är på topp hos Rotherham som krigar för nytt kontrakt. Helt öppet möte här mot formsvaga Bristol City, med fem raka hemmatorsk. När tvåan undervärderas är det ett suveränt tecken att gå hårt på.

FAVORITEN I FARA

Swansea (match 4)

Swansea har fallit tillbaka lite mot slutet och kommer få nöja sig med en playoffplats. 0-3 borta mot Bournemouth senast var en lektion och här väntar ytterligare en svår match i det walesiska derbyt mot Cardiff. Med Mick McCarthy vid rodret har gästerna bara torskat en av 13 matcher. Jämn match att vänta där spelvärdet ligger helt åt höger.