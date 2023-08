Hodgsons Palace kan skrälla i derbyt

Fulham har sett allt annat än bra ut och går en mörk eftermiddag på Emirates till mötes. I det andra Londonderbyt, Brentford–Crystal Palace, tror jag däremot att bortalaget kan ställa till det. Hodgsons gäng ger inte bort något i onödan och Brentford ser ut att bli en överstreckad favorit.

I getingboet som är The Championship hamnar två nykomlingar i min skottglugg. Sheffield Wednesday har inte rosat marknaden och jag tycker att det ser direkt illa ut för Ugglorna. Plymouth ser däremot inspirerade ut och trippen till St Andrew’s görs med råg i ryggen. Bojan Djordjics gamla lag blir en av mina nycklar till de större pengarna.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 5 . Brentford drabbades av ett bakslag när Ivan Toneys avstängning klargjordes. Fjolårets skytteligatrea är borta till januari, men hittills har The Bees klarat sig bra utan centertanken. 2–2 i derbyt mot Tottenham och 3–0 i det efterföljande ditot mot Fulham är meriterande siffror. De rödvitas xG har dessutom varit skyhögt, men det förtäljer inte hela sanningen. Brentford har bland annat fått med sig två straffar och mot Fulham såg Tim Ream rött vid ställningen 1–0. Marginalerna har således varit med Thomas Frank och company. Oävna är värdarna inte, men föga förvånande stirrar tipparna sig blinda på resultaten.

Crystal Palace var överlägset Sheffield United trots att siffrorna stannade vid 1–0, men därefter föll Örnarna med samma siffror mot Arsenal. Roy Hodgsons manskap var dock nära en kvittering sedan Tomiyasu blivit utvisad för The Gunners. Eze hotade den rödvita backlinjen flera gånger om och jag vill också höja Ayew som sällan får de rubriker han förtjänar. Har duon en bra dag i västra London får Brentford problem.

Att ta tag i taktpinnen tillhör inte värdarnas signum och jag vill gärna syna den betrodda ettan. Särskilt när den tickar upp mot 55%. Spelvärda X2 ska med tidigt.

■■ Match 7 . Birmingham var ett rungande bottenlag i fjol och riskerade länge att åka ur The Championship. John Eustace och dennes adepter grejade dock kontraktet och med sju poäng av nio möjliga har inledningen på den här säsongen varit magisk. Här ska dock hyllningskören bromsas. 1–1 mot Swansea var på gränsen till orättvist. Därefter ställdes värdarna mot Leeds (1–0) i helt rätt skede. 2–0-segern senast mot Bristol City var dessutom frukten av att The Robins fick Dickie utvisad vid ställningen 0–1. Jag hävdar att The Blues fått såväl matchbilder som poäng serverade på ett silverfat. När de av egen maskin ska montera ned Plymouth tror jag inte på någon given seger.

The Pilgrims vann League One i fjol och har inlett äventyret i andraligan inspirerat. 3–1 mot Huddersfield var en perfekt premiär och därefter har de grönsvarta visat mot både Norwich och Southampton att de kan stå upp mot de bästa lagen. Det är inte en kategori som Birmingham tillhör.

När det svenska folket ser ut att göra ettan till en av kupongens största – och mest obefogade – favoriter är det dags att dra öronen åt sig. I skrivande stund går X2 att få till runt 35%. Egentligen borde högersidan snudda vid 50%.

Här gäller det att ta betalt och jaga spelvärdet till höger. X2 prioriteras där tvåan kan bli en mumsig miljonrensare!

■■ Match 8 . Cardiff har bara fått med sig en pinne på de tre inledande omgångarna. Snålt med tanke på prestationerna. Men det är något som går att dra nytta av då svenska folket förhoppningsvis inte streckar upp ettan till några oanade höjder. Walesarna har haft ett tufft spelschema med både Leeds och Leicester på bortaplan. Mot Leeds var de bara nån minut från att lösa tre pinnar (2–2) i en chansmässigt jämn match och mot Leicester åkte Cardiff återigen på ett sent poängtapp när rävarna satte 2–1 i den 92:a minuten. Tungt, men insatserna går inte alls att klaga på. Torsken hemma mot QPR var långt ifrån rättvis och jag tycker det är läge för en retroaktiv trea nu. Bättre läge än så här går nämligen inte att få.

Jag har, med gott resultat, gått emot Sheffield W under inledningen av säsongen. Ugglorna har sett urusla ut, i båda riktningar. I 0–1-torsken mot ett mediokert Preston senast skapades bara 0,15 i xG. Innan dess fyra insläppta mot förmodade mittengänget Hull. 0-0-3 i resultatkolumnen är ingen slump och jag tror det blir respass ner i League One direkt. Här ska Aaron Ramsey kunna steppa upp med sin rutin och leda Cardiff till en viktig seger.

En etta runt 50% är tagen!

■■ Match 12 . I vissa fall är det så klart befogat, men jag avråder starkt från att strecka efter tabellen när det bara gått tre omgångar. Särskilt i en så jämn liga som The Championship. Preston har bara två poäng upp till delad serieledning, men sett till The Lilywhites underliggande statistik borde de husera på den undre halvan. Värdarna har förlorat xG mot både Bristol City och Sunderland och var stundtals i spelmässig brygga mot Sheffield Wednesday. Vad jag tycker om Sheffield W finns på pränt högre upp i texten. Verkligheten ligger och lurar runt hörnet och jag tror att Prestons lavett kan komma redan denna lördag.

Swansea är ett lag jag håller betydligt högre än Ryan Lowes manskap. Walesarna har tvingats till ombyggnad med nye tränaren Duff samtidigt som Piroe gjort klart med en övergång till Leeds. Den naturlige ersättaren, Yates, har dock hittat målet direkt och de spelmässiga höjderna som Swansea bjudit på är högre än Prestons. Mycket högre. Jag ser gästerna rulla ut motståndet på Deepdale där publiken kan vända sig mot de vitklädda. Totalt skeva streck tornar upp till vänster där ettan skulle stått en bra bit under dubbla pengen för att vara motiverad. Nu är det helt jämna odds.

Jag faller pladask för tvåan som är en häftig chansspik, till väldigt förmånlig procent, för den vågade.

SPIKEN

Arsenal (match 2)

Det påtalas inte sällan att det är viktigt att inte formtoppa för tidigt. Arsenal har sex poäng trots två inte märkvärdiga insatser. Jag tror att den tredje raka segern – och islossning? – kommer mot Fulham. Ettan är vrålstark.

SKRÄLLEN

Plymouth (match 7)

Plymouth har inte bett om ursäkt som nykomling. Schumachers mannar bjuder upp oavsett motstånd och ett inte gärna spelförande Birmingham är en favorit i fara. Spelvärda X2 är kalasfina tecken.

DRAGET

Swansea (match 12)

Prestons sju poäng är åtminstone fem för många. En negativ och bristfällig filosofi har sett The Lilywhites sprattla till. Tipparna köper det rakt av men jag synar bluffen. Swansea har alla förutsättningar att få med sig samtliga poäng på Deepdale. Kupongens mest spelvärda tvåa.