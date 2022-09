Fulham ett miljondrag i ovisst London-derby

Höstens bästa Stryktipsrunda är här med 13 miljoner i jackpot och bra skrällchanser nästan hela vägen över. Sju matcher från Premier League och sex från The Championship är det som gäller där kvällsdrabbningen mellan Aston Villa–Manchester City (match 1) erbjuder kupongens troligaste spik.

Övriga stora PL-favoriter som Chelsea ( match 3 ) och Tottenham ( match 4 ) känner jag mig dock inte alls lika säker på mot kapabelt motstånd, särskilt när det vankas Champions League-spel runt hörnet. Kan det skrälla här så finns det stora pengar i sikte.

Här är mina tidiga tankar och drag i övrigt:

■■ Match 4 . Det svenska folket gillar Tottenham, så är det bara. En av anledningarna heter Dejan Kulusevski. Svensken fortsätter göra det riktigt bra i Spurs ihop med sina bästa lekkamrater Kane och Son. Att den trion kan stå för briljans och individuell kvalitet är också anledning till att Tottenham har fått en poängmässigt bra start på säsongen. Tyvärr har spelet i övrigt inte nått några högre nivåer. Vinsten hemma mot Wolverhampton var en helt jämn match där Wolves faktiskt skapade mest och bäst i den första halvleken och Spurs kom undan med blotta förskräckelsen genom ett Kane-mål (1–0). Borta mot West Ham senast såg vi något liknande där West Ham var väl så bra och förtjänade sin pinne (1–1). Tottenham kommer långt på sin vassa spets, men det blir en farlig favorit att hålla i handen om de inte kan dominera matcher spelmässigt också.

Här väntar en riktigt tuff nöt i årets klart bästa nykomling, Fulham. Gästerna har hållit ihop spelet över förväntan och stått upp i samtliga matcher hittills. Enda förlusten kom borta mot fullpoängaren Arsenal där Mitrovic gav Fulham ledningen i den andra halvleken, men föll i slutminuterna. Många tvivlade på om Mitrovic faktiskt skulle kunna steppa upp även i Premier League, men efter fem mål på de fem första omgångarna finns det inget att tvivla på längre. Tottenham är den näst största favoriten på kupongen efter Manchester City, men jag är övertygad om att vi kommer få se en mycket jämnare match än vad både procent och odds säger.

Att spika den här favoritettan över 70% är inte aktuellt för mig. Alla tecken och jaga storskräll blir min rek.

■■ Match 5 . Newcastle gjorde en riktigt bra match borta mot Liverpool och var sekunder från en pinne på Anfield. Alexander Isak fick dessutom en flygande start på sin karriär som skata. Svensken gjorde 1–0 genom ett klassavslut och gjorde även ett rasande vackert 2–0-mål som dock dömdes bort för en knapp offside. Tipparna gillar Newcastle när de vänder hem till St James’ Park, men jag är inte så säker på att det blir någon räkmacka till tre poäng. Två offensiva centralfigurer, Wilson och Saint-Maximin är fortsatt skadade och lagets kanske bästa spelare, Bruno Guimaraes, har missat de två senaste matcherna och är fortfarande ett osäkert kort. Och det är som vi brukar säga i Stryktipspodden. Det är svårt att vinna fotbollsmatcher. Här förväntas Newcastle inte ens vinna varannan match hemma mot Crystal Palace, men är redan uppe och snurrar runt 60%.

Det gästande kristallpalatset har dessutom blivit ett väldigt svårspelat lag under Patrick Vieira, framför allt har fransmannen utvecklat det offensiva spelet. Även om det inte räckte hela vägen så hade ändå CP 2–0 borta mot Manchester City när över halva matchen var spelad. Framåt finns flera spelare som kan avgöra matcher på egen, där framför allt Zaha är livsfarlig när han har dagen. Jag vill således inte räkna bort gästerna här där de kan spela utan press mot ett Newcastle med skadebekymmer.

För den vågade är det ett bra läge att chansa bort den överstreckade ettan här och gå för spelvärda X2 som är favorit att sitta. Tvåan till runt 20% rensar fint.

■■ Match 1 . Ska man ha råd att gardera favoriter som Chelsea och Tottenham så krävs det att man hittar någon säker spik att falla tillbaka på och minskar variansen. Ibland är det helt rätt att inte krångla till det. Det råder ingen tvekan om att Manchester City är laget att slå i Premier League den här säsongen. I Haaland har Guardiola fått in ett annat sorts vapen mot vad som funnits i arsenalen tidigare. Rekordmannen har nu målat nio gånger på fem matcher och stått för äkta hattrick i två raka halvlekar mot Crystal Palace och senast mot Nottingham. Att inte alltid behöva spela sig fram till mållinjen utan kunna skicka in bollar i straffområdet som norrmannen stångar in med alla möjliga kroppsdelar ger så klart en extra dimension. City liknar allt mer den maskin de kan vara i sina bästa stunder.

Det samma kan man knappast anklaga Aston Villa för. Sett till det i grunden vettiga spelarmaterialet så har Villas inledning på säsongen varit usel. I veckan blev de utspelade borta mot Arsenal och ska vara glada att förlusten stannade vid en boll. Det ger fyra torsk på fem matcher där enda vinsten kom hemma i en jämn match mot mediokra Everton. Framför allt kommer Villa till alldeles för få chanser framåt och får inte Gerrard fason på spelet inom en snar framtid så luktar det arbetsförmedling lång väg. Jag tror fortsatt Villa kan ha höga höjder i sig i enskilda matcher, men just nu känns det inte som att de kan stå upp mot världens just nu kanske bästa klubblag.

Jag bankspikar tvåan då det dessutom går att säkra upp vinst på oddset, genom att lira 1X, om man sitter med full pott till den här kvällsmatchen.

■■ Match 2 . Precis som i fjol fortsätter Leeds ha otur med skador. Senast var det Rodrigo som fick utgå och är borta runt en månad. Knappast vad Jesse Marsch behövde då spanjoren varit lagets bästa offensiva spelare med sina fyra mål. Utöver honom finns bland annat Dallas, Ayling på skadelistan och även lagkapten Cooper har haft problem och bara spelat 45 minuter hittills denna säsong. Bamford fick i alla fall 15 minuters speltid senast i 1-1-matchen mot Everton, efter tre missade matcher, men är knappast redo för 90 minuter. Leeds har haft en positiv inledning, men jag tror verkligheten kommer att komma ikapp vad det lider. Sett till Expected Points har de trots allt fått med sig dubbelt så många många mot vad de varit värda enligt den statistiken.

Tvärtom för Brentford som borde stått på nio pinnar, men fått nöja sig med sex. Bara en torsk dock och jag imponeras av London-klubben som visar stor moral och aldrig ger upp. Det har gjort att flera underlägen hämtats upp. Senast i slutminuterna borta mot Crystal Palace där ”Bina” fick med sig en rättvis pinne. Det är dock på hemmaplan de kommit upp i sina högsta höjder. 4–0 mot Manchester United var en häftig överkörning och nu ser Pontus Jansson ut att vara tillbaka efter skada. Det gör att Thomas Frank kan ställa upp med en så gott som ordinarie elva.

På en kupong med få spikalternativ som inte streckas högt är Brentford ett häftigt drag som jag gillar. Runt 45% tycker jag spikettan är spelvärd.

• • •

• • •

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Haaland är världens bästa anfallare för tillfället och Manchester City ser ruggigt fint ut. Det kan man inte säga om Aston Villa som inte alls får ihop det för tillfället och blev utspelade mot Arsenal i veckan. Stark tvåa.

SKRÄLLEN

Fulham (match 4)

Tottenham har en helt okej poängskörd, men spelmässigt förlitar sig Spurs alldeles för mycket på individuella prestationer av Kane, Son och Kulusevski. Jag tror på en mycket jämnare match än strecken säger mot ett bra Fulham med en Mitrovic i högform.

FAVORIT I FARA

Newcastle (match 5)

Newcastle gör det bra, men blir för stora favoriter hemma mot ett kompetent Crystal Palace. Skatorna har dessutom fortsatta skadebekymmer då Wilson och Saint-Maximin missar matchen medan Bruno Guimaraes är ett fortsatt frågetecken. Spelvärdet ligger på X2.