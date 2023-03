Givet kryss i match 13? – inte den här gången

Tips-SM rullar in på fjärde veckan. Det innebär fortsatt många ”döda” 64-raders som går tungt på favoriterna utan att slåss om högre summor. En stor jackpot på 16 miljoner på det och det finns en hel del värde att hämta på Stryket denna lördag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 11 . Att som nykomling hänga kvar i The Championship är inte det lättaste. Att utmana om play off-platser är ännu svårare. Under inledningen av 2023 gav sig Sunderland på den sistnämnda uppgiften när The Black Cats bråkade sig in bland topp 6. Tony Mowbrays gäng flög fram med sällan skådad frenesi där rappa lirare som Clarke och Diallo lirkade sig fram tillsammans med anfallsesset Stewart. I FA-cupmatchen mot Fulham ådrog sig skyttekung Stewart dock en skada som mot slutet gjort sig obehagligt påmind för värdarna. Offensiven har inte alls sett lika vass ut och bara en poäng på de tre senaste har inneburit att avståndet till play off numera är uppe i fem poäng. Hur charmerande det än må vara med en nykomling i toppstriden ställer jag mig högst osäker till att Sunderland orkar kravla sig tillbaka.

Stoke hade inför säsongen förhoppningar om att slåss i samma skikt av tabellen, men gästerna har återigen blandat och gett så till den grad att drömmen om en återkomst till Premier League får vänta. I denna enskilda match tror jag med det sagt att tipparna är snett ute när de favoriserar ettan grovt. Tre förluster på de fyra senaste tävlingsmatcherna till trots ska det sägas att Stoke varit väldigt mycket bättre än vad resultaten visar. I 0–1-nederlagen mot Blackpool och Millwall har The Potters kommit upp i totalt 3,0 xG utan att lyckas få bollen i nät. Det är sannerligen ett kvitto på att besökarna har fått igång offensiven. I den senaste bortamatchen slaktades Swansea med 3–1 och när Alex Neils mannar får allt att stämma tillhör högstanivån en ädlare plats i tabellen än den undre halvan. Just Neil lär prioritera denna fight då han ställs mot sin gamla arbetsgivare och sett till Expected Points är detta två jämna lag.

När streckningen säger annat lockas jag av att gå emot. Spelvärdet landar solklart till höger och jag faller pladask för X2.

■■ Match 8 . Jag har inte gjort någon hemlighet att mitt hjärta klappar extra för Luton. En anrik klubb som jobbar med små resurser, en av de minsta budgetarna i The Championship, och i grunden är rätt nöjda med att hänga i andraligan. De senaste säsongerna har väldigt mycket klaffat och i år är The Hatters återigen med i kampen om play off-platser. Laget är väldigt svårslaget och hämtade i veckan upp 0–2 hemma mot Millwall och räddade en pinne i slutminuterna. Jag älskar att spela på Luton när de står som underdogs till låg procent. Som stora överstreckade favoriter blir jag dock inte lika tänd. Luton har en förmåga att tappa poäng när de förväntas vinna. Här väntar dessutom ett motstånd som inte ska underskattas.

Inför säsongen trodde jag Swansea skulle komma föra Luton i tabellen. I grunden är svanarna ett häftigt lag med högt bollinnehav som varit värda mer. Men klubben är helt klart inne i en formsvacka. Med det sagt vänder sånt snabbt i The Championship där lagen tenderar att vara ojämna under det tajta spelschemat. Luton ska vara klara favoriter på Kenilworth Road, men ska enligt oddsen bara vinna den här matchen varannan gång. Svenska folket streckar dock upp ettan betydligt högre än så, 65% i skrivande stund och den siffran kan mycket väl ticka upp ännu högre. 15-20 procentenheter för högt räknar jag med. Då blir ettan plötsligt ett väldigt dåligt streck.

I sina bästa stunder är Swansea ett riktigt bra lag och kan de knyta näven i fickan här så ser jag en jämn match framför mig där gästerna mycket väl kan vinna bollinnehavet. X2 måste prioriteras.

■■ Match 7 . Neil Warnocks återkomst till den engelska fotbollen välkomnade en profil tillbaka i hetluften. 74-åringen har mångårig rutin från att rädda olika lag kvar i The Championship men vad gäller Huddersfield tror jag att magin kan ha försvunnit. The Terriers är inte i närheten av fjolårets höga nivå och de många spelartappen har onekligen försvagat värdarna så det räcker och blir över. Tre tydliga och svidande förluster på de fyra senaste skvallrar om sargat självförtroende och jag tyckte att insatsen mot Burnley (0–4) osade degradering lång väg. Hudds hade 0–3 i brakan redan efter en halvtimme och är de inte med på noterna kan det bli åka av även mot Coventry.

The Sky Blues gjorde en otroligt stark vår i fjol och elva inspelade poäng av de senaste 15 möjliga är en fingervisning om att framtiden är ljus även den här säsongen. Mark Robins har lovat att han ska coacha gästerna i Premier League och med Viktor Gyökeres på topp har svensklaget en anfallare av högsta klass. Coventrys fyra senaste segrar har alla signerats av den robuste strikern som givetvis är en möjlig matchvinnare även mot ett svagt Huddersfield. Det skiljer mil mellan dessa lag sett till xPTS, Hudds är näst sämst i hela serien, och jag tror att Gyökeres och company gör vad som krävs för att haka på kampen om play off-platserna.

Viss överstreckning kan jag leva med. Coventry spikas!

■■ Match 13 . Blir det inte alltid kryss i match 13? Nej, inte den här gången. Birmingham låg i höstas bra till i mittenskiktet av The Championship med viss känning på topp 6. Under vintern har verkligheten dock formats till en paralyserande sådan för ”Blånäsorna” som numera stirrar nedflyttning i vitögat. Sedan uppehållet har blott tre av 13(!) matcher renderat i tre poäng och när de fyra senaste är förluster blir det inte svårt att förstå varför John Eustaces gäng åker till DW Stadium med darrande knäskålar. Rutinerade Troy Deeney kan inte hjälpa gästerna till ett trendbrott då han går skadad, samma visa gäller även för viktiga pjäser som Khadra och Sanderson. Då lutar jag åt att Birmingham får svårt trots att det är ligans sämsta hemmalag som står på andra sidan.

Bara 13 inspelade poäng på 17 matcher i egen borg är ett klent facit för Wigan, men under nye tränaren Maloney har prestationerna tagit kurs i rätt riktning. I de två senaste fighterna framför hemmapubliken har The Latics skrapat ihop fyra poäng där framför allt insatsen mot Norwich (0–0) var imponerande. Värdföreningen vann då xG klart och en likvärdig kamp mot ett svagare Birmingham anser jag ska räcka långt denna lördag. Keane och Fletcher har bra spring i benen som de sargade gästerna får svårt att matcha.

Jag tror att procenten landar okej, runt 45%, på ettan som är en liten smygare på en överlag svårspikad kupong. Wigan får mitt förtroende.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Arsenal (match 2)

Arsenal körde över Everton (4–0) efter noter och inte mycket talar för att Bournemouth får det mindre svettigt på Emirates. The Gunners har guldvittring och borde lösa en ny trepoängare utan större bekymmer. Ettan är en vettig bank som minskar variansen på kupongen.

SKRÄLLEN

Swansea (match 8)

Swansea är inne i en formsvacka men har inte så mycket att förlora längre. I grunden är de betydligt bättre än vad resultaten säger. Luton är bra, men har en tendens att göra sämre insatser som favorit. Här blir ettan grovt överstreckad vilket ger stort spelvärde på skrällen.

DRAGET

Stoke (match 11)

Stoke har inte haft Fru Fortuna med sig mot slutet men gästerna kan samtidigt luta sig mot mer än godkända prestationer, framför allt offensivt där mängder av chanser skapats. Mot ett övervärderat Sunderland anar jag ett trendbrott för gästerna. Spelvärda X2 är kupongens kanske trevligaste drag.