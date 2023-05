Emerys succégäng är spelvärda jackpotspiken

Det är med gråten i halsen som vi konstaterar att säsongens sista Premier League-omgång ligger framför oss under söndagen. Stryktipset är således förflyttat dit och bortsett bottenstriden kan det tyckas ont om motivation på sina håll.

Alla Premier League-matcher sparkar igång 17.30 vilket betyder att vi kommer att få startelvorna en dryg timme innan spelstopp. Min största rekommendation är att hålla på kupongerna så länge det går för att följa nödvändig truppinfo då flera lag kan komma att lufta spelartrupperna.

Som om inte tio engelska matcher vore nog serveras vi även toppmöten från Serie A, La Liga och Allsvenskan. Kan Elfsborg rå på Malmö FF i Borås?

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Det är inte alltför många matcher i Premier League som har betydelse denna söndag. Åtminstone inte på den övre halvan. En fight som däremot sticker ut är Aston Villa–Brighton där de förstnämnda verkligen förtjänat att få ha något att ta ut sig för i den sista omgången. Unai Emerys transformering av The Villans är remarkabel och i dagarna sade John McGinn att spanjoren varit besatt av att slå Brighton på träningarna. Det bådar onekligen gott och sett till värdarnas vår har Emery varit väldigt skicklig på att få sina spelare med sig. Sex raka segrar på Villa Park talar sitt tydliga språk och bortsett skadade Moreno är startelvan bästa möjliga.

Det är den sannerligen inte hos Brighton som säkrade Europa League när de spelade 1-1 mot Manchester City. Roberto De Zerbis jobb med The Seagulls är enastående, men jag vill också påpeka att gästernas första Europaspel i historien lär ha firats rejält. Och då menar jag rejält. Slitna ben, oklara knoppar och De Zerbis rotation är bara några av faktorerna som talar för att de blåvita kommer att stå för en klart sämre insats här än vad de gjorde mot ligamästarna. Då har jag extremt svårt att hålla fingrarna borta från ettan.

Emery är en mästare på att ge sitt lag optimala förutsättningar oavsett matchbild och jag tror inte att spanjoren misslyckas i sina förberedelser inför denna kamp.

Förhoppningsvis kan ettan hålla sig runt 50-55% närmare spelstopp. Då är det en gjuten spik i min bok!

■■ Match 10 . Patrick Vieira fick den otacksamma uppgiften att leda Crystal Palace igenom det tuffast tänkbara spelschemat. Jag tyckte faktiskt att fransmannen skötte sig bra med tanke på motståndet, men när svårighetsgraden sjönk valde ledningen att sparka Vieira och istället plocka tillbaka Roy Hodgson vid rodret. Det är svårt att argumentera emot det beslutet. Mysfarbrorn har stundtals fått ”Örnarna” att spela propagandafotboll och kontraktet är redan i hamn inför säsongens sista match som går av stapeln framför den egna publiken. Det är en faktor som jag tror innebär ytterligare en ansenlig insats.

Nottingham tömde sig i sin tur rejält i föregående omgång mot Arsenal. Med hjärtat utanpå matchtröjan slet samtliga spelare för sitt liv när The Gunners lades på rygg med 1-–0, en seger som såg till att det spelas Premier League-fotboll på City Ground även nästa säsong. Steve Cooper och company kan således andas ut på Selhurst Park där jag tror att tränaren återgår till sin i grunden offensiva spelstil.

Det bör Palace kunna utnyttja. Eze, Olise och Ayew är bara några av de potentiella matchvinnarna på en arena där Londonlaget normalt är väldigt svåra att tas med.

När flera av de stora topplagen kan rotera bort den sista omgången väljer jag att hålla de rödblå i handen när de möter klart överkomligt motstånd. Palace är en fin spik till runt 60%.

■■ Match 5 . Ångesten dryper över Goodison Park denna söndag. Everton behöver vinna över Bournemouth för att säkra nytt kontrakt. Vid förlust räcker det att Leicester eller Leeds vinner sina matcher för att det ska bli The Championship för den blå delen av Liverpool nästa säsong. Krysset räcker inte heller till nytt kontrakt ifall Leicester vinner sin match, där de är klara favoriter, hemma mot West Ham. Motivationsfaktorn har gjort att oddset tryckts ner i skorna på Everton som står i under 1,50 att vinna matchen. Jag tycker det är alldeles för lågt. Skadelistan är trots allt lång, där spelare som Calvert-Lewin och Coleman återfinns. Och med en hackande säsong i ryggen är det inte bara att gå ut och vinna en match alla förväntar sig ska vinnas. Här kommer Everton-spelarnas skallar att testas ordentligt när de har allt att förlora.

Jag har skrivit om att Bournemouth är utcheckat för säsongen tidigare, men körsbären stod för en bra insats senast mot Manchester United (0–1) och kunde mycket väl ha fått med sig poäng där. Här spelar gästerna helt utan press och i England älskar lagen att strula till det för motståndarna. Jag tycker Bournemouth har en rätt tacksam och rolig uppgift denna söndag mot ett lag de har slagit med stora siffror två gånger om denna säsong, 3–0 i ligan och 4–1 i Ligacupen. De vinsterna lär de säkert ta med sig in till den här matchen.

Med en alldeles för högt streckad etta så tycker jag det är ett fint läge att få med alla tecken och jobba skrällen.

■■ Match 12 . Arteta, Mendilibar, Alonso, Emery, Lopetegui, Valverde, Arrasate. Alla är tränare som varit i ropet under säsongens gång och faktum är att samtliga kommer från Baskien. Det gör även Imanol Alguacil som är på väg att guida sitt Real Sociedad hela vägen till Champions League. La Reals vår har varit något i hästväg där 5-2-0 på de sju senaste är ett rungande kvitto på kunnandet som truppen besitter. I sina bästa stunder är det i princip omöjligt att ta bollen från de spelskickliga baskerna där Zubimendi, Le Normand, Oyarzabal och Merino spelar fotboll på en väldigt hög nivå. Kubo är dessutom en joker som är på väg att växa ut till en matchvinnare av rang. Japanen avgjorde mötet med Almería på egen hand och jag ser många argument till att Sociedad ska kunna bjuda upp till dans även mot Atlético Madrid.

”Madrassmakarna” har till skillnad från gästerna redan säkrat CL-platsen och riskerar därför att drabbas av motivationsbrist denna söndag. Som om inte det vore nog är truppläget också ansatt. Depay, Savic, Lemar, Oblak och Llorente är bara några av lirarna som ser ut att missa denna drabbning. Då är jag inte beredd att signera ettans överdrivna procent.

Atléticos vinstchans värderas till drygt 45%. När tipparna målar upp ettan till över 60% är det dags att dra öronen åt sig. X2 är en smarrig utgång.

• • •

• • •

SPIKEN

Liverpool (match 3)

Liverpool har hittat rätt under våren där 7-3-0 på de tio senaste matcherna är väldigt starka papper. Southampton är inte i närheten av dessa siffror och trots hemmaplan får The Saints svårt att hänga med i svängarna när Klopps gäng skruvar upp tempot. Stark spiktvåa.

SKRÄLLEN

Real Sociedad (match 12)

Real Sociedad har gått från klarhet till klarhet under våren där inte minst bortasegern mot Barcelona var otroligt imponerande. Jag ger baskerna god chans att stå upp även mot ett utcheckat Atlético Madrid. X2 betalar alldeles för bra för att missas.

DRAGET

Aston Villa (match 4)

Aston Villa säkrar historiskt Europaspel om de lägger Brighton på rygg denna söndag. Maximal laddning är att vänta från Emery och company medan De Zerbis Brighton kan pusta ut eftersom spel i Europa League säkrades via 1–1 mot Man City. Jag går all in i västerled.