Här är de heta jackpotdragen

Tolv miljoner i jackpot och en klassisk Stryktipskupong med Premier League och The Championship. Att tolv av 13 matcher startar 16.00 förhöjer stämningen ytterligare. Bara match 1 mellan Aston Villa–Manchester United kliver på sent vid 18.30.

Således finns det chans att följa oddsförändringar och startelvor på merparten av matcherna timmen innan spelstopp.

Det är alltid en fördel att lämna in sent för hinna samla in så mycket information som möjligt, särskilt i dessa corona-tider.

Fulham ( match 10 ) och Middlesbrough ( match 8 ) är kupongens största favoriter. Fulham kliver in med det lägsta oddset (drygt 1,20) jag någonsin sett i en Championship-match mitt under brinnande säsong. Ett odds som känns väl nedtryckt med tanke på att Fulhams kross av Reading senast var första vinsten på sex matcher i denna jämna liga. Bristol City stod dessutom upp bra i FA-cupen mot just Fulham förra veckan och löste 0–0 under full tid då. Med det sagt är det så klart ett annat läge med mer ordinarie elvor i ligaspelet, dessutom på bortaplan mot ligans bästa lag.

Ettan är således väldigt trolig och spikas på mindre system. Jagas jackpotmiljoner så kan en gardering ändå vara häftig.

I övrigt finns det en hel del vettiga drag att göra, där det svenska folket hamnar snett. Som vanligt delar jag med mig av mina bästa tankar här:

■■ Match 6 . Kupongens mest iögonfallande felstreckning hittas i match 6. Huddersfield har gått resultatmässigt starkt på slutet med sex raka utan torsk vilket fört upp dem på en play off-plats i den jämna tabellen. Spelmässigt är jag dock inte lika imponerad. The Terriers har varit det sämre laget i flera av de här matcherna och haft en hel del flyt på vägen. Den senaste hemmamatchen mot Blackpool är ett bra exempel där Hudds låg under med 1–2 och hade väldigt svårt att skapa målchanser när gästerna fick ett rött kort. Inte ens med en man såg det speciellt bra ut, men Sorba Thomas lyckades med två mål på fem minuter i slutskedet lösa en otrolig vinst där Hudds förlorade Expected Goals trots en man mer på plan i över en halvtimme. Nu väntar tuffare motstånd än Blackpool när Swansea gästar.

Walesarna har blandat och gett under säsongen, men har en hög högstanivå där unga tränaren Russell Martin implementerat en passningsorienterad modell med högt bollinnehav. När dessa lag möttes i höstas vann Swansea rättvist med 1–0 och släppte in till ett enda skott på mål. På grund av corona är det här lagets första ligamatch på över en månad, så det är ett utvilat gäng med ett nu väldigt positivt truppläge.

Spelbolagen sätter jämna odds i den här matchen och hävdar att det är en helt öppen historia. Det svenska folket håller dock inte med och streckar upp Huddersfield till stora favoriter, i skrivande stund över 50%. Där är tipparna givetvis fel ute.

Just nu är det supervärde på tvåan som är ett riktigt häftigt drag. Den vågade spikar, den modesta spelare X2.

■■ Favoritstpikar? Jodå, det finns ett par som känns bra. Match 4 . Miljardgänget Newcastle stod för en pinsam insats i FA-cupen förra helgen. Kupongens största favorit föll hemma mot League One-gänget Cambridge United med 0–1. Det tror jag att Watford kommer få lida för i den här sexpoängsmatchen. För det är helt klart revanschsugna Skator som kliver ut på St James’ Park för att ge tillbaka till hemmafansen. Vinst i den här otroligt viktiga bottenmatchen skulle helt klart ge förlåtelse. Med Trippier och Wood in i truppen så ökar så klart kvaliteten. Här hemma har det också sett helt okej ut i ligan det senaste där en bra pinne togs mot Manchester United och tre pinnar inkasserades mot Burnley.

Jag har också bortamatchen mot Watford från i höstas i färskt minne där Newcastle var det klart bättre laget och var värda mer (1–1). Nu har Watford dessutom ett betydligt sämre truppläge än då. Ranieri saknar ett helt koppel av spelare. Förutom flera skador, bland annat på viktiga Ismaila Sarr, så är trion Louza, Masina och Troost-Ekong iväg på de Afrikanska Mästerskapen. Det har sett riktigt illa ut för Watford en längre tid. De har nu förlorat sju raka tävlingsmatcher och är på väg att tappa fotfästet.

Jag tycker Newcastle ska ha toppchans mot ett darrigt försvar och spikar favoritettan med god känsla.

■■ Match 8 . Middlesbrough är formstarkast i The Championship med 16 poäng på de sex senaste matcherna. Chris Wilder har gjort underverk med laget sedan han tillträdde som tränare i november. Det står helt klart att en play off-plats är målet. Nyligen plockades Folarin Balogun från Arsenal och Aaron Connolly från Brighton in på lån för att höja konkurrensen i truppen ytterligare. Med spelare som Ikpeazu och Sporar redan i truppen så ser offensiven nu riktigt intressant ut.

Annat läge i Reading som spelar med huvudet under armen för tillfället. 0–7 hemma mot Fulham var ord och inga visor där Reading släppte till något slags rekord i Expected Goals. Fruktansvärt var ordet och frågan är hur stämningen är i truppen. Kontraktet är nu direkt hotat. Den enda ljusglimten senast var att Andy Carroll stod för två urtjusiga mål som dock båda var klar offside. Nu ryktas det dock om att Carroll, vars kontrakt är på väg ut, ska gå vidare i karriären. Burnley är en het kandidat. Jag har väldigt svårt att se Reading vända på den här steken mot ett Middlesbrough som dryper av självförtroende.

Ettan är en okej spik, trots att den ser ut att streckas lite högt.

SKRÄLLEN

Southampton (match 3)

Southampton kommer från flera starka insatser där Brentford krossade i veckan med 4–1. Che Adams var tillbaka från skada där vilket gör offensiven än mer slagkraftig. Wolverhamptons starka försvar till trots så streckas värdarna upp till för stora favoriter i en tippat tight tillställning. Fint skrällvärde på tvåan!

SPIKEN

Newcastle (match 4)

Upp på hästen igen för Newcastle som spelar en av säsongens viktigaste matcher här. Truppen har förstärkts med Trippier och Wood. Hemma mot ett väldigt formsvagt Watford, men mängder av spelare borta, ska Skatorna ha toppchans till vinst i denna sexpoängsmatch. Jag spikar ettan!

DRAGET

Swansea (match 6)

Huddersfield har en fin formrad, men bakom poängen döljer sig en hel del tur. Här övervärderas värdarna mot ett jämbördigt Swansea och streckas upp till stora favoriter i en på förhand helt öppen match. Supervärde på tvåan som är en potentiell chansspik.