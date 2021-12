Formstarkt Hammers en häftig chansspik

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det nya året inleds med en jackpot på 16 miljoner på Stryktipset. Med en kupong som ser klart öppen ut, utan gigantiska oddsfavoriter, så finns det absolut chans på hög utdelning.

Svenska Spel gör vad de kan för att minska riskerna för lottade matcher. Den här kupongen har därför delats upp på två dagar för att inte behöva plocka matcher från osäkra League One, som fick flera matcher inställda på veckans Europatips. Således är det bara fyra av matcherna på kupongen som spelas under lördagen, resten på söndag. Tio drabbningar från Premier League och The Championship inleder. En ögonbrynshöjare är att kupongen avslutas med tre matcher från La Liga.

Men trots förändringarna och sent släpp av kupongen (12.00 i torsdags) så har det redan letat sig in en inställd tillställning. Match 2 mellan Leicester och Norwich kommer att lottas med fördelningen 64-21-15.

Här är mina tidiga drag:

■■ Vi börjar med spikarna. Match 1 . Kupongen inleder med en intressant tillställning, tillika anonymt Londonderby. Crystal Palace och West Ham har båda haft positiva säsonger i stort och här förväntas det blir tämligen jämnstreckat. För att ha råd med skrällar på annat håll är det ett perfekt läge att välja sida. Crystal Palace har sett lite tröttare ut på slutet, även om det blev en komfortabel 3–0-vinst hemma mot Norwich senast. Där fick CP dock en tveksam straff tidigt i matchen som gjorde att Norwich matchplan sattes ur bruk och gästerna hade en kall elva och var, som vanligt, under isen. Så den vinsten säger inte speciellt mycket. Innan dess tung torsk borta mot Tottenham (0–3). Zaha kommer visserligen tillbaka från avstängning, men stjärnan är lynnig och varierar i prestationerna. Mittbacken Joachim Andersen skadade sig dock senast och är out, ett stort avbräck defensivt. Dessutom vilar coronaspöket över CP som bland annat saknade vasse Gallagher senast.

West Ham visade mot Watford att det inte går att snacka om formsvacka längre för The Hammars. 4–1 och klasskillnad där. Dessutom utan sin viktigaste spelare Declan Rice som nu kliver in utvilad på mitten igen efter avstängning. Här tror jag lagkaptenen och Soucek kommer att vinna mittfältet. Tunge Antonio ihop med spelare som Bowen och Benrahma kommer få sina chanser.

West Ham ska vara tydlig favorit i det här mötet, så när matchen i skrivande stund streckas helt jämnt är tvåan en fräck värdespik under 40%.

■■ Match 3 . Efter Norwich rankar jag Watford som Premier Leagues sämsta lag. Jag hade en del förhoppningar om att de efter en längre vila skulle kunna stå upp hemma mot ett lite formsvagt West Ham senast, men Watford hade inte en chans. Ranieris gäng blev faktiskt helt överkörda och 1–4 hade kunnat vara större siffror. Defensivt har det sett virrigt ut hela säsongen och framåt är stjärnan Sarr alltjämt skadad.

Bättre trend hos Tottenham som under mästartränaren Antonio Conte bara ser bättre och bättre ut. Spurs har fått tydligare linjer i spelet och Harry Kane börjar bli sitt gamla jag igen. Conte har ännu inte förlorat med Tottenham i Premier League. Visst borde det ha blivit ytterligare en trea senast borta mot Southampton (1–1) när Spurs fick spela med en man mer i över en halvlek, men totalt sett är formen god och truppläget lovande. Nu väntar Londonderby och jag har väldigt svårt att se detta stappliga Watford stå emot ett nytänt Tottenham med firma Kane/Son i fören.

Håller sig tvåan runt 65% är det en spik att luta sig emot.

■■ Match 8 . Det såg nästan ut som om Burnley vaskade bortamatchen mot Man United i torsdags. Underläge 0–3 efter 35 minuter och en matchplan som var väl offensiv för Burnleys bästa gick inte att hämta sig ifrån. Jag är övertygad om att Sean Dyche har en bättre plan för den här viktiga bortamatchen mot bottenkollegan Leeds. Det är i såna här matchen Burnley måste ta poäng för att rädda kontraktet. Fyra spelare var out med Covid mot United (Pope, Rodriguez, Brownhill och Long). Den sistnämnda har dock inte lirat en enda match denna säsong och Rodriguez har för det mesta inlett matcherna på bänken. Truppläget ser således ändå överkomlig ut, framför allt om Cornet nu kan komma tillbaka i spel vilket det finns hopp för.

Leeds har haft stora problem med skador och kommer återigen sakna viktiga kuggar som lagkapten Cooper och landslagsman Phillips. Totalt sett kan upp emot tio spelare vara out i hemmalaget där skyttekung Bamford testas sent. Med tanke på hur svaga Leeds varit den här säsongen så är det således hål i huvudet att gå hårt på den överstreckade ettan. 60% borde snarare vara 45% på favoriten.

Jag går för spelvärdet här och spelar X2.

■■ Match 12 . Real Madrid ser ut att bli en stor och överstreckad favorit. Detta trots att Marängerna inte blir av med corona-smittan i truppen. Senast i raden är testa positivt är Vinícius Júnior och Courtois som båda missar detta Madrid-derby. Alaba är dessutom fortsatt skadad. Real har annars en riktigt fint säsong i ryggen, men över 70% är jag inte så sugen på att ge dem mitt förtroende mot ett tight Getafe.

Hemmalaget hade en usel inledning på säsongen, men har hittat tillbaka framför allt defensivt efter tränarbytet till Sánchez Flores. Bara en torsk på de åtta senaste i ligan, noll förluster på de senaste fem och tre raka hemmamatcher utan insläppt mål är positiva siffror som ger råg i ryggen. Mittbacken Djené Dakonam är tyvärr avstängd här, men å andra sidan ser Mata ut att vara tillbaka i offensiven och kan ge Ünal bra hjälp på topp.

Derbyn lever ofta sina egna liv och mot slutet av kupongen har folk ofta få tecken kvar att jobba med vilket kommer göra tvåan rejält överstreckad. Den borde inte ligga över 60%, men kommer hamna 10-15% över det.

Då smaskar jag på alla tecken och hoppas på en knall i Madrid.

SKRÄLLEN

Getafe (match 12)

Getafe har höjt sig rejält de senaste veckorna och har stadgat upp defensiven. Fem raka matcher utan förlust nu. Här tror jag att de kommer stå upp bättre än vad tipparna tror mot storebror Real i detta Madrid-derby. Tvåan övervärderas rejält och bör garderas.

SPIKEN

Tottenham (match 3)

Watford blev utspelade mot West Ham senast och såg inte alls bra ut. Får inte alls till defensiven och Sarr saknas fortsatt på topp. Tottenham ser å sina sida allt bättre ut under Conte. Firma Kane/Son kommer inte gå mållösa på Vicarage Road. Stabil tvåa.

DRAGET

West Ham (match 1)

Jämnstreckad match där det är läge att välja sida. Crystal Palace har större problem i truppen och har sett lite sämre ut på slutet. West Ham visade att de är på väg tillbaka från formsvackan (?) när de körde över Watford. Får dessutom tillbaka Rice efter avstängning. Häftig chansspik till trevlig procent.