Hemmastarkt Halmstad är skrällbudet mot MFF

Sommaren börjar lida på sitt slut och det gör också att Stryktipskupongerna fylls med engelsk fotboll igen, som sig bör! The Championship öppnar portarna för en ny säsong och helgen bjuder på en spännande premiäromgång. Här ser det ut att finnas en del trevligt att hämta då det svenska folket inte riktigt hängt på vad som hänt under sommarfönstret i respektive lag.

Allsvenskan och Superettan avslutar kupongen med fyra matcher och det är faktiskt i Sverige jag hittar de bästa skrällarna. Häng med!

■■ Match 13. Vi börjar bakifrån med Superettan. Värnamo är säsongens stora utropstecken, man måste imponeras av Jonas Therns lagbygge och positiva fotboll. 3-0 borta mot topptipade Jönköping senast var ett styrkebesked som heter duga. Det gör dock att tipparna ger smålänningarna väl stort förtroende här. Superettan är trots allt en jämn serie där inget lag är tillräckligt bra för att stapla hur många segrar som helst på rad. Här snurrar Värnamo över 65%, när dryga 50% är mer rimligt, trots att vasse anfallaren Christian Moses är tveksam till spel. Eskilstuna ska inte heller underskattas. Visst har spelet på resande fot varit under all kritik, men totalt sett har AFC sett allt bättre ut på slutet. Nyligen har Örgryte och Sundsvall slagits hemma i Eskilstuna med totalt 6-0. Det förtjänar respekt. I Kalmar-förvärvet Alexander Holmström har AFC fått in en pålitlig målskytt som stått för åtta mål på 14 matcher så här långt. 22-åringen visar storform och kan mycket väl peta in ytterligare någon boll på Finnvedsvallen. Värnamo hade problem och vann med knappa 1-0 när ett betydligt sämre Vasalund gästade för någon vecka sen. Jag hoppas på en tight match igen.

Jag helgarderar och jobba storskräll. Tvåan till 14% är ett miljondrag.

■■ Match 10. Malmö FF visade kvalitet när de vann hemma mot Rangers i CL-kvalet i veckan. Att Rangers hittade en sen reducering till 1-2 på övertid var dock smolk i glädjebägaren som gör att det blir en stenhård retur i Glasgow redan på tisdag. Givetvis är det där Malmös största prio ligger just nu. Tar de sig vidare från dubbelmötet innebär det nämligen minst 90 miljoner kronor in i kassan. Denna bortamatch med Halmstad kommer således lite i kläm och tränare Jon Dahl Tomasson lär knappast riskera någon nyckelspelare som visar upp skavanker. Vi kommer med största sannolikhet få se en roterande elva hos skåningarna. Efter sju raka matcher utan förlust så torskade Halmstad till sist borta mot AIK. Men det sannerligen med minsta möjliga marginal (0-1) där HBK bland annat hade en stolpträff i en väldigt jämn match. Hemma på Örjans Vall har hallänningarna visat upp ett imponerande försvarsspel, bara släppt in tre mål på sex matcher och ännu inte förlorat. Serieledande Djurgården fick bland annat åka hem mållösa. Jag tror på bra poängchans igen för hemmalaget med tanke på förutsättningarna. Kanske visar Malmö-lånet Marcus Antonsson att släkten är värst då anfallaren har en hel del revansch att kräva efter utebliven speltid i MFF.

Tvåan ser ut att streckas lite högt och då är det ett häftigt tecken att chansa bort för de vågade. Jag inleder med 1X till trevligt spelvärde.

■■ Match 1. Vinnarna av Premier League och FA-cupen möts i jakten på säsongens första titelchans i Community Shields. Matchen liras på neutral plan på Wembley så låt er inte luras av att Leicester står som hemmalag. Manchester City kommer från en strålande säsong i fjol, där finalförlusten i CL-finalen var det enda smolket i glädjebägaren. Nu är Jack Grealish på väg in i truppen för att göra den än mer slagkraftig. Här är den engelska landslagsmannen inte aktuell för spel och vi kan inte räkna med någon ordinarie elva från City, men bredden är så stor att det kommer vara ett starkt lag ändå. Och Guardiola tänder alltid till när det gäller titlar, det vet vi. Här kommer demontränaren inte ge bort något gratis. Leicester har bland annat värvat Daka från Salzburg som kommer spetsa till offensiven ytterligare. Här är det dock defensiven som är Brendan Rodgers största bekymmer. Wesley Fofana åkte på en elak fotskada i träningsmatchen mot Villarreal i veckan. Mittbacken förväntas således vara borta en längre tid och när både James Justin och Jonny Evans också dras med skador så finns det stora frågetecken i backlinjen. Det gör att jag tror det blir tufft för Leicester att stå emot här ett City som imponerat betydligt mer under försäsongen än Rävarna.

Just nu fås tvåan till 50%, håller den sig runt 55-60% så är det en rimlig spik.

■■ Match 5. Derby var The Championships stora besvikelse i år och var bara en hårsmån från att åka ur. Det är inte mycket som talar för att klubben kommer att ta sig i kragen den här säsongen. Sommaren har nämligen inneburit ett smärre kaos. Ekonomiska problem har gjort att det inte blivit tal om några vettiga nyförvärv. Däremot har viktiga spelare som Marriott, Malone och Waghorn lämnat. Centralfiguren Bielik är dessutom skadad. På det har tränare Rooney varit i blåsväder efter att ha figurerat på festbilder med diverse damer och klubben har till och med problem att betala spelarna sina löner. Kalabalik? Ja. Då är stämningen betydligt bättre i Huddersfield. Carlos Corberán har fått jobba vidare med sin possession-fotboll som innebar ömsom vin och ömsom vatten i fjol, men som i sina bästa stunder kunde hota även seriens bästa lag. Kanske saknades det en riktigt striker och det är något som The Terriers hoppas fått tag på genom det rutinerade nyförvärvet Jordan Rhodes från Sheffield W. Anfallaren vänder således hem till den klubb han slog igenom i för tio år sedan (2011/12) då han bombade in 37 mål på en säsong i League One. Samma säsong som Huddersfield tog steget upp till The Championship. Hudds ska vara klara favoriter mot ett kaosartat Derby, men det svenska folket har ännu inte fattat det.

Just nu går det att få tvåan under 40%, när den håller för minst 55%. Finfint spelvärde och en kanonspik!

SKRÄLLEN

AFC Eskilstuna (match 13)

Värnamo imponerar, men får alldeles för stort förtroende av tipparna. Nyligen mötte de sämre motstånd än AFC Eskilstuna då smålänningarna hade problem mot bottenlaget Vasalund här hemma på Finnvedsvallen. AFC har sett allt bättre ut på slutet. Jobba skrällen till låga 14%.

SPIKEN

Huddersfield (match 5)

Det råder hela havet stormar och totalt kaos i Derby som var på vippen att åka ur i fjol och har en ännu sämre trupp den här säsongen. Huddersfield har jobbat på i trygga hjulspår och även fått in en stabil målskytt i Rhodes. Fin tvåa!

FAVORIT I FARA

Malmö (match 10)

Malmö har den viktiga CL-returen mot Rangers redan på tisdag, en match värd 90 miljoner. Den här matchen kommer således i kläm för skåningarna och det kommer roteras i elvan. Defensivt starka Halmstad kan inte räknas bort hemma på Örjans Vall där de ännu inte förlorat i Allsvenskan denna säsong.