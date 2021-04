ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Jag har haft stora förväntningar två veckor i rad nu med 18-miljonersjackpottar. Ibland tar det hårt på psyket när de överstreckade favoriterna på något sätt ”alltid” lyckas vinna vissa rundor.

För egen del, som investerar lite tyngre än de flesta, spelar det då ingen roll om det ramlar in 13 rätt. Det kan bli en back-lördag ändå.

Men jag återkommer till att Stryktipset inte är ett 100-meterslopp utan ett maraton. Ett livslångt maraton där det gäller att göra rätt sak i längden. Spurtpriser kan vara trevliga, men går du ifrån din strategi och tömmer energi så slutar det sällan med pallplats.

Då jag är en urbota romantiker ser jag återigen positivt på helgens kupong. Två Premier League-matcher, nio drabbningar från The Championship och ytterligare två från League One står på schemat. Det är framför allt The Championship som ser svårtippat ut och nu är det dags för ett par favoriter att gå på grund.

■■ Kupongens i särklass största favorit hittas i match 7. Watford är redan uppe och snurrar mot 80% och i den här jämna ligan är det i stort sett alltid för högt. Så även den här gången. Det svenska folket går hårt på den fina tabellplacering och vinsten senast mot serieledande Norwich (1–0). Men där ska vi komma ihåg att Norwich precis firat uppflyttningen till Premier League och inte hade något att spela för. Backar man i stället ytterligare en match så är det en kamp som mer liknar den vi ska bevittna klockan 16.00 denna lördag. Då spelade Watford London-derby mot mittengänget Luton. Insatsen där var faktiskt under allt kritik där Ken Sema och hans lagkompisar inte alls kom upp i nivå. Inte ett enda skott på mål lyckades Watford prestera och förlustsiffrorna (0–1) borde varit större.

Luton och Millwall ligger grannar i tabellen och har ungefär samma inställning till fotbollen. Det är svårspelade lag som alltid gör det svårt för motståndarna. I den senaste bortamatchen höll Millwall nollan borta mot Brentford och innan dess slogs Stoke tillbaka. Till de här strecken är det uteslutet för mig att spika emot ett så pass solitt lag som Millwall.

Alla som är ute efter större pengar bör måla på hela vägen och hoppas att Watford inte har sin bästa dag.

■■ Match 10. Vidare till nästa skrällchans i The Championship. Cardiff har radat upp fem raka matcher utan vinst nu och är helt avsågade från en play off-plats. Insatserna har inte varit så dåliga på slutet med tre raka kryss, men den sista gnistan saknas.

Det gör det sannerligen inte hos Wycombe. Jumbon har legat fast förankrad i botten hela säsongen och varit uträknade från start. Ändå har de med tio poäng på de fem senaste faktiskt fortsatt chans att klara kontraktet. När Wycombe besökte Wales senast för en vecka sen så chockade de topplaget Swansea genom att dra iväg till 2–0 (2–2) och i veckan visade de upp karaktär när de vände 0–1 till vinst i andra halvlek mot Bristol City. Vid 1–1 flyttade Wycombe upp sin målvakt på hörna som fixade straff. Det visar klubbens inställning. Allt eller inget är det som gäller. Det är ofta farligt att tippa för hårt på motivation, men här tycker jag det är läge.

Tvåan till 15-20% måste med. Gubbgarderingen (etta-tvåa) är ett vettigt val.

■■ Spikarna? Match 2. Med risk för att Brighton blir för högt streckat sett till oddsen så kan jag inte låta bli att ta den här spiktvåan. Graham Potters mannar kommer från flera vassa insatser på slutet där Welbeck var en insida stolpträff i slutskedet för att lösa tre poäng borta mot Chelsea (0–0). Innan dess var Brighton det klart bättre laget hemma mot Everton, men fick nöja sig med en pinne även där. Höjden är dock hög och så länge inte kontraktet är säkrat kommer Fiskmåsarna vara all in.

Sheffield United har å sin sida stämplat ut. Nedflyttningen är klar och insatserna på slutet har tagit ytterligare steg bakåt. Anfallsspelet är det stora problemet med ynka tio mål på 16 hemmamatcher under säsongen. Inte blir det bättre av att båda anfallarna Sharp och McBurnie är skadade här. I den senaste hemmamatchen blev United helt slaktat av Arsenal med 0–3. Ett Arsenal som jag tycker man kan likställa med Brighton i kvalitet just nu.

Både klass och motivation talar för gästerna. Spiktvåan känns trygg.

■■ Match 1. När vi spelade in Stryktipspodden i torsdags, som finns att lyssna på här på Expressen, så var vi inne på att helgardera West Ham–Chelsea med anledningar som The Blues knackiga offensiv och tuffa spelschema. Då trodde jag att Chelsea skulle bli rätt högt streckat, men under fredagen är det fortfarande rejält spelvärde på tvåan. Det gör att jag är beredd att ändra mig.

Visst är offensiven ett bekymmer för Tuchel där ingen av lagets strikers är i någon vidare form, men defensiven har å andra sidan varit riktigt stark. 15 nollor på 20 matcher är minst sagt imponerande.

Då West Ham ser ut att sakna både Rice och Antonio som är fundamentala pjäser och dessutom har viktige mittbacken Dawson avstängd så blir ettan lite skevt streckad. Nära 30% är för mycket. Båda lagen kommer satsa allt på den här otroligt viktiga matchen om topp 4 och Champions League-biljetter. Då Chelsea är det tryggare laget med bredaste truppen så ska de kliva in som större favoriter än strecken säger i detta Londonderby.

Under 55% är tvåan en vettig värdespik.

■■ I övrigt. Det är flera lag som har allt att spela för och några som inte har någon morot alls. Tänk gärna på att klubbar som behöver gå för vinst, för att exempelvis rädda kontraktet inte kommer lägga några fingrar emellan om det står oavgjort i slutskedet. Då kan klassiska gubbgarderingar (etta-tvåa) var trevliga att ta till. Match 8, 9 och 10 är tydliga exempel på detta där Sheffield W, Rotherham och Wycombe behöver ta trepoängare i bottenstriden.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Millwall (match 7)

Att Watford ska vara favoriter hemma mot ett Millwall i ingenmansland är självklart, men strecken till 80% är bara för mycket. Watford förlorade förra veckan mot Luton genom en usel insats. Då är det inte orimligt att svårspelade Millwall har möjlighet till poäng. Lägg därtill att det är Londonderby, så motivation finns ändå hos gästerna.

SPIKEN

Brighton (match 2)

Sheffield United har stämplat ut för säsongen vilket verkligen har setts på prestationerna på slutet. Klasskillnad här mot ett Brighton som fortfarande behöver poäng för att säkra kontraktet. Stabil tvåa.

FAVORIT I FARA

Cardiff (match 10)

Wycombe visar hjärta och karaktär. Klubben har varit uträknad hela säsongen, men har efter en stark slutspurt ändå en liten chans att lösa nytt kontrakt. Här är det allt eller inget som gäller mot ett formsvagt Cardiff.