En chans att smaska in alla tecken direkt

Stryktipset avgörs för ovanlighetens skull först på söndag denna helg, med spelstopp 14.59. Anledningen är så klart det skrala utbudet fotbollsmatcher under midsommar. På söndag drar dock Allsvenskan igång igen efter uppehållet och ger guldkant åt helgens kupong med fyra matcher. I övrigt är det Superettan, Ettan Norra och norska Eliteserien som ska analyseras.

Omsättningen lär bli låg, men det positiva med det är att det blir färre kuponger att slåss mot i jakten på att bli ensam vinnare som garanterar 10 miljoner i utdelning. Då måste dock några av de stora favoriterna falla.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Kupongen rivstartar med ett häftigt toppmöte i Allsvenskan. Häcken hade inga större förväntningar på sig inför säsongen, men Per Mathias Högmo har verkligen fått ihop sin trupp till en fungerande enhet. Getingarna toppar överraskande tabellen. Rutinerade nyförvärv som Hovland, Totland och Rygaard har kommit väldigt fint in i Allsvenskan medan framtidslöftet Oscar Uddenäs, 19 år, varit en stor positiv överraskning. Bäst har så klart Alexander Jeremejeff varit. Anfallaren har varit hela allsvenskans stora utropstecken så här långt med otroliga 10 mål och 3 assist på nio spelade matcher. Räkna med att det blir ett nytt proffsäventyr för 28-åringen, men just nu är han i Häcken och då kommer Hisinge-gänget vara att räkna med. Hammarby har också stått för en positiv fotboll så här långt och återfinns tre pinnar bakom serieledarna. Ett tungt avbräck, men bra för kassan, är försäljningen av Bajens bästa spelare under våren Williot Swedberg (5 mål). Under uppehållet blev det klart att bolltrollaren och publikfavoriten lämnar för Celta Vigo för i runda slängar 50 miljoner. Ett tapp så klart och det ska bli intressant att se om söderkisarna hinner få in någon spektakulärt nyförvärv innan fönstret stänger. Här tycker jag att Hammarby blir för stora favoriter. Den här typen av toppmatcher blir nästan alltid jämna och tighta, även om jag tror att det kan smällas in ett par bollar mellan dessa offensiva gäng. Tele2 Arena passar Häcken bra som också är ett konstgräslag. När ettan då ser ut att landa lite för högt upp mot 60% är jag inte sen med att smaska in alla tecken och jobba för en liten skräll direkt.

■ Match 2. Man får gräva rätt djupt för att hitta vettiga skrällar den här söndagen, men någonstans måste det chansas med lågprocentare om det ska kunna bli utdelning. AIK har en riktigt tung trupp att tillgå i och med Guidettis inträde. Men den meriterade anfallaren är ännu inte spelklar och här saknas dessutom motorn med den känsliga inläggsfoten, Seb Larsson, som är avstängd. Det är även nyttiga vänsterbacken Otieno. Lite omstuvning i elvan här således och det är inte till det bättre. Visst är stockholmarna på pappret överlägsna Degerfors ändå, men det kan ändå vara värt att höja ett varningens finger. Degerfors har haft en tung vår, men har ändå stått upp bra mot topplag som Hammarby och Häcken här hemma på Stora Valla där de förlorat med uddamål men varit värda mer, framför allt mot Bajen. I anfallsparet Saidi och Campos finns det kvalitet, där den förstnämnda ryktas till just Hammarby och den sistnämnda har en växel till att visa upp. AIK har en historia att inte nå full potential på bortaplan. I fjol blev det bara fem bortasegrar på 15 matcher och torsk här i bruksorten. Med Seb Larsson out förloras ett anfallsvapen på fasta situationer. Av de stora favoriterna på kupongerna så är AIK den jag garderar först. Alla tecken och skrälljobb gäller!

Spikar då? Jo, det finns flera stora favoriter till lägre odds där framför allt Molde (match 10) ser ut att bli en ren bank hemma mot usla nykomlingen Jerv. Även Djurgården (match 4) är en vettig favoritspik mot ett Sundsvall som sett riktigt dåliga ut under våren och bara hade 13 A-lagsspelare tillgängliga i sitt genrep mot AFC. Jag väljer dock att lyfta fram två drag till lägre procent som gör att det går att plånboken räcker till att få med fler skrällar.

■ Match 3. Mjällby inledde säsongen strålande och var faktiskt med och nosade i toppen av Allsvenskan. Även om inget ska tas ifrån de gulsvarta så var det knappast någon hemlighet att de sprang bättre än vad den underliggande statistiken visade. Innan uppehållet hann sölvesborgarna komma ner på jorden och såg klart mänskliga ut med fyra raka utan vinst. Det blev bland annat torsk mot usla Sundsvall (0-2) och hemma mot Värnamo var Mjällby det klart sämre laget, men hade flyt att få in en sen kvittering (1-1). Det skulle förvåna om MAIF inte hamnar på den undre halvan av tabellen när säsongen summeras. Just nu ligger de dock en pinne före Norrköping som haft en del problem under våren. Norling har inte riktigt fått ihop det som han vill, men jag tycker Peking har sett allt bättre ut ju längre säsongen gått. Abdulrazak har blivit såld för stora pengar (cirka 45 miljoner) till Anderlecht, men det finns ändå en hel del ljusglimtar. Framför allt hittade Totte Nyman äntligen målformen med fem pytsar på fem matcher innan uppehållet. Ihop med Levi bildar han en duo som håller högsta klass i Allsvenskan och kan avgöra matcher på egen hand. Det ska också sägas att Norrköping haft ett tufft spelschema under våren där de varit värda mer i svåra bortamatcher mot AIK och Djurgården. Mot sämre lag i serien har de, förutom i den usla premiären mot Varberg, gått rent. Den underliggande statistiken talar till Pekings fördel och talar för att det kommer klättras placeringar inom en snar framtid. Det svenska folket ser ut att undervärdera gästerna, eller kanske övervärderar Mjällby, i en match där Norrköping ska vara klara favoriter. Streckningen är i skrivande stund relativt jämn och då är det ett riktigt bra läge att välja sida. Jag gillar spiktvåan skarpt så länge den fortsätter hålla sig under 45%.

■ Match 13. Nykomlingen Dalkurd har som väntat fått en tuff start på säsongen och är indraget i bottenstriden. Framför allt har offensiven varit alldeles för svag med nio mål på tio matcher. Tre av de målen kom dessutom i en galen tillställning (3-3) mot jumbon Örgryte. Arian Kabashi har varit alldeles för ensam på topp med sina fyra mål, i övrigt är det faktisk ingen i truppen som nätat fler än en gång på de inledande tio omgångarna. Nyligen genrepade laget hemma på Studenternas mot bottenkollegan Östersund där det blev en rättvis torsk med 1-3. Den matchen gav inte några positiva svar, varken framåt eller bakåt. Då är jag betydligt mer imponerad av AFC Eskilstuna. Inför säsongen var det ett av de lag som jag trodde skulle kunna överraska positivt. Det stora utropstecknet har nyförvärvet och den notoriska målskytten Amar Mushin varit som stått för häftiga 9 mål och 2 assist. Med det leder han hela Superettans skytteliga överlägset. I övrigt har nyförvärvet från Oskarshamn Zekovic (3 mål) och den lilla vänsterfotade teknikern Alsanti (3 mål) sett högintressanta ut. Offensiven i AFC håller väldigt hög klass och 24 mål totalt är bäst i Superettan så här långt. Innan uppehållet slogs Östersund, samma lag som Dalkurd just torskade mot, tillbaka med hela 4-1 och under uppehållet har AFC dessutom hunnit med att besegra allsvenskt motstånd i GIF Sundsvall. Jag tycker det är klar klasskillnad mellan de här lagen och håller tvåan som mer trolig än oddset runt 2,30 (i skrivande stund) säger. Håller sig tvåan runt 40% är det en väldigt fin spik att ha i arsenalen på denna kupong.

Spiken

Molde (match 10)

Molde är i grunden Eliteseriens bästa lag och agerar med pondus. Här väntar en väldigt tacksam uppgift mot mediokra Jerv. Nykomlingen har torskat alla fyra bortamatcher med målskillnaden 1-10. Här kan det bli stora segersiffror för Molde. Banketta.

Skrällen

Degerfors (match 2)

AIK är så klart mil före Degerfors på det berömda pappret. Men Gnaget har en historia av att underprestera på bortaplan och förlorade på Stora Valla i fjol. Saknar här viktige Seb Larsson och Otieno som är avstängda och Guidetti är inte spelklar.

Draget

AFC Eskilstuna (match 5)

AFC har visat upp Superettans bästa offensiv hittills där skyttekung Amar Mushin hittat helt rätt i sin nya omgivning. Möter här en av ligans sämsta offensiver i Dalkurd som gick tung innan uppehållet. Jag tycker gästerna är det klart bättre laget och ska ha toppchans till trevlig procent.