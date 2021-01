FA-cupen för hela slanten – jag hoppas på skrällar

Det blev full pott på veckans Europatips då mitt systemförslag på 432-rader här i spalten fick 13 rätt till ett värde av närmare 100 000 kronor totalt. 2021 har därmed varit en smärre succé så här långt och nu ska vi se om formen håller i sig när det vankas 13 matcher från FA-cupen på Stryktipset.

FA-cupen brukar traditionsenligt bjuda på ett par skrällar i de här tidiga omgångarna då storlagen roterar och klubbar från lägre divisioner ser de här matcherna som årets höjdpunkt och går all in.

Förra veckan blev det tre lottade matcher där beslutet om att den ena ställdes in kom väldigt sent inpå spelstopp. Det gjorde att det plötsligt blev värde att spika tvåan på Cardiff. Det bevisar vikten av att alltid vänta så länge det går med att lämna in kupongerna, särskilt i dessa oroliga tider. Redan nu står det klart att match 3 mellan Southampton - Shrewsbury kommer att lottas med fördelningen 12-2-2. Det skulle inte förvåna om det dyker upp fler lottade matcher.

Men i den här texten får vi utgå från att resten av matcherna spelas. Här kommer mina bästa drag.

Match 4. Leicester har fått tillbaka spelare på slutet så Brendan Rodgers har i stort sett hela truppen till förfogande. Med tanke på att nästa match på schemat inte är förrän nästa lördag så lär The Foxes ställa upp med en stark elva här. Och även om det roteras lite så är bredden stor, där spelare som Pérez, Amartey, Söyüncü, Praet och Iheanacho satt på bänken senast i vinsten mot Newcastle. Samtliga skulle vara bärande i Stoke. Detta Stoke som fortsätter att släppa in få mål, men samtidigt har väldigt svårt att skapa tillräckligt med chanser framåt. Bästa anfallaren Tyrese Campbell har varit borta sju matcher nu på grund av skada och saknas rejält.

■■ När The Potters stötte på motstånd av liknande kvalitet, Tottenham, i Ligacupen nyligen blev de utspelade och förlorade med 1-3 här hemma. Jag tror de får svårt igen. Tvåan är en fin spik runt 50-55%.

Vi fortsätter med Premier League-lag på bortaplan. Fulham har fått två matcher inställda nu på grund av Corona i klubben. Nu ska de vara fit for fight igen med en längre vila i benen. Innan dess var Fulham helt klart på rätt väg med fyra raka utan förlust, där de bland annat stod pall mot Liverpool och Southampton. Nu väntar ett klassiskt derby i de västra delarna av London. QPR står på andra sidan och det är en klubb som inte mår särskilt bra just nu och är inne i en kräftgång i The Championship. Det tuffa matchandet i december, med åtta raka matcher utan vinst, har tagit hårt. Framför allt ser det otroligt tamt ut framåt, där hålen efter offensiva stjärnor som Hugill, Eze och Wells inte kunnat fyllas upp från i fjol.

■■ Fulham streckas just nu väldigt förmånligt till 36%, men är en helt ok spik hela vägen upp mot 50%.

Match 5 är en tillställning att hålla ögonen på. Coronan har slagit till mot Middlesbrough, vilket gjort att oddset på Brentford har störtdykt från runt 2,20 till 1,50 det senaste dygnet. Anledningen är såklart osäkerheten kring vilket lag Boro kan ställa på benen. Det jobbiga är att matchen startar 19.00 så vi hinner inte heller granska elvorna innan spelstopp. Oddsen är dock en bra indikator på hur marknaden tror att lagen kommer formeras och marknaden har oftast koll på grejerna.

■■ Ettan lär stiga i procent, men är just nu till 53% en given spik. Men var uppmärksamma här!

Vettiga spikar finns det således gott om på veckans kupong, men för att vi ska komma åt de stora pengarna krävs det givetvis skrällar också. Jag har framför allt två stycken som jag gillar lite extra. I match 13 blir ojämna Huddersfield alldeles för högt streckade mot Plymouth. Gästerna har en glödhet anfallare i Jephcott som leder skytteligen i League One. Till 15% måste tvåan med!

I match 9 ska Burnley försöka dominera en fotbollsmatch när League One-laget MK Dons gästar. Det är inte Burnleys främsta sida. Dessutom lider den redan slitna truppen av en hel del skador och har Premier League-match redan på tisdag. Här vill Sean Dyche spilla så lite krut som möjligt.

■■ Mycket talar således för att rätt så formstarka MK Dons, med en gammal klasspelare som Jerome Cameron på topp kan störa. 12% på tvåan är en rensare som ger bra betalt.

SKRÄLLEN

Plymouth (match 13)

Plymouth har ett framtidsnamn i skyttekung Jephcott i laget och ska inte räknas bort mot ett Huddersfield som blandar och ger. Målrikt är ingen vild gissning. När ettan streckas upp för högt måste tvåan in tidigt till alldeles för låg procent.

SPIKEN

Bournemouth (match 10)

Matchen är flyttad till Bournemouth, vilket gör att Körsbären får fördel av hemmaplan. Om League Two-laget Oldham, som inte ens gör något väsen av sig i fjärdeligan, skulle få problem innan så blir det inte enklare nu. Bournemouth har en av The Championships bästa och bredaste trupper och ska kunna städa av denna typ av motstånd. Stabil spik.

FAVORIT I FARA

Burnley (match 9)

Burnley gör sig sällan bra i som spelförande lag. Har ett jobbigt truppläge och ny match redan på tisdag. MK Dons har flera spelare med spets och ska inte räknas bort till 12%.