Garderingstvång på Fulham – favorit i fara

Förutom världens äldsta klubblagsturnering finns även bidrag från The Championship och League One med i den 13 bitar stora tårtan. I den engelska andraligan hittar jag bland annat ett sunt singelstreck.

Efter två veckor med riktigt svåra och jämnstreckade kuponger så ser denna lördag enklare ut. Då en hel handfull klara oddsfavoriter ställs ut. Den stora utmaningen blir att hitta skrällarna och att möjligen våga chansa bort någon av de stora favoriterna. Då riskerar du inte att betala för rader som knappt ger pengarna tillbaka.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 8. Luton hade inte jättemycket av säga till om när Southampton letade ersättare till sparkade Ralph Hassenhüttl. Nathan Jones försvann från ”Hattmakarnas” tränarbänk och in kom istället Rob Edwards efter en misslyckad sejour i Watford. 40-åringen har med det sagt upplevt en personlig renässans hos värdarna som ser ut att kunna kriga om en playoff-plats även denna säsong. Förra helgens 2-0-seger mot Wigan var helt i sin ordning efter att speciella målskyttarna Cornick och Adebayo stått för varsin balja. Tillsammans med högkaratige nyförvärvet, tillika nya skyttekungen, Morris är det en duo som ska kunna trivas med tillvaron även mot Grimsby Town från League Two. Gästerna bedriver en anonym tillvaro i den engelska fjärdeligan och den stora temposkillnaden tror jag blir påtaglig på Kenilworth Road. Grimsby har gjort det bra som tagit sig förbi lag som Plymouth och Burton på sin väg hit, men här väntar en opponent av helt anna dignitet.

Även om ettan streckas hårt är det en spik jag är beredd att hålla i handen. Bättre skrällägen finns på annat håll.

■■ Match 12. Efter fyra raka segrar i ligaspelet tog det roliga slut för Middlesbrough. 0-2 i baken mot Sunderland var en tung smäll i jakten på den absoluta toppstriden men jag vill snabbt föra till protokollet att Boro stupade mycket på grund av Frys utvisning. Med fulltalig personal på banan hade resultatet mycket väl kunnat vara ett annat och jag är inte bekymrad över att Carricks gäng ska komma upp i nivå trots att mittbacken saknas mot Watford. Spelmässigt är de rödvita i min bok ett snäpp bättre än gästerna som inte ser särskilt imponerande ut under Slaven Bilic ledning. The Hornets har överpresterat både xPTS och xG sedan i höstas och nivån behöver höjas om de gulsvarta ämnar behålla sin playoff-plats hela vägen in i mål. Jag tror dock att det blir tufft att stå emot på Riverside Stadium. Boro har en spetsig trupp där spelare som Akpom, Crooks och McGree sticker ut och jag ser det inte som omöjligt att någon av dessa herrar ordnar segersång i omklädningsrummet efter 90 minuter. Watford har bara vunnit fem av 14 bortamatcher och bättrar inte på skörden denna lördag heller.

Med tanke på hur tabellen ser ut så har jag förhoppningar om att ettan stannar runt 50% och blir en vettig komplementspik till några större oddsfavoriter.

■■ Match 9. Sheffield Wednesday är ytterligare en av de större oddsfavoriterna som står i runt 1,45 i odds. Några av dessa måste som sagt ryka för att det ska bli någon utdelning att tala om denna lördag. Det intressanta i kråksången är att onsdagslaget så sent som i lördags tog emot just Fleetwood här hemma i ligan. Då lyckades Sheffield W komma undan med andan i halsen och en 1-0-seger. Visserligen missade värdarna en straff i den 95:e minuten, men bortsett den så var det helt jämnt både sett till xG och bollinnehav. Det såg liknande ut när Fleetwood spelade hemma i december där Sheffield W till sist lyckades vända 0-1 till uddamålsvinst efter att lillebror Shaun Rooney dragit rött kort. Med tanke på hur jämna matcherna har varit spelmässigt mellan två lag som spelar i samma liga så känns det hårt att räkna bort Fleetwood när det nu vankas cupmatch. Sheffield W är det topplag i League One som sprungit bäst sett till den underliggande statistiken. Deras styrka har varit att komma vinnande ur jämna matcher, men det är en bräcklig styrka i enskilda cupdrabbningar. Fleetwood ligger deppigt till på den nedre halvan i ligan, men ska kunna lösa kontraktet utan problem. FA-cupen bör således prioriteras högt. Förra rundan slog man ut meriterat motstånd när Championship-gänget QPR lades på rygg. Tidigare under säsongen har gästerna visat att de en bra dag kan stå upp mot alla lag i den här serien där poäng togs borta mot topplaget Ipswich, bland annat.

När ettan nu lär streckas över 70% så är jag således inte sen på att hoppas på just en sån där ”bra dag” för Fleetwood. Alla tecken plitas ner där X2 rensar riktigt fint.

■■ Match 3. Fulham har tagit återkomsten till Premier League vid hornen och gasat sig hela vägen upp till den övre halvan. Marco Silva och dennes adepter förtjänar beröm för sin bedrift och orädda spelstil men i sann nykomlingsanda har The Cottagers fått med sig fler poäng än vad prestationerna förtjänat. Efter två raka förluster utan nätrassel ser det dock ut som att vinden har vänt. Värdarna hade svårt att ta sig till högkaratiga målchanser i derbyförlusten mot Tottenham där dessutom målkungen Mitrovic tvingades utgå med en befarad skada. Jag tror inte att serben riskeras i FA-cupen denna lördag. Utan honom tappar Fulham i slagstyrka och jag vill slå ett rejält slag för Sunderlands skrällchans. The Black Cats gör det i sin tur väldigt bra som nykomlingar i The Championship där framför allt offensiven är en intressant sådan. Ross Stewart är en av ligans absolut bästa anfallare och tillsammans med Manchester United-lånet Diallo bildar strikern en sylvass duo längst fram. Mot ett inte sällan framtungt Fulham ska Netflix-laget kunna trivas med tillvaron. Jag vädrar en cupknall lång väg vid Themsen där den spelvärda högersidan är en lockande inledning. Ettan behövs inte förrän på större system.

SPIKEN

Manchester United (match 1)

På vissa ställen ska man inte göra det svårare än vad det är. Monumental klasskillnad råder på Old Trafford där ett Manchester United med medvind städar av Reading även om Erik ten Hag väljer att ställa en roterad startelva på benen. Given etta.

SKRÄLLEN

Fleetwood (match 9)

Fleetwood har förtjänat mer än vad de fått med sig mot Sheffield Wednesday och jag stänger inte dörren för retroaktiv utdelning i FA-cupen. X2 är kittlande skrälltecken som får plats.

FAVORIT I FARA

Fulham (match 3)

Fulham har överpresterat Expected Points i Premier League och när storstjärnan Mitrovic ser ut att missa mötet med Sunderland drar jag öronen åt mig. Den betrodda ettan är en favorit i fara på Craven Cottage. Garderingstvång!