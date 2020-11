Högkapabelt Leeds en bra jackpotskräll

ANNONS: Spela Stryktipset med Expressens superexperter (1 944 rader/12 andelar)

BÄSTA SPIKARNA

Visade form i veckan – City har toppchans

2. Manchester City–Burnley 1

Manchester City är första gången den här säsongen näst intill skadefritt i truppen. Insatsen senast mot Olympiakos visar vilken hög nivå laget faktiskt håller. Burnley har inte sett lika självklart ut som vi vant oss vid senaste säsongerna. Citys intensiva presspel blir en utmaning för Dyches mannar. Ettan är en given spik.

Stabilt Boro möter svagt motstånd

7. Huddersfield–Middlesbrough 2

Huddersfield har inte alls fått det att stämma defensivt den här säsongen. Det finns några bättre insatser att plocka fram under starten av säsongen men överlag har defensiven varit undermålig. Middlesbrough studsade tillbaka från förlusten i helgen med en seger i veckan.

Segerläge för underpresterande Derby

12. Derby–Wycombe 1

Derby är bättre än vad man visat upp på slutet. Ser man till deras startelva så är det ett lag som hör hemma på den övre halvan av tabellen. Ska vara klar favorit här!

SKRÄLLDRAGEN

Viktiga spelare åter – då kan Leeds skrälla

1. Everton–Leeds 12

Everton vann senast mot Fulham och har stundtals sett riktigt bra ut den här säsongen. Det finns dock brister defensivt som ett lag som Leeds är väldigt bra på att utnyttja. Vikten av att Rodrigo och Phillips är tillbaka för Leeds är enorm. Poängen senast mot Arsenal var ett kliv framåt för Bielsas lag. Ettan kommer bli överstreckad.

Topplaget är en sårbar favorit

9. Rotherham–Bournemouth 1X2

Bournemouth kommer från tre raka segrar men bortaspelet har inte sett lika självklart ut. Rotherham är bättre än tabellen visar på. Alla tecken ska med!

Skadekris i Norwich – ingen given hemmaseger

10. Norwich–Coventry 1X2

Norwich är ett tecken som kommer spikas på väldigt många kuponger. Kan man sortera bort ettan är mycket vunnet. Hemmalaget saknar en handfull startspelare till det här mötet och deras bredd är inte på samma nivå som exempelvis Watford. Coventry är långt ifrån chanslösa.

MATCH FÖR MATCH

1. Everton–Leeds

Svårbedömd första match på kupongen. Everton kommer dra mycket spel, landar man under 50% är det en motiverad spik. Enda avbräcket är ytterbacken Coleman. Leeds får tillbaka både Rodrigo och Phillips i fullt slag. Hemmasegern känns inte så given så många tror. Det är två nyckelspelare Leeds får in. Jag garderar.

2. Manchester City–Burnley

Utöver Ake kommer City till det här mötet med fulltaligt lag. City imponerade i veckans seger mot Olympiakos. Resan sitter kanske i benen men motivationen ska inte behöva vara en faktor. City ligger långt efter i ligaspelet och behöver vinna för att hänga på topplagen. Burnley har fått tillbaka Mee i backlinjen igen men ska inte räcka till offensivt.

3. West Bromwich–Sheffield United

Ångestmöte mellan seriens två sämsta lag hittills. Sheffields succé från ifjol tycks vara som bortblåst. Det har varit en del uddamålsförluster för gästerna, kanske borde man haft med sig någon poäng till. WBA imponerar inte heller och står precis som Sheffield utan en seger efter nio omgångar. WBA är tidiga valet men det här är en match där man får se till värdet.

4. Birmingham–Millwall

Jeacock har tillkommit på Birminghams skadelista, där vi sedan tidigare hittar Clayton och McEachran. Hos gästerna saknas Bennett, Mahoney, Mitchell och Zohore. Millwall har kryssat fyra raka matcher och även här ligger krysset nära till hands. Det är en match som kräver flera tecken. Kan man gå kort med en spik eller bara halvgardera är mycket vunnet.

5. Blackburn–Barnsley

Barnsley förlorade knappt mot Brentford i veckan. Barnsleys unga trupp har utvecklats från fjolåret och har stått för några riktigt fina insatser. Fortsätter man prestera på den här nivån är man ämnat för en plats på den övre halvan av tabellen. Blackburn har mer spets framåt på flera positioner och ska vara favorit. Jag tycker ändå tvåan ska med på kupongen.

6. Cardiff–Luton

Luton är obesegrat i sina fyra senaste matcher. Tre senaste har slutat 1–1 med mersmak. Cardiff har varit bättre än deras poängskörd visar på. Hemmalaget saknar Osei-Tutu, Tomlin och Vassell. Cunningham är tveksam till spel. Gästerna har fortsatt Galloway borta. Cardiff är en bra spikidé om streckningen håller sig under 60% på ettan fram till avspark.

7. Huddersfield–Middlesbrough

Middlesbroughs tio matcher långa förlustfria svit bröts i helgen då man förlorade mot Norwich. Boro missade straff för att sedan åka på en straff sent i andra halvlek. Hemma mot Derby visade man återigen varför man är med i toppen av tabellen. Huddersfield är väldigt ojämnt och ser skört ut defensivt. Tvåan är en tänkbar spik i nuläget.

8. Watford–Preston

Watfords tränare Ivic var nöjd med veckans match mot Bristol City. Laget visade mer energi än i mötet med QPR. Det var ett steg framåt efter uppehållet menar han på. Skadeläget är fortfarande långt ifrån optimalt hos Watford med Hughes, Masina, Success och Dele-Bashiru borta. Preston är ett sånt lag som alltid ska streckas när man står i under 20%.

9. Rotherham–Bournemouth

Rotherham är ett lag som ännu inte nått upp i sin fulla potential. Det har satsats friskt inför säsongen men fyra förluster på fem senaste matcherna har gjort att klubben ligger risigt till i tabellen. Bournemouth har på sina 13 matcher gjort 21 mål, näst flest i serien. Gästerna kan gå upp som serieledare vid seger. Känns vidöppet.

10. Norwich–Coventry

Allt talar väl egentligen för att serieledande Norwich ska ta en enkel seger hemma mot nykomlingen Coventry om det inte vore för att Norwich saknar hela tio spelare! Förstamålvakten Krul, Idah, Cantwell och McLean är några namn som missar mötet. Coventry har hållit nollan i två raka och ska inte räknas bort. Jag helgarderar.

11. Sheffield Wednesday–Stoke

Sheffield har stabiliserat defensiven på slutet och har bara släppt in tre mål på fem senaste. Krysset borta mot Swansea senast är något man kan ta med sig och bygga vidare på. Dunkley och Flint är skadade hos hemmalaget. Gästande Stoke saknar Allen, Davies, Shawcross, McClean och Gunn. Stoke har ett bättre lag individuellt sett och får utgångstipset.

12. Derby–Wycombe

Det har varit mycket rubriker kring Derby och deras makabra start på säsongen. Tränaren Cocu har redan fått sparken och laget har inte vunnit på nio försök. Till Derbys försvar har man haft ett ganska tufft spelschema mot formstarka lag. Nu har man en passande uppgift hemma mot ett svagt Wycombe. Jordon Ibe är ännu inte tillbaka från skada.

13. Ipswich–Charlton

Toppmöte mellan två lag som aspirerar på en plats i The Championship nästa säsong. Ipswich har plockat majoriteten av sina poäng på hemmaplan men sett till formen ska Charlton ha goda möjligheter här. Matchen i matchen mellan lagens två skyttekungar Edwards och Washington kan komma att bli avgörande för vilket som tar hem segern – gardera!