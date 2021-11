Jackpotfest på nytt – här är miljondragen

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Vi har blivit bortskämda med höga jackpotar på Stryktipset i flera veckor nu, så det börjar nästan bli en vana. Men en trevlig sådan. Lördagens jackpot är satt till 15 miljoner och vi lär återigen nå en omsättning en bra bit över 30 miljoner.

Bara tre matcher från Premier League på kupongen denna vecka. Där siktas två av kupongens största favoriter i Brentford ( match 2 ) och Brighton ( match 3 ) som båda möter svagt motstånd på hemmaplan och kommer streckas högt, antagligen för högt. Ska det bli miljonutdelning så får inte båda vinna.

Chelsea–Burnley lämnas utanför kupongen trots att den tillställningen startar klockan 16.00. Anledningen är högst troligt att kupongmakarna inte ville få in en så stor favorit på kupongen (Chelsea står i låga 1,26) för att hålla svårighetsgraden uppe och höja chansen på hög utdelning.

Istället blir det hela tio Championship-matcher och då vet vi att det blir lurigt. Jag tycker mig dock ha hittat ett par sunda spikar i andraligan och hittar denna vecka dessutom in med ett specialdrag för de mer vågade.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 4 . Barnsley fick äntligen njuta av en trepoängare i veckan när Derby gästade. 0–1-underläge vändes till 2–1 och jag tror vinsten kommer bli en fin boost för moralen. Barnsley har varit undervärderat på tipsen en längre tid på grund av de uteblivna resultaten, men har varit bra med i flera matcher och varit värda mer. Nu kom således rättvis utdelning. Truppläget är bra och nu väntar lämpligt motstånd hemma på Oakwell Ground.

Hull går nämligen iskallt och allt talar just nu för att sessionen i The Championship bara blir ettårig. Framför allt har Tigrarna väldiga problem med offensiven där de är ligans klart sämsta lag så här långt. Efter urladdningen i premiären borta mot Luton (4–1) så har Hull bara mäktat med futtiga fem mål på 15 matcher. Facit på bortaplan är ännu mer skrämmande. En poäng på sju matcher och 0–10 i målskillnad. Och det är ingen tillfällighet. Sedan premiärvinsten har Hull inte kommit upp över ett mål i Expected Goals i en enda bortamatch och förlorat den statistiken klart under samtliga resor. Här blir ändå Barnsley en lite anonym spik då gubbarna i kiosken ser att det är två bottenlag som möts och gärna garderar upp.

För mig är ettan under 50% en spik som gör att det går att lägga streck på skrällar som betalar bättre.

■■ Match 5 . Birmingham har börjat rada upp segrar igen efter sin poängmässiga formsvacka. Att de skulle hitta tillbaka till en vinnande trend är dock ingen överraskning då det aldrig varit något fel på spelet. Nu har tre raka trepoängare plockats och det övertygande. Rutinerade Troy Deeney har kommit tillrätta efter sin övergång från Watford och stått för fyra poäng (ett mål och tre assist) i dessa tre matcher. Han ger ytterligare tyngd och trygghet åt det här laget. Annars är det defensiven som imponerar mest. Brums släpper till väldigt få målchanser vilket också visat sig på resultattavlan med ett insläppt mål på de fyra senaste.

Reading värvade namnstarkt i säsongsöppningen där PL-meriterade Drinkwater och Scott Dann anslöt bland annat. Det har dock inte gett den effekt man hoppades på. Formen är svag med fyra raka förluster och anfallsspelet är mediokert. Framför allt på bortaplan där de förlorat Expected Goals i samtliga matcher den här säsongen. Mot ett vattentätt försvar i Birmingham räknar jag inte med något trendbrott.

Ettan känns riktigt bra och är trolig. Runt 60% är det en vettig spik.

■■ Match 13. Alex Mowatt var en av The Championships bästa spelare i fjol och var en av de största anledningarna till Barnsleys fina säsong. När tränaren Valerien Ismael inför säsongen gick vidare till West Bromwich var det första han gjorde att locka med sig sin guldkalv Mowatt. Den centrala mittfältsdirigenten har varit en av WBA:s viktigaste pjäser så här långt. Att 26-åringen gått skadad i fyra matcher har således varit ett problem och lett till en liten svacka med två förluster på de matcherna. Vinsten hemma mot bottenlaget Hull i veckan satt också den långt inne. Även om spelövertaget var stort så slutade det bara 1–0 och det märks att det saknas lite kreativitet. Den givne högerspringaren Darnell Furlong är dessutom avstängd.

Jag vill således slå ett slag för ett svårspelat Middlesbrough som trivs utmärkt med att kliva in som underdogs utan press. Här kan de ligga lågt och sätta defensiven först. Truppen är meriterad med en hel del spets. Håll bland annat koll på nyförvärvet Andraz Sporar. Den slovenske landslagsmannen är formstark med två mål och två assist på de fyra senaste matcherna. Boro har tidigare under säsongen bland annat tagit poäng borta mot Fulham och visat att de kan stå emot topplagen. Det här blir inte så enkelt för WBA som tipparna tycks tro.

Ettan streckas hårt och spelvärdet ligger helt på X2 där tvåan är kupongens kanske bästa skrälltecken. Helgardera.

■■ Match 11 . För första gången sedan min tid här på Expressen ska jag tipsa om en gammal favorit. Ett drag som alltid är vågat, men ger bra betalt när det går hem – spikkrysset! Dessutom ett spikkryss till låg procent. Millwall och Derby är de mest kryssglada i hela The Championship. Och det är ingen tillfällighet. Millwall är ett lag som alltid spelar jämna matcher. Möter de ett topplag är de oftast svårslagna och håller ihop det starkt, men mot sämre motstånd är de inte tillräckligt självgående för att föra matcherna och dominera.

Derby har med sin begränsade trupp och skrala ekonomi ändå gjort det bra efter förutsättningarna. Problemet är att de har svårt att få med sig segrar och kryssat hälften av matcherna hittills, åtta oavgjorda på 16 omgångar. Jag ser framför mig en tight och målsnål match, vilket ökar chanserna för ett oavgjort resultat.

Då ettan ser ut att bli överstreckad, men krysset luktar spelvärde till dryga 20% så är det ett riktigt fräckt drag att singla mittentecknet. På så sätt plockar vi inte bara bort en favorit utan håller även nere systemkostnaden.

SKRÄLLEN

Middlesbrough (match 13)

Med Mowatt skadad och Furlong avstängd går det absolut att rubba WBA som visat tveksam form på slutet. Middlesbrough har blandat och gett men trivs fint med att kliva in som underdogs. Har bland annat tagit poäng borta mot starka Fulham tidigare och kan absolut få med sig något här med. Skrälltvåan bjuder på väldigt låg procent.

SPIKEN

Birmingham (match 5)

Birmingham visar riktigt fin form med tre raka segrar och är ett av lagen som släpper till minst målchanser i hela ligan. Ett bortasvagt Reading med blek offensiv får svårt på St Andrew’s.

FAVORIT I FARA

Coventry (match 9)

Coventry har tappat fart och bara vunnit en av de fem senaste, den segern kom mot bottengänget Hull. Streckas ändå upp mot 70% här vilket är alldeles för högt. Bristol City är inget extra, men gör det faktiskt bäst på bortaplan där de tagit fyra av sina fem vinster.