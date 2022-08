Förstärkt Forest ett spännande skrälldrag

Varken Manchester City eller Liverpool finns med på lördagens Stryktips. Ingen 1,10-1,20-oddsare på kupongen således, vilket öppnar upp det hela. Däremot ett Arsenal ( match 1 ) som är stor favorit borta mot nykomlingen Bournemouth. Frågan är om de blir för stor? Det återstår att se framåt spelstopp när procenten satt sig.

Fem Premier League-matcher följs upp av The Championship där det vankas uppskjutet i Coventry (match 7) då planen inte håller måttet för tillfället. Coventry–Huddersfield kommer lottas med fördelningen 50-27-23. Här kan det finnas värde på ettan om den hamnar under 50% då tipparna ogärna ryker på lotten. Vågar du spika då? Spelteoretiskt är det inte fel då det går att spara tecken till skrällar på andra håll.

Här är mina tidiga tankar och drag i övrigt:

■■ Match 10 . Middlesbrough har fått en tung start på säsongen med noll vinster på de fyra första omgångarna. Insatserna har det dock inte varit något större fel på och det har trots allt bara blivit en förlust. Sanningen att säga har Boro skapat mest i alla fyra matcher och vunnit xG. Den första segern väntar således runt hörnet, varför inte redan denna lördag.

Ojämna Reading ska vara ett passande motstånd. The Royals blev visserligen första lag att slå Blackburn, men 3–0 speglade knappast matchbilden i veckomatchen och Blackburn är ett överskattat gäng som kommer sjunka i tabellen vad det lider. Totalt sett tror jag inte att ett spretigt Reading kommer kunna hålla ihop försvaret ännu en match. Vi minns hur det såg ut förra helgen när det blev torsk med 0–4 mot nykomlingen Rotherham. Ett plus att Lucas Joao fick sina första minuter för säsongen när han hoppade in sista 20 senast och målade direkt. Skyttekungen är dock inte redo för 90 minuter och inleder antagligen på bänken igen.

Middlesbrough har en bättre grund att stå på och är totalt sett det vassare laget. Efter den poängmässigt knackiga starten och Readings färska vinst ser det ut som att det svenska folket streckar gästerna sparsamt.

Landar tvåan runt 40%, som den ser ut att göra, så är det en väldigt fin värdespik.

■■ Match 12 . Blackburn kom, som sagt, ner på jorden i onsdags när det blev stortorsk mot ett rätt mediokert Reading. Jon Dahl Tomasson höll på att bli tidigt kultförklarad som ny tränare efter tre raka vinster, men som jag nämnde redan i veckans Topptips-analys så var det bara en tidsfråga innan det skulle vända. Det går inte att göra mål på i stort sett varje skott på mål hur länge som helst. Dagarna effektiviteten inte är så när som på hundraprocentig skapar Blackburn inte tillräckligt med chanser för att vinna på löpande band.

Nu väntar en än tuffare bortamatch än tidigare i veckan när Sheffield United tar emot på Bramall Lane. Här har The Blades inlett med två raka vinster och kommer, precis som i fjol, vara med och slåss i toppen. Nyförvärvet, Anel Ahmedhodzic, hade en fin kväll i veckan när Malmös gamle mittback gjorde både mål och assist i vinsten mot Sunderland. Även om veckans insats kanske inte var den bästa så håller jag Sheffield U högt framför hemmafansen. Med tanke på att Blackburn fortsatt toppar den unga tabellen så lär de få lite väl många streck på sig.

Då jag tror att Tomassons smekmånad är över och att andra raka torsken är att vänta blir ettan en finfin spik att bygga kupongen runt.

■■ Match 3 . Everton hade stora skadeproblem i fjol och olyckorna fortsätter strömma in för Frank Lampard. Calvert-Lewin är fortsatt borta flera veckor och tunga pjäser som Gomes, Mina och Doucoure ser alla ut att vara out till helgen. Dessutom är Townsend och Godfrey långtidsskadade. The Toffees har inlett med två raka torsk vilket gör att det direkt är lite kniven mot strupen när nykomlingen Nottingham gästar. Stor press i kombination med jobbigt truppläge är ingen bra kombo.

Nottingham har inte legat på latsidan inför säsongen och har jobbat in mängder av spelare, som Jesse Lingard och Dean Henderson. Tidigare i veckan fylldes dock förråden på ytterligare. Remo Freuler från Atalanta ska gå rakt in i elvan och Emmanuel Dennis (tio mål för Watford i PL i fjol) samt Cheikhou Kouyate (Crystal Palace) håller bra PL-nivå. Frågan är bara hur lång tid det tar för tränare Steve Cooper att spela ihop laget. Insatserna hittills har varit långt ifrån några topprestationer, men tre poäng hemma mot West Ham senast gav ändå luft under vingarna. Kommer Sherifferna upp i nivå är de knappast chanslösa på Goodison Park heller.

Ett Everton med skadebekymmer är inte en favorit jag vill hålla i handen när de dessutom ser ut att bli överstreckade. Alla tecken.

■■ Match 9 . QPR hade en stor portion som lyckades vinna hemma mot Middlesbrough

(3–2). Det är klubbens enda seger hittills. Borta mot Sunderland krävdes två mål i slutminuterna för att lösa en pinne och senast hemma mot mediokra Blackpool såg det bedrövligt ut där det blev en rättvis torsk. QPR avslutade förra säsongen uselt och den här har inletts på liknande sätt. Viktige Chris Willock, målskytt i premiären, närmar sig en återkomst efter att ha missat tre matcher på grund av skada. Men han lär inte vara aktuell för annat än en bänkplats.

Rotherham var tippat i den absoluta botten av The Championship, men har överraskat positivt. De kommer högst troligt att få slåss om kontraktet, men det är inte sällan nykomlingar flyger i början på säsongerna när enbart adrenalinet räcker en bra bit. Fem poäng och bara ett insläppt mål på tre matcher är starka papper. 4–0 hemma mot Reading var så klart toppen på kakan, men att hålla nolla borta mot starka Preston är också en styrka. Rotherham, med en för dagen storspelande Viktor Johansson i mål, mår helt enkelt bra för stunden och är svårslagna.

I skrivande stund streckas QPR upp till 55%, vilket är tio procentenheter för högt. Det skulle inte, trots lagens båda inledningar, inte förvåna om den procenten stiger ytterligare. Jag är redo att chansa bort den här dåliga favoriten helt och strecka spelvärda X2.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Sheffield United (match 12)

Bortamatch på Bramall Lane är en av säsongens svåraste matcher för alla lag. Sheffield U har inlett med två segrar här och Blackburn kom äntligen ner på jorden senast mot Reading. Här tror jag andra raka torsken kommer mot ett bättre lag. Bra spiketta.

SKRÄLLEN

Rotherham (match 9)

QPR stod för en bedrövlig insats hemma mot Blackpool senast (0-1). Här väntar en liknande uppgift mot en nykomling med stort självförtroende. Rotherham är fortsatt obesegrade med en målskillnad på 5-1 efter tre omgångar. Har bra chans till nya poäng här.

FAVORIT I FARA

Everton (match 3)

Målgöraren Calvert-Lewin är återigen skadad för Everton och han är tyvärr inte den enda viktiga spelaren som sitter på skadelistan. Nottingham fortsätter värva in PL-kompetens, fick luft under vingarna med vinsten senast och kommer bli bättre för varje match. Ett skadedrabbat Everton får se upp.