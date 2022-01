FA-cupen kan vara Evertons vattenhål

ANNONS: Välj din favorit bland experternas andelsspel

BÄSTA SPIKARNA

Satsar på cupen – Everton en trolig vinnare

1. HULL–EVERTON 2

Everton har en trupp som ska befinna sig på den övre halvan av Premier League. Gästerna har haft ett skadehelvete under hösten men nu börjar alla spelare komma tillbaka. Cupen är viktig då jakten på europaspel i ligan mer eller mindre är körd redan. Tvåan gillas som spikidé.

Birmingham har en passande uppgift

6. BIRMINGHAM–PLYMOUTH 1

Plymouth har haft en svajig formkurva senaste månaderna men nu har man inte spelat en match på snart två veckor och risken finns att gästerna är ringrostiga. Det är trenden vi sett för lagen i England som vilat för länge.

Newcastle har toppchans mot svagt motstånd

11. NEWCASTLE–CAMBRIDGE 1

Newcastle börjar äntligen få ordning på det höga presspelet som Howe vill att laget spelar. Insatsen mot United var en klar förbättring. Här får man chansen till en ”enkel” seger mot tacksamt motstånd. Newcastles nya spelstil passar väldigt bra mot sämre motstånd, spiketta!

SKRÄLLDRAGEN

Det är läge att fälla favoriten

2. LEICESTER–WATFORD 1X2

Watford har gjort flera bra matcher utan att få betalt i form av poäng. Nu ställs man mot ett Leicester som har flera spelare borta. När inte Vardy spelar försvinner mycket av deras djupledsspel som man vanligtvis förlitar sig till för kontringsspelet. Det är läge att fälla favoriten.

Fansen kan bära hemmalaget till skrällseger

3. WIGAN–BLACKBURN 12

Wigan går in till mötet med ett enormt självförtroende efter sina fina insatser den senaste tiden i ligan. Det här är höjdpunkten på säsongen för fansen som kommer fylla arenan. För Blackburn ligger fokus på The Championship.

Tvåan blir överstreckad – gardera för skräll

5. SWANSEA–SOUTHAMPTON 1X2

Det mesta talar för Southampton och just därför vill jag gardera tvåan. Swansea är i grunden inget dåligt lag och någon gång måste det lossna. Det är inte otänkbart att det skulle ske just i cupen när man inte har någon press på sig överhuvudtaget. Tvåan förväntas bli överstreckad.

MATCH FÖR MATCH

1. Hull–Everton 2

Evertons svaga resultat i ligan har gjort att det riktats kritik mot Benitez. Det är en tidsfråga innan han får lämna jobbet som tränare om laget inte börjar göra resultat snart. Cupen är viktig då ligaspelet mest handlar om att klara nytt kontrakt så vi kan utgå från att Everton mönstrar ett starkt lag. Håller Hull kvalitetsmässigt?

2. Leicester–Watford 1

På förhand skulle man säga att det är en svår lottning för Watford och det är det visserligen men man kunde inte ha mött Leicester vid ett bättre tillfälle. Hemmalaget har flera spelare borta på afrikanska mästerskapen samt skador på nyckelspelare som Vardy och Soyuncu. Maddison förväntas vara spelklar.

3. Wigan–Blackburn 2

Det är två otroligt formstarka lag som ställs mot varandra. Båda jagar uppflyttning i sin respektive serie. Hemmalaget går in till mötet med 13 raka matcher utan förlust medan Blackburn är obesegrat i nio raka matcher. Sett till individuell kvalité ligger Blackburn mil före men Wigan kommer försöka göra det här till en fysisk match.

4. West Bromwich–Brighton 2

West Bromwich har haft svårt att översätta spelövertag till mål den här säsongen. Det har saknats spets framåt men nu har man värvat Dike från MLS som man hoppas ska råda bot på det här. Mot Brighton får man acceptera att vara utan boll men det är något som WBA är bekvämt med. Gästerna har Bissouma borta på afrikanska mästerskapen. Utgångstvåa!

5. Swansea–Southampton 2

Swansea har inte levt upp till förväntningarna i år, så enkelt är det. Med truppen Swansea besitter ska man vara med och slåss på den övre halvan men det har inte fungerat. Helgens match kommer att spelas utan publik vilket knappast är någon fördel för walesarna. Saints har visat gryende form på slutet.

6. Birmingham–Plymouth 1

Birmingham har inte riktigt fått spelet att lyfta den här säsongen. I många matcher har man varit det bättre laget men gått förlorande ur striden. Mengi har lånats in från United för att tillföra lite snabbhet i backlinjen. Mycket handlar om Birmingham här. Om man når upp i normal nivå vinner man det här mötet komfortabelt.

7. Queens PR–Rotherham 1

Rotherham är med och slåss på tre fronter med ligan, FA Cupen och League Trophy. Det blev seger mot Crewe i League Trophy med 4–2 för bara några dagar sedan. Då valde man att mönstra ett starkt lag. Vi kan räkna med en del rotation i elvan från gästernas sida. QPR har sett riktigt bra ut på slutet med endast två förluster på sina tio senaste matcher.

8. Kidderminster–Reading 2

Reading är ett lag i spillror. Just nu spelar man helt utan självförtroende. I förra ligamatchen mot Derby hade man en komfortabel ledning med 2–0 efter två mål av Hoilett. Efter det andra målet backade man hem och rörde knappt bollen. I slutminuterna tappade Reading in två mål vilket är talande för deras säsong. Jag kommer ta med flera tecken på raden.

9. Boreham Wood–AFC Wimbledon 2

Det här är en höjdpunkt på Wimbledons annars mediokra säsong. Gästerna harvar runt i botten av League One och har inte imponerat spelmässigt. Här kommer man med ett fullt lass av bortasupportrar för att försöka rädda upp säsongen med något positivt i form av ett avancemang i cupen. Boreham befinner sig i National League, två divisioner under...

10. Barnsley–Barrow 1

Barnsleys förmåga att skapa mot ett uppställt försvar kommer att testas rejält. Barrow är ett lag som släpper in väldigt lite mål i sin serie och är komfortabelt med att ligga lågt i sina positioner. Det skiljer två divisioner mellan lagen men Barnsley måste få upp passningstempot om man ska bryta igenom Barrows kompakta försvarsmur. Jag vill gärna ha med krysset.

11. Newcastle–Cambridge 1

Newcastle har en positiv känsla i truppen efter sin senaste insats mot Manchester United. Det går att argumentera för att The Magpies förtjänade segern i den matchen. Deras offensiva under Howe lämpar sig bra mot sämre motstånd. Cambridge befinner sig i League One där man gjort en okej säsong. Tuff uppgift för Cambridge...

12. Peterborough–Bristol Rovers 1

Peterborough har förstärkt truppen inför den andra halvan av säsongen för att försöka säkra kontraktet i The Championship. Försvararen Mumba har lånats in från Norwich för resten av säsongen för att förbättra defensiven. Det skiljer två divisioner mellan lagen vilket man ska ha med sig in i matchen på kupongen. Peterborough får utgångstipset på systemet.

13. Port Vale–Brentford 2

Hur högt värderar Brentford cupen? Det är frågan man måste ställa sig eftersom deras främsta mål den här säsongen är att klara kontraktet. Brentford är ett av lagen som matchats väldigt hårt på slutet med fyra matcher inom loppet av elva dagar. Det är troligt att vi får se flera bänkspelare få chansen från start. Namn som Mbuemo och Toney känns långsökt.