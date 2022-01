Försvarsstarkt Wolves en pålitlig jackpotspik

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

BÄSTA SPIKARNA

Stabilt Wolves en bra favorit

3. WOLVERHAMPTON–SOUTHAMPTON 1

Southampton har haft problem med bortaspelet hela säsongen. Gästerna står kvar på två bortasegrar i ligan. Nu ställs man mot ett Wolverhampton som släppt in näst minst mål av samtliga lag i serien. Endast City har ett bättre facit när det kommer till insläppta mål. Spiketta!

Passande uppgift för Benitez och Everton

5. NORWICH–EVERTON 2

Det här är en nyckelmatch för Benitez Everton om man vill undvika nedflyttningsstriden. Skadeläget ser avsevärt mycket bättre ut och Norwich erbjuder inte det bästa motståndet. Gästerna behöver gå för tre poäng på lördag.

Allt talar för jämn och målsnål match

9. MILLWALL–NOTTINGHAM X

Båda lagen befinner sig på den övre halvan av tabellen mycket tack vare deras fina defensiv. Det är välorganiserat och väldigt lite risktagande från något av lagen. Man är också jämnt matchade om man ser till kvalité. Jag tror att vi får se en målsnål tillställning med få målchanser.

SKRÄLLDRAGEN

Aston Villa kan få snabb revansch

1. ASTON VILLA–MANCHESTER UNITED 12

United har blivit lite rakare i sitt spel sedan Rangnick tog över men presspelet fungerar inte. Spelarna pressar sporadiskt och inte unisont som krävs för att det ska fungera. Villa fortsätter att se riktigt bra ut under Gerrard och får ytterligare förstärkning på transferfronten, värde!

Har kapacitet att ta poäng mot de flesta lag

2. BURNLEY–LEICESTER 1X2

Burnley har flera svaga resultat i ryggen men senaste två månaderna har man plockat poäng av Chelsea, Wolverhampton och West Ham. Det finns kapacitet hos hemmalaget och med skadorna hos Leicester känns tvåan långt ifrån given. Det kommer finnas värde i ettan.

80% i The Championship är alldeles för mycket

10. FULHAM–BRISTOL CITY 1X2

Fulham är och ska vara stor favorit inför det här mötet men man blir troligtvis kupongens största favorit. Det är aldrig tacksamt att spika en favorit i The Championship till över 80% och där ser vi ut att landa – helgardering!

MATCH FÖR MATCH

1. Aston Villa - Manchester United 1

Lagen möttes i cupen tidigare under veckan. Då gick United vinnande ur striden utan att övertyga. Villa var det bättre laget större delen av matchen och skapade också flest målchanser. Villa hade två bortdömda mål och en ribbträff. Nu får man in nyförvärvet Coutinho på mittfältet som bidrar med extra spets.

2. Burnley - Leicester 2

Leicester vann enkelt mot Watford i cupen medan Burnley åkte ut hemma mot Huddersfield trots att man mönstrade en stark elva. Man ska dock komma ihåg att Leicester saknar tolv spelare inför helgens match. Vardy är det mest noterbara tappet och hans ersättare Iheanacho är borta på afrikanska mästerskapen.

3. Wolverhampton - Southampton 1

Wolverhampton tog sig enkelt vidare i cupen mot Sheffield United trots att man roterade på flera positioner i startelvan. I ligamatcherna inför plockade laget poäng mot både United och Chelsea. Wolverhampton har visat under säsongen att man har ett spel som kan bära långt. Deras defensiv är klasser bättre än Southamptons.

4. Newcastle - Watford 1

Newcastle fick skämmas efter uttåget ur cupen mot Cambridge. Laget lyckades inte förvalta sitt stora spelövertag och fick se besegrat. Watford gjorde det inte mycket bättre mot Leicester men då valde man att rotera laget. Newcastle saknar Hayden, Wilson, Fernandez, Lewis och Manquillo inför mötet. Framförallt tappet av Wilson väger tungt för offensiven.

5. Norwich - Everton 2

Chanserna för Norwich att klara ett nytt kontrakt minskar för varje omgång. Kanariefåglarna har inte plockat en poäng i ligan sedan slutet av november. Hemmalaget saknar Gilmour, Normann, Zimmermann och Rupp. Cantwell är osäker till spel med sjukdom. Everton har viktiga duon Mina och Richarlison på skadelistan.

6. Huddersfield - Swansea 1

Swansea har inte fått spelet att lyfta den här säsongen. Klubben är fast förankrad på den undre halvan och har fyra raka förluster inför helgens match. Man valde att matcha så gott som bästa laget mot Southampton i cupen och det räckte till förlängning men inte mer än så. Huddersfield är obesegrat i sina sju senaste matcher. Vallejo saknas hos hemmalaget.

7. Derby - Sheffield United 2

Bielik och Buchanan är skadade för Derby. Sheffield får klara sig utan Guedioura, Olsen och O’Connell. Tappet av Olsen ska inte spela så stor roll då Foderingham axlat rollen som förstamålvakt med bravur. The Blades kommer in till mötet med fyra raka segrar och siktar mot play off innan säsongen är slut. Kvalitetsmässigt är Sheffield ett bättre lag än Derby.

8. Middlesbrough - Reading 1

Tränarbytet under hösten gav till slut önskad effekt för Middlesbrough. Klubben har en förlust på sina tio senaste matcher och har vunnit sex av sina sju senaste. Readings formrad är inte riktigt lika rolig läsning. Gästerna har en profilstark trupp men har inte fått spelet att fungera. Defensiven ser stundtals riktigt svag ut. Matchen streckas från vänster.

9. Millwall - Nottingham X

Ballard, Leonard och Mahoney återfinns på skadelistan för Millwall. Nottingham har den brasilianske mittbacken Rodrigo Ely borta samt försvararen Lowe. Nottingham har gått starkt den senaste tiden och slog ut Arsenal ur cupen förra helgen. Här ställs man dock mot ett väldigt hemmastarkt Millwall som är defensivt stabilt.

10. Fulham - Bristol City 1

Fulham har chansen att återta serieledningen igen från Bournemouth vid seger. Fulham visade vad man är kapabelt till när laget körde över Reading med 7–0 förra omgången. Ketchupeffekten var tydlig efter sex raka matcher utan en seger. Ettan kommer med största sannolikhet att bli den stora favoriten på kupongen.

11. Peterborough - Coventry 2

Peterborough gör det bra med den truppen men i slutändan har jag svårt att se hur laget ska klara sig kvar i serien. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med talang i truppen. Coventry däremot tog en moralhöjande viktoria mot Derby i cupen och har kvalité nog för att åtminstone utmana om en play off-plats. Hemmalaget har fortsatt Marriott borta. Coventry får utgångstipset.

12. Preston - Birmingham 1

Birmingham får inte spelet att stämma. Spelarmaterialet finns där för att befinna sig betydligt högre upp i tabellen. Under inledningen av säsongen såg åtminstone spelet bra ut även om man inte fick någon vidare utdelning. Nu ser det idélöst och stundtals passivt ut. Preston går in till matchen med högt självförtroende efter segrar mot Barnsley och Stoke – öppet!

13. Queens PR - West Bromwich 1

Det här är kanske den mest intressanta matchen från The Championship på kupongen. Det är två lag som aspirerar om att gå upp den här säsongen. Båda har rustat truppen ytterligare under januari för att kunna utmana om uppflyttning. McCallum och de Wijs saknas för QPR. WBA har Zohore, Snodgrass, Bryan och O’Shea borta med skador. Lutar åt West Bromwich.