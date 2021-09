Hetaste dragen inför heta jackpotomgången

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

För en Stryktipsnörd som jag själv är landslagsuppehåll ett nödvändigt ont. Värdet på kupongerna brukar vara blygsamt och spänningen är låg. Det känns således alltid som en befrielse när kupongerna återgår till det normala med engelsk fotboll. Och som det gör det denna lördag!

15 miljoner i jackpot höjer stämningen rejält när hela sju Premier League-matcher och sex drabbningar från The Championship står på schemat. Det finns ett par större favoriter, där Chelsea och Manchester United sticker ut till låga odds. Här gäller det så klart att komma rätt på vilka favoriter som bör hållas i handen och inte. Som vanligt ser jag framför allt flera fina skrälldrag i jämna The Championship där överstreckade favoriter sällan är värda att spika.

Värt att notera inför helgen är att det för tillfället råder en del kalabalik runt avstängningar på spelare som klubbarna inte ville släppa till sina landslagssamlingar i det sydamerikanska VM-kvalet. Det vill Fifa nu straffa dem för. Således är ett gäng sydamerikanska landslagsmän avstängda denna omgång, vilket innebär avbräck för flera klubbar. Frågan är dock om sista ordet är sagt än då FA och klubbarna försöker riva upp beslutet. Där kan det vara vettigt att hänga med i svängarna inför spelstopp.

Annars har vi en riktigt fin eftermiddag framför oss där tolv av matcherna startar 16.00 som sig bör och bara Chelsea - Aston Villa avgörs på kvällen. Därmed kan vi följa startuppställningar och oddsförändringar över nästan hela linjen. Slarva inte den sista timmen då väldigt mycket matnyttig info kommer.

Här har ni några av mina bästa och mest spelvärda drag inför lördagen:

■■ Match 7 . Ett av de mer spelvärda tecknen denna lördag hittas i match 7. Efter tre raka förluster och noll gjorda mål ser det inte så vackert ut i tabellen för Wolverhampton. Gubbarna i kiosken kommer knappast lita på Wolves förmåga och måla på tecken hejvilt. Sanningen att säga finns det dock en hel del som talar för de orangeklädda. Spelmässigt har de sett riktigt bra ut och att de inte fått varken mål eller poäng med sig är ett smärre under. Brända målchanser, suspekta domslut emot i kombination med ett tufft spelschema mot Leicester, Man United och Tottenham ligger till grund för det. Ser man till den underliggande statistiken har Wolverhampton gjort sig förtjänt av hela 5,16 i expected points, vilket är en fingervisning om hur mycket stolpe ut de haft. Under fredagseftermiddagen stod det även klart att vasse Jiménez avstängning har hävts av Fifa, vilket innebär att han kan kliva in på topp. Ihop med Podence (tillbaka från skada), Adama Traoré och Trincao bildar den mexikanska landslagsmannen en stark offensiv kraft.

Watford har inte gjort någon dålig säsongsinledning, men de är ändå nykomlingar och ska slå ur underläge här. Ordinarie mittbacken Sierralta är dessutom avstängd av samma anledning som Jiménez.

När denna match just nu streckas helt jämnt så ser jag fint värde på tvåan. Wolverhampton är nämligen befogade favoriter. Jag väljer sida och värdespikar runt 40%.

■■ När det gäller favoritspikar har jag gått i valet och kvalet och kliat mig i huvudet under ett dygn nu. I Stryktipspodden var vi inne på att det är dags för ett mer ordinarie Arsenal att ta en välbehövlig trepoängare hemma mot Norwich i match 2 . Men det hörde också ihop med att vi trodde att Arsenal skulle streckas till okej procent på grund av den svaga inledningen av säsongen. Just nu ser så inte ut att bli fallet då ettan är uppe på 67% och fortsatt tycks krypa uppåt.

Det gör att jag börjar luta åt att Manchester City är en bättre spik till spelvärda 52% (borde stå runt 65%) borta mot Leicester i match 1 . City har visserligen en del avbräck här då De Bruyne/Foden dras med skador och Ederson och Gabriel Jesus troligtvis är avstängda av Fifa. Men truppen är så otroligt stark att det egentligen bara är målvaktsposten som kommer drabbas rejält där gamle Scott Carson troligtvis kommer ställas mellan stolparna.

Leicester har dock också en lång rad avbräck. Främst i backlinjen där Fofana är långtidsskadad och Bertrand, Evans, Vestergaard och Pereira är högst tveksamma till spel. Det innebär att det troligen blir Amartey och Söyüncü i mittförsvaret där framför allt den sistnämnda sett brutalt formsvag ut på slutet. På det är Ayoze Pérez avstängd. Leicester vann visserligen Community Shields mot City inför säsongen med 1–0 och brukar vara som bäst i den här typen av matcher, men med tanke på avbräcken känns det som ett perfekt läge för de ljusblå att ta revansch. Jag tycker inte heller att Leicester sett speciellt bra ut inledningsvis där de egentligen inte imponerat i någon av de tre ligamatcherna och båda vinsterna mot Wolves och Norwich var knappa och turliga.

Håller sig tvåan på de här låga nivåerna är det således en bra spik!

■■ Match 8 . Luton är inget lag som det gnistrar om. Men det gör alltid jobbet och är väldigt svårslagna. Undantaget som bekräftade den regeln var hemmamatchen mot ett bra Birmingham där det slutade 0–5 i baken. Det var dock siffror i överkant sett till spelet där gästerna var högeffektiva medan Luton hade stolpe ut. Förutom den tuffa bortamatchen mot WBA (2–3) så är det dock Lutons enda torsk hittills. Mot Sheffield United senast (0–0) var laget från Londons utkanter det bättre laget och i bortavinsten mot Barnsley var försvarsspelet på topp.

Men framför allt är jag inte överförtjust i detta Blackburn till streck som närmar sig 60%. Tappet av skyttekung Adam Armstrong till Southampton är givetvis monumentalt. Anfallaren var The Rovers ljuspunkt i fjol med sina 28 mål. Det gör att spetsen är betydligt svagare och när lagets bästa målskytt, den chilenske landslagsmannen Ben Brereton (tre mål på fem matcher), då dessutom är avstängd av Fifa här så blir det inte bättre. Ett tungt ansvar kommer vila på Sam Gallaghers axlar och det är ingen målspruta. Blackburn skapade väldigt lite borta mot Middlesbrough senast och var inte värt poängen. Hemma mot WBA innan dess var de dessutom helt utspelade och förlustsiffrorna var smickrande (1–2).

17% på tvåan måste bara med. Den vågade chansar bort favoriten helt och nöjer sig med X2.

■■ Match 11 . Middlesbrough har inte riktigt fått till det resultatmässigt ännu, även om de varit svårslagna. 1-3-1 är facit så här långt. Poäng borta mot Fulham och att de faktiskt vunnit expected goals i samtliga de fyra senaste matcherna tycker jag ändå talar för att det ska kunna bli en uppryckning även poängmässigt. Inför säsongen tog Neil Warnock in en hel drös med nya spelare som Matt Crooks och Uche Ikpeazu som båda imponerat. Precis nyligen hämtades även den slovenska landslagsmannen Andraz Sporar in från Sporting Lissabon. Han kan få sin första match i engelsk fotboll här.

Coventry har tre vinster på de fem inledande omgångarna, men har samtidigt inlett med ett rätt tacksamt spelschema och kombinerat det med en del flyt som i hemmavinsten mot Nottingham. Jag tycker det här är en öppen tillställning där Coventry sätts ut som för stora favoriter.

I skrivande stund streckas Middlesbrough till låga 24%, vilket känns högintressant. På små system drar jag ut svängarna rejält och chansspikar tvåan. På större nöjer jag mig med att chans bort favoritettan till närmare 50% och spelar X2.

■■ I övrigt. Reading har sett helt iskalla ut under inledningen av säsong, men klubben har nu agerat och plockat in flera nyförvärv under avslutningen av transferfönstret. Danny Drinkwater och Rahma från Chelsea och Scott Dann från Crystal Palace bland annat. Det bör ge stadga. Hemmalaget streckas i lägsta laget mot ett QPR som sprungit över EV sett till sina prestationer på plan.

Ettan runt 25% är högintressant och får inte glömmas bort i match 12.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Luton (match 8)

Blackburn har imponerat de två senaste matcherna där framför allt offensiven sett svag ut. Här saknas dessutom lagets bästa målskytt Ben Brereton som är avstängd. Med det i bagaget streckas ettan för högt mot ett stabilt Luton. Tvåan till 17% är högintressant.

SPIKEN

Manchester United (match 4)

Newcastle lider av en hel del avbräck här där framför allt Almirón är avstängd av FIFA och Callum Wilson och Ryan Fraser dras med skador. Lägg till ett darrigt försvar på det och det blir blytungt mot ett Manchester United där Ronaldo troligtvis gör debut. Trygg etta.

FAVORIT I FARA

Coventry (match 11)

Coventry blir för stora favoriter i en i mitt tycke helt öppen match mot Middlesbrough. Gästerna har värvat starkt och spelat bättre än vad resultaten säger. Tvåan till låg procent måste med.