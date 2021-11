En riktigt spännande chansspik till bra procent

Den stora jackpotten är tillbaka! 15 miljoner finns att slåss om och det är en kupong som absolut kan ge de stora pengarna. Precis som förra veckan då skrällarna haglade och gav en ensam vinnare på 10 miljoner.

Premier League, The Championship och en fight från League One står på schemat och det känns vidöppet. Den enda stora oddsfavoriten är Liverpool hemma mot Southampton i match 1. Där är det absolut rimligt att bankspika Pool med tanke på formen, men man ska också ha med sig att ettan kommer landa runt 85%. Det gör att jag direkt blir sugen på att smyga in det stora rensarkrysset som gardering. The Saints gör nästan alltid bra prestationer i den här typen av matcher och älskar att vara underdogs. Har bland annat hållit nollan borta mot Manchester City den här säsongen vilket säger en del. Liverpool är väldigt bra, men inte alltid. Vi minns 2-2 hemma mot Brighton nyligen där Brighton faktiskt var det bättre laget i andra halvlek.

De stora skrällarna hittas främst i The Championship där flera hemmafavoriter, som vanligt, får alldeles för högt förtroende. Där ska miljonerna bakas.

Här är mina tidiga tankar och drag:

Vi inleder med två favoritspikar att bygga kupongen kring.

■ Match 4. Dean Smith fick en fin start på sitt nya jobb i Norwich när det blev vinst med 2-1 hemma mot Southampton. Innan dess seger borta mot Brentford och de sex poängen har faktiskt gjort att kanariefåglarna lämnat över jumboplatsen till Newcastle och fått kontakt med lagen över strecken. Men försök inte få mig att tro att det är någon slags vinst-streak på gång här nu. Norwich är trots allt ligans sämsta lag i grunden och var faktiskt inte värda någon av de två vinsterna där de spelmässigt var det sämre laget i båda matcherna. Truppen är den sämsta i ligan och lyckas Dean Smith lösa ett nytt kontrakt åt det här laget så bör han få en saftig bonus. Med det sagt är det inte bara att komma till Carrow Road och hämta poäng. Men jag tror att Wolverhampton har goda chanser att göra det. Wolves har varit bra hela säsongen och efter en poängmässigt svag start även fått betalt för det. Det finns en stark grund att stå på och dessutom det lilla extra i spelare som Hwang, Podence och Jiménez som kan avgöra matcher. Extra skönt att skyttekung Jiménez allt mer liknar sitt gamla jag efter sin svåra huvudskada i fjol. Mexikanen avgjorde med matchens enda mål senast hemma mot West Ham där Wolves gjorde en riktigt bra insats. Nu nosar de orangeklädda faktiskt på topp 6 och Europabiljetter. Med tanke på hur svår den här kupongen är så tycker jag det är ett bra val att hålla nere variansen och spika tvåan. Förhoppningsvis blir den inte allt för överstreckad när svenska folket med tanke på Norwich raka vinster.

■ Match 9. En poäng och noll gjorda mål på de tre senaste matcherna. Har Luton tappat det? Mitt svar är nej. Luton fortsätter faktiskt imponera enligt den underliggande statistiken. Visst var det kallt av skyttekung Adebayo att missa en straff borta mot Nottingham senast och att laget inte kunde förvalta ett numerärt överläge den sista halvtimmen, men chanserna skapas och det är det viktiga långsiktigt. Borta mot QPR, i ”derby della Stryktipspodden” omgången innan så torskade Luton med 2-0. Men vann Expected Goals överlägset. De skapade faktiskt över fyra gånger fler målchanser än värdarna. Sånt betalar sig i längden. Adebayo och Cornick är ett vasst anfallspar som kommer hitta målet snart igen. Cardiff rekade jag som en fin skräll förra lördagen när de vann borta mot Preston med 2-1. Men walesarna visade återigen sin ojämna ådra i veckan i en rätt tam insats i förlusten hemma mot nykomlingen Hull (0-1). Säsongsinledningen har varit för svag och det är framför allt defensiven som varit problemet. Förutom Peterborough har Cardiff släppt in mest mål i ligan. Här tror jag de släpper in ett par till. Det är möjligt att ettan blir lite högt streckad, men det blir nästan alla hemmafavoriter i The Championship och vi måste spika någonstans. Stannar Luton under 60% så singlar jag med väldigt god känsla.

I The Championship finns det två favoriter som sticker ut lite extra. De är båda klart övervärderade. Här vill jag att det smäller och det rejält.

■ Match 6. 4-0-vinsten hemma mot Swansea var vass och överlägsen, men i övrigt kommer Bournemouth från en rad sämre insatser med förluster mot både Preston och Derby. Scott Parker har haft en hel del skadeproblem i truppen och även här saknas en rad spelare som Pearson, Zemura, Kelly och Brooks. Serieledningen har fått lämnas över till Fulham. Men det svenska folket går ändå tungt in på värdarna hemma på Vitality Stadium. The Cherries ser ut att streckas mellan 65-70% och det är alldeles för mycket, då 50-55% är mer rimligt. Coventry är nämligen inget enkelt motstånd. Viktor Gyökeres har inte lyckats hålla i sin otroliga målform, men laget håller ändå i och har en playoff-plats i handen. Framför allt håller Coventry en jämn nivå och lyckas ta poäng även när de inte har bästa dagen. En styrka i en så här jämn liga. Spelvärdet ligger klart och tydligt på X2 till totalt 30-35%, som är en slantsingling från att sitta.

■ Match 12. Min gode vän Bengt Sonnert i The Gambling Cabin har snackat gott om Swanseas bollägande fotboll en tid nu. Den visades inte minst upp borta mot Barnsley senast när svanarna ägde nästan 80% av bollinnehavet och vann med 2-0. Jag är dock inte helt såld då spelidén inte alltid ter sig vägvinnande. Innan vinsten mot ett svagt Barnsley kom walesarna från två matcher där det inte alls stämde. De blev helt slaktade mot Bournemouth, vilket går att köpa, men att skapa under 0,2 i Expected Goals hemma mot nykomlingen Blackpool är under all kritik. Det gör att Swansea inte alls är en favorit jag vill hålla i handen. Framför allt inte när de övervärderas av tipparna. Reading har inte varit någon större favorit i de senaste säsongerna då de sprungit bättre än vad de varit värda. Nu går det dock inte att blunda för att det finns en hel del klass i laget då det värvats friskt. Den senaste spelaren in är rutinerade Andy Carroll. Han fick en halvtimme på plan senast och verkar slussas in mer och mer. Anfallaren erbjuder kraft i boxen. Efter att Reading nyligen fick sex poängs avdrag för ekonomiska oegentligheter ligger klubben plötsligt farligt nära nedflyttningsstrecket och behöver knyta näven i fickan. När ettan i skrivande stund kliver in på över 70% så måste det garderas hela vägen. Tvåan till 13% är ett miljondrag.

Skrällen

Reading (match 12)

Swansea är fortsatt för ojämna i sina prestationer för att streckas upp över 70%. Reading fortsätter värva tungt och har kvalitet i laget för att överraska i enskilda matcher. X2 måste prioriteras tidigt till väldigt fint spelvärde.

Spiken

Luton (match 9)

Tung period för Luton resultatmässigt, men på planen ser det fortfarande bra ut och chanserna skapas. Här tror jag på retroaktiv betalning mot Cardiffs svaga defensiv.

Draget

Middlesbrough (match 8)

Boro har en på förhand helt jämn match borta mot Huddersfield, men ser ut att bli streckade som stora underdogs. Det är helt fel då de rödklädda kommer från bättre prestationer än vad resultaten säger. Runt 25% är tvåan en riktigt spännande chansspik.