En superhäftig chansspik – singlas till låg procent

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Cup-veckan är över och vi går tillbaka till ligaspelet. Lördagens Stryktips består av tre matcher från Premier League, nio i The Championship och en avslutande fight från League One.

Förra veckan blev det äntligen miljonutdelning, där Bengt Sonnert från vår Stryktipspodd här på Expressen satte 13 friska, och jag hoppas att de överstreckade favoriterna fortsätter att ge vika även denna helg. Då ser det högintressant ut för det finns flera övervärderade högprocentare att jobba bort.

Här är en trio sådana i Crystal Palace, Reading och Cardiff:

■■ Match 2. Även om Crystal Palace fått med sig ett par vinster har det spelmässigt inte sett bra ut på länge. Borta i 2–1-segern mot Newcastle var kristallpalatset det klart sämre laget och borta mot Leeds senast blev de helt överkörda. Då saknades lagets viktigaste spelare Zaha och han ser ut att vara out även nu. Utan sin anfallsstjärna tappar Roy Hodgson en matchvinnare som kan lösa poäng på egen hand även om spelet inte stämmer. Eberechi Eze ser pigg ut men har inte alls samma precision framför mål.

Burnley har efter en svag start kommit igång och gör vad de ska. Förluster mot Chelsea och Manchester City är inte mycket att snacka om, det är inte där Burnley ska ta poängen. Förlusten i veckans FA-cup hemma mot Bournemouth var inte så oväntad som det låter. Sean Dyche roterade rejält och vilade bland annat det livsviktiga mittbacksparet Tarkowski/Mee. Det visar att tränarens fokus under veckan legat på denna ligamatch. Det här är i mina ögon en helt öppen tillställning som kan sluta hur som helst.

Att Crystal Palace då streckas upp över 50% kan jag inte köpa. Jag går för en häftig chansspik och singlar tvåan till 22%.

■■ Match 7. Reading har varit en stor överraskning i The Championship denna säsong där de just nu stämplar in på en femteplats. Lucas Joao fortsätter bomba in mål och står nu på 16 baljor under säsongen, trots en del skadefrånvaro. I veckan gick dock Reading en riktig holmgång hemma mot serieledande Brentford. Joao gjorde tidigt 1–0 på straff, men The Royals kunde inte hålla emot hela vägen och föll efter två sena mål i baken med 1–3. En klart bra insats, men med bara två dagars vila lär den urladdningen sitta i benen. Frågan är om laget orkar ladda om till en maxprestation mot ett svårspelat Millwall här?

Gästerna stod för en av säsongens bästa prestationer mot Sheffield W senast där de körde över motståndet fullständigt och vann enkelt med 4-1. Innan dess har Londonlaget visat upp ett väldigt stabilt grundspel som lett till poäng mot topplagen Norwich och Watford.

18% på tvåan lockar väldigt mycket. Jag chansar bort även den här överstreckade hemmafavoriten och går för X2.

■■ Match 8. Efter en tämligen usel säsong har Cardiff fått upp ångan efter tränarskiftet. Mick McCarthy har lett laget till åtta poäng på de fyra matcher han suttit vid rodret. Det gör att walesarna nu plötsligt blir klart övervärderade av det svenska folket. 65% på en etta som enligt oddsen inte ens sitter varannan gång är så klart rejält i överkant.

Coventry är bättre än vad det svenska folket tycks tro. De går sällan bort sig och kommer från en helt jämn match mot Watford (0–0). Svenske Brighton-lånet Gyökeres fick en flygande start i Coventry med mål i första matchen. Här hoppas vi att andra baljan kommer.

Till 13% är tvåan det mest undervärderade tecknet på hela kupongen och måste plitas med även på små system.

■■ Då jag väljer att helt plocka bort ett par dåliga favoriter finns det utrymme för att faktiskt göra en klassisk ”åsne-spik”. Det vill säga en favorit som streckas lite för högt sett till oddsen. Spelmässigt har Huddersfield hållit betydligt högre klass än vad resultaten visat på slutet. Hudds jobbar med ett stort bollinnehav, men har haft svårt att omvandla spelövertaget i mål. Nu lär det spanskledda laget få en matchbild som passar när ligans sämsta gäng, jumbon Wycombe, kommer på besök.

Gästerna förlorade måste-matchen mot Sheffield W senast och nu ser tabelläget helt hopplöst ut. Här lär bussen ställas ut, men jag tror inte den håller hela vägen in i mål. Förutom 0–0-matchen mot bottenkollegan Birmingham har Wycombe släppt in tolv mål på de övriga tre matcherna på slutet. Här hoppas jag försvaret rasar igen.

Jag spikar Huddersfield.

■■ I övrigt. Manchester City är kupongens största favorit hemma mot Tottenham i match 1. Guardiolas gäng har nu radat upp 15 raka segrar i den inhemska fotbollen. Rekord. Tottenham hade en tuff holmgång med Everton i FA-cupen i veckan där det blev förlust efter förlängning. Men är det något Mourinho gillar så är det den här typen av matcher när hans lag får slå ur kraftigt underläge. Faktum är att Spurs tagit sju poäng på de tre senaste ligamatcherna mot City.

Jag tror ändå att klasskillnaden fäller avgörandet här, men det är med tungt hjärta jag spikar den högt streckade favoritettan.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Coventry (match 8)

Coventry fortsätter göra det bra som nykomlingar. Poäng med mersmak mot Watford senast. Cardiff har höjt sig, men hade tur som fick med sig tre poäng mot Rotherham senast. Tvåan är kupongens mest undervärderade streck och måste med tidigt till 13%.

SPIKEN

Huddersfield (match 11)

Det är dags för Huddersfield att ta betalt för insatserna på slutet. Wycombe är inte bara ligans solklara jumbo, utan även formsvaga där försvaret tappat det på slutet. Ettan är mycket trolig.

DRAGET

Burnley (match 2)

Crystal Palace lider av flera tunga avbräck där framför allt Zaha gör att laget tappar rejält med spets. Insatserna på slutet har inte varit bra. Helt jämn match att vänta mot Burnley som vilade större delen av elvan i FA-cupen i veckan. Tvåan är en häftig chansspik till dryga 20%.