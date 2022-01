Här är heta dragen på snårig Stryktipskupong

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Med Premier League på paus så får The Championship stort förtroende på lördagens Stryktips. Hela nio matcher från andraligan tar plats på kupongen som fylls upp med League One. Kul med många gamla klassiska lag på dekis, som Sunderland, Bolton, Sheffield W och Ipswich, som kliver in i rampljuset.

Jag tror det är en kupong som det svenska folket får svårt att bemästra.

Ett par stora favoriter sätta ut där Fulham är den största av dem alla hemma mot Blackpool i match 9 . Med tanke på hur överlägsna Londonlaget är i The Championship just nu så är favoritspiken helt okej, men ett varningens finger ska ändå höjas för Blackpool. Särskilt när det är frågetecken på Fulhams, och hela ligans, stora skyttekung Mitrovic (27 mål) som saknades senast i en rätt jämn match mot Stoke. Kan ett defensivt disciplinerat Blackpool hålla stången så skulle det givetvis göra under för utdelningen.

Här är mina tidiga tankar i övrigt:

■■ Match 3 . Lite på chans gick jag mot Blackburn till fint spelvärde när de var med på veckans Topptips. Det blev en helt jämn match hemma mot Middlesbrough som kunde slutat hur som helst, men där Blackburn var laget som fick in en boll. Men jag ger mig inte för det. Rovers kommer troligtvis återigen bli övervärderat. Trots att det är bortaplan som gäller på lördag. På resande fot blev det rättvist torsk mot Hull med 0–2 på förra helgens Stryk. Den stora skyttekungen Ben Brereton är fortsatt out då anfallaren är i Sydamerika och spelar VM-kval med sitt Chile. Ett blytungt avbräck så klart. Jag vidhåller även att Blackburn har sprungit väldigt bra de senaste månaderna och inte varit värda alla poäng de fått med sig. Framför allt på bortaplan där de sällan imponerar stort. Nu väntar en tuffare uppgift än sist mot Hull.

Luton gjorde inte en av sina bättre matcher i veckans hemmamatch mot Bristol City, men vann ändå hyfsat rättvist med 2–1. The Hatters jagar play off och med två matcher i hand och sex poäng upp till sjätteplatsen är det en fullt rimlig målsättning. Sett till den underliggande statistiken har de absolut kapaciteten för att vara med där uppe. På Kenilworth Road har det sett riktigt bra ut på slutet med en pinne mot suveräna Fulham och vinst mot topplaget Bournemouth (3–2). I veckan var vasse Adebayo tillbaka från start och avgjorde med sitt 2–1-mål. Han kan bli tungan på vågen här med.

Det svenska folket kommer högst troligt att gå för hårt på tabelläget där Blackburn ligger fint med på en andraplats. En position de knappast kommer hålla hela vägen. I själva verket ska Luton vara rätt klara favoriter framför hemmafansen.

Jag tror det kan bli helt okej värde på ettan och drar till med en fräck spiketta.

■■ Match 7 . Någonstans måste man hålla en större favorit i handen och jag tycker det mesta talar för att Sheffield United får med sig alla tre poängen från Peterborough. Sheffield United har, till skillnad från värdarna, fått en hel veckas vila och ska vara fräscha i benen. Formkurvan pekar också uppåt där en av säsongens bästa insatser gjordes hemma mot Luton i den förra omgången (2–0). Truppmässigt är det heller inget snack om att The Blades är på en annan nivå än motståndet här. Spelare som Sharp, McGoldrick och Gibbs-White har Premier League-rutin. Allt annat än en topp 6-plats den här säsongen vore en besvikelse och trots betydligt sämre tabelläge än vad det var tänkt så är hoppet långt ifrån borta. Men då måste segrar börja radas upp. Här är det ett utmärkt läge för att börja bygga en vinst-streak.

Peterborough rekade jag som skräll på veckans Europatips och det var ytterst nära att de fick med sig tre pinnar borta mot Birmingham. Men en 2–0-ledning med fem minuter kvar räckte inte. Jämfört med ett formsvagt Birmingham så är motståndet dock tuffare nu. Peterborough har inte alls räckt till mot bättre lag som WBA och Coventry på slutet där de blivit utspelade och förlorat med stora siffror.

I grunden råder klasskillnad och jag hoppas bara att tvåan inte sticker iväg för högt i procent. Jag spikar.

■■ Dags för det roliga, att plocka ut skrällarna. Hur man har chans att vinna på Stryktipset handlar trots all om hur många, och vilka, låga tecken som åker med på kupongen. Här är två stora underdogs som jag hoppas mycket på:

■■ Match 6 . Preston är ett annat lag som jag tipsade om i veckan. Jag hade dem som skräll till låg procent borta mot West Bromwich och Preston stod för en väldigt bra insats då och var faktiskt det klart bästa laget i 2–0-vinsten. De visade att de trivs med att slå ur underläge som underdogs och fick en perfekt matchbild mot ett för dagen unket WBA. Nu väntar dock en helt annan typ av match där Preston förväntas föra spelet. Det passar betydligt sämre.

Jag har visserligen inte så mycket gott att säga om Bristol City då de haft mycket tur under säsongen. Men de har en förmåga att sprattla till när man minst anar det. Insatsen borta mot Luton i veckan var betydligt bättre än väntat där Bristol inledde klart bäst och skapade en hel del framåt. Framåt finns hög klass i spelare som Weimann och Semenyo som alltid är farliga och kan skapa mål på egen hand. Det här är precis den typ av matcher där The Robins kan skrälla.

Preston ser ut att bli väldigt högt streckat här. Jag tror ettan landar en bra bit över 60% när vi väl närmar oss spelstopp. I jämna The Championship är det nästan aldrig fel att gardera den typen av överstreckade favoriter.

Jag vill på något sätt ha med skrälltvåan till låg procent här, men om det innebär helgardering eller gubben (1/2) får plånboken och storleken på systemet bestämma.

■■ Match 8 . QPR har blivit expert på att hitta uddamålssegrar i jämna matcher. Det har fört klubben upp på en imponerande fjärdeplats i tabellen. Men spelmässigt presteras inget extra. Hemma mot Swansea i veckan blev det 0–0 i en tämligen deppig tillställning där inget lag skapade speciellt mycket. Här saknar QPR fortsatt Målvakten Dieng, navet Chair och anfallaren Gray som alla är på landslagsuppdrag. Att det här gänget nu står i under 1,50 i odds i en ligamatch i The Championship är alldeles för lågt enligt mig.

Det är inget kaxigt gäng som gästar, men Reading har sett klart bättre ut sedan den pinsamma 0–7-torsken mot Fulham. De var bland annat bara fem minuter från att vinna borta mot formstarka Middlesbrough. Fjolårets stora skyttekung Lucas Joao är nu äntligen tillbaka från sin långa skada. I sin första match från start hittade han målet direkt hemma mot Huddersfield förra lördagen i en jämn Hawaii-match som kunde slutat hur som helst (3–4). Men att få Joao tillbaka innebär en självklar boost för gästerna som dessutom fått längre vila, jämfört med QPR som hade vecko-match.

Jag är inte alls förtjust i favoritettan som jag tror kommer landa på nära 75%. Helgardering och jobba storskräll för desperata Reading är ett drag för de stora pengarna.

■■ I övrigt. Efter två tunga segrar mot topplagen Blackburn (2–0) och Bournemouth (1–0) så väljer Hulls turkiska ägare oväntat att sparka tränare McCann. Ny på posten blir istället ägarnas polare Shota Arveladze, som bland annat tränat flera klubbar i den turkiska ligan. Jag är inte helt säker på vad spelartruppen tycker om detta. Hur som helst ser Hull ut att streckas alldeles för högt hemma mot ett i grunden bättre Swansea. I en match med jämna odds går det i skrivande stund att att få tvåan till under 30%.

Då gillar jag verkligen chansspiken på Swansea som sett allt bättre ut på slutet.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Reading (match 8)

Ett övervärderat QPR såg inget vidare ut mot Swansea i veckan och saknar trion Dieng, Chair och Gray som är på landslagsuppdrag. Reading har däremot fått tillbaka sin stora skyttekung Lucas Joao, från ett längre skadeuppehåll, som nätade i sin första match från start senast. En boost för ett desperat Reading.

SPIKEN

Sheffield United (match 13)

Peterborough har inte alls räckt till mot de bättre lagen den senaste tiden. Här är det klasskillnad mot ett Sheffield United som har en överlägsen trupp och dessutom fått behaglig vila i en vecka. Stark tvåa!

DRAGET

Luton (match 3)

Luton har gått väldigt starkt på Kenilworth Road med sju poäng på de tre senaste trots att topplag som Bournemouth och Fulham gästat. Bra chans till fint spelvärde här igen mot ett Blackburn som saknar sin stora målskytt Ben Brereton.