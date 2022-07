Elfsborg undervärderas – ett drag mot Häcken

Förutom en ligamatch i den norska Eliteserien är det all in svensk fotboll på helgens Stryktips som spelas över två dagar. De avslutande fyra allsvenska matcherna liras nämligen på söndag.

Under lördagen är det Svenska Cupen som dominerar med sex tillställningar bestående av lag från Division 1 och 2. Lurigt värre då oddsen lär släppas sent på dessa matcher vilket antagligen kommer att betyda en hel del felstreckningar. Här är det extra viktigt att följa utvecklingen när oddsen väl kommer. För då kan det finnas spelvärda drag att hämta. I cup-sammanhang finns det dessutom alltid risk för viss rotation, så att vänta in elvorna och eventuella oddsförändringar är ett vinnande koncept i längden.

Här är mina tidiga drag i övrigt:

■ Match 1. Mattias Lindström och Álvaro Santos lär ha drillat sina spelare hårt under uppehållet och i derbyt mot Malmö FF såg det ut att ge effekt. I den första halvleken spelade de rödblåa riktigt bra fotboll och att det stod 1-1 då var på intet sätt orättvist även om målet Dennis Olsson prickade in var något turligt. I den andra akten orkade dock inte HIF hålla uppe intensiteten och de blev mer och mer tillbakapressade. Till sist sprack det när Sejdiu prickade in 2-1 på övertid. Ett bittert sätt att torska ett derby, men ändå en insats det går att bygga vidare på. Kalle Joelsson gjorde i vanlig ordning en ruggigt bra insats mellan stolparna och har tabellplaceringen till trots varit en av seriens allra bästa målmän under våren. Framåt behöver spelare som Ali och Van den Hurk få ut mer av sitt spel om Helsingborg ska klättra i tabellen. De har dock inte vunnit en seriematch sedan april månad och sådant sätter sig på självförtroendet. Kalmar FF spelade också derby i återstarten när deras första allsvenska match någonsin mot Värnamo gick av stapeln. Då fick KFF en perfekt start när norrmannen Lars Saetra nådde högst på Simon Skrabbs hörna redan i den femte minuten. Den tidiga ledningen gjorde att Kalmar sedan kunde få matchbilden exakt dit de ville med ett stort bollinnehav som fick Värnamo att jaga boll. Det var också närmare 2-0 än 1-1. Visst kunde gästerna fått in någon boll med lite mer skärpa, men på det stora hela var de näst bäst matchen igenom. Rydström ser ut att ha hittat sin offensiva uppställning med Shamoun på topp framför Skrabb, Berg och Netabay. En kvartett som löper väldigt mycket och det tror jag att Helsingborgs ganska tröga backlinje kommer få problem med. Trots bortaplan lär Kalmar ha mest boll och visst ska besökarna hållas högst. Stannar tvåan under 50% är det en utmärkt spik att bygga systemet kring.

■ Match 9. Det är bråda dagar just nu för Bodö/Glimt. Det är snart dags för Champions League-kvalet att dra igång och vi minns alla vilken succé de gulsvarta gjorde i Europa i fjol, då i Europa Conference League. Den första kvalomgången börjar på onsdag, men det är ingen match som de behöver lägga speciellt mycket vikt kring. För motståndet står nämligen KÍ från Färöarna på Aspmyra. Ett lag som Bodö ska slå med förbundna ögon. De har heller inte råd att vaska några matcher i ligan för det är en bit upp till täten av Eliteserien. Bodö har åtminstone fyra raka segrar i alla tävlingar och har inte släppt in något mål på dessa matcher. Brede Moe, som var med i senaste landslagssamlingen, är en stor anledning till detta och han lär starta i mittförsvaret nu också. Med Saltnes och Hagen på mittfältet får han också den hjälp som krävs. Längst fram har Pellegrino sett bättre och bättre ut och han lär vara hungrig på fler mål. Odd är ett mittenlag som märkligt nog trivts bäst på resande fot den senaste tiden. Hemma på Skagerak Arena har de torskat fyra raka seriematcher. Överhuvudtaget är det allt eller inget som gäller för de svartvita som har fem segrar, sju förluster och noll kryss noterade hittills. Tobias Lauritsen är en fin anfallare som har nätat i tre raka omgångar och han måste Moe och company i hemmaförsvaret se upp med. I övrigt ser det minst sagt tunt ut och trots att gästerna har ett Europakval i horisonten ska de vara klara favoriter även i denna match. Håll utkik på procenten för det finns viss risk för överstreckning, men stannar tvåan kring 60-65% är det en vettig spik.

■ Match 11. Häcken gick mot tre blytunga pinnar i toppmötet mot Hammarby, men två sent insläppta mål gjorde att Getingarna fick åka hem till Hisingen med enbart en pinne. Rasheed får ta på sig första målet då han kom helt snett ut på en hörna och det är nog skönt för Högmo att ha tillbaka Abrahamsson i målet efter sin avstängning. I övrigt stod Häcken för en riktigt bra bortamatch där de efter 1-0-målet fick stora ytor att ställa om på och då är spelare som Bengtsson, Uddenäs och inhoppande Turgott riktigt bra. Rygaard Jensen, Gustafson och Berggren fungerade dessutom återigen fint tillsammans på mittfältet och den trion kommer starta igen. Samtidigt ska inte insatsen mot Bajen höjas för mycket till skyarna. Häcken torskade trots allt hörnstatistiken med 2-15 och skottförsöken med 9-25. Det går med andra ord att få tryck på göteborgarna och det finns luckor i försvaret. Häcken är det lag på den övre halvan som släppt in flest mål. Något som får Elfsborg att gnugga händerna. Boråsarna är nämligen ett mycket kompetent lag, inte minst offensivt. Senast i badderbyt mot Varberg var det hallänningarna som tog ledningen från straffpunkten, men efter det fanns det bara ett lag på banan. Alexander Bernhardsson kvitterade precis innan paus och i den andra akten seglade boråsarna iväg till en enkel 4-1-viktoria. Rasmus Alm hoppade in och bjöd på både mål och assist och då Bernhardsson är avstängd nu lär Alm få visa sina trollkonster från start. Dessutom måste jag såklart nämna Johan Larssons oerhört vackra 4-1-mål. En balja som tåls att se flera gånger om. Elfsborg har nätat nio gånger på de tre senaste omgångarna och förutom nyss nämnda Alm är Okkels, Ondrejka och Frick stora offensiva hot. Laget är välbyggt och när Olsson och Römer har en bra dag på mittfältet är Elfsborg tveklöst ett av seriens allra bästa lag. I fjol vann de hemmamötet mot Häcken med 4-2 och kryssade på Bravida. Jag tror inte gästerna torskar västderbyt denna gång heller. Tabellstirrande tippare har streckat upp ettan alldeles för högt och då är det läge att titta åt andra hållet. X2 inleder till riktigt fint spelvärde.

■ Match 12. Sirius gjorde 45 makalöst fina minuter mot IFK Göteborg och att de inte ledde matchen när domaren blåste av för halvtid var ett smärre mirakel. De blåsvarta kom i våg efter våg och skapade flera klara chanser. Målet var oerhört vackert när en djupledslöpande Karlsson Lagemyr spelade fram Kouakou till öppet mål. Att båda spelarna har ett förflutet i IFK sved nog extra mycket för de tillresta Änglarna. Sirius fortsatte att spela bra offensiv fotboll i den andra halvleken, men bakåt såg det mer än lovligt skakigt ut. Det avgörande 1-2–målet kom på en kontring som slutade med att Yakob var helt fri med målvakten. Så får man bara inte gå bort sig vid 1-1-läge i en match. Nu är Mathisen avstängd och det innebär att Bäckström får formera om sitt försvar. Det behöver inte vara dåligt för det är bara bottentrion som har släppt in fler mål än Sirius efter elva omgångar. Att Shabani, på vänsterkanten, också får sitta på botbänken svider desto mer, men där kan Wright komma in och göra ett bra jobb. Med lirare som Sylisufaj och Rogic i fin form förutom redan nämnda Karlsson Lagemyr samt Kouakou lär Sirius skapa en hel del målchanser även i Norrköping. De östgötska kamraterna tog ledningen mot Mjällby via Daniel Eid, men med kvarten kvar att spela kom kvitteringen. Matchen slutade 1-1 och det var tredje raka omgången utan seger för Peking. Norling famlar i mörkret efter sin bästa uppställning och östgötarna är alldeles för beroende av att Nyman eller Levi står för en individuell prestation. Det skiljer bara en placering och en poäng mellan lagen i tabellen och jag har svårt att förstå varför värdarna får ett så stort favoritskap i denna match. I grunden skiljer det inte så mycket mellan de här lagen och Sirius har tagit sju poäng på sina tre senaste besök på den här arenan. Det lockar att skippa den hårt streckade ettan helt och på mindre system är X2 en bra lösning, men på större rader är det läge att plocka fram helgarderingen ur verktygslådan.

Spiken

Nyköping (match 7)

Nyköping slog seriekollegan och bottenlaget Trosa-Vagnhärad med 4-1 så sent som förra veckan. Här råder det klasskillnad och Nyköping ska inte ha några problem att upprepa bedriften i Svenska Cupen. Bankspik.

Skrällen

Sirius (match 12)

Sirius ligger bara en poäng och en placering bakom IFK Norrköping i tabellen, men sett till streckningen skulle man kunna tro att det var toppen mot botten. Uppsala-laget har hög kapacitet i sin trupp och när allt stämmer kan de mycket väl plocka tre poäng i Norrköping. Häftig skräll som måste plockas med.

Draget

Elfsborg (match 11)

Elfsborg har snittat tre mål per match i de tre senaste omgångarna och har en fantastiskt fin offensiv med murbräckan Per Frick i mitten. Hans dueller med Hovland och Hammar kommer bli mäktiga att skåda. Häcken släppte till en hel del lägen senast mot Hammarby och mot ett duktigt Elfsborg får de svårt att hålla tätt igen. Spännande tvåa.